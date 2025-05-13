Evleri güvenceye alıyoruz! Konut sigortası talebi arttı: Seçim yaparken nelere dikkat edilmeli?

23 Nisan'da yaşanan İstanbul depreminin ardından Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ve konut sigortasına yönelik talepte dikkat çekici bir artış yaşandı. Yapılması zorunlu olan DASK'la, binada deprem ve depreme bağlı oluşan yangın ve yer kayması nedeniyle ortaya çıkan zararların tazmini amaçlanırken; konut sigortası ise hem daha fazla riske karşı güvence sunuyor hem de evin içinde yer alan eşyaları da teminat altına alıyor.

DASK'ta azami bir teminat tutarı (1 milyon 773 bin lira) bulunurken, konut sigortası bu üst sınırı aşan zararları da karşılayabiliyor. Sektör yetkilileri, bu açıdan iki sigortanın birden yapılmasının önemine dikkat çekiyor. Peki konut sigortası yaptırılırken, nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilen soruların yanıtları...