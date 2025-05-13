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Evleri güvenceye alıyoruz! Konut sigortası talebi arttı: Seçim yaparken nelere dikkat edilmeli?

İstanbul depremi sonrası konutlar için sigorta talebi arttı. DASK’la birlikte konut sigortası da yaptırmak önem taşırken, doğru poliçe için dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025
Evleri güvenceye alıyoruz! Konut sigortası talebi arttı: Seçim yaparken nelere dikkat edilmeli?

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23 Nisan'da yaşanan İstanbul depreminin ardından Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ve konut sigortasına yönelik talepte dikkat çekici bir artış yaşandı. Yapılması zorunlu olan DASK'la, binada deprem ve depreme bağlı oluşan yangın ve yer kayması nedeniyle ortaya çıkan zararların tazmini amaçlanırken; konut sigortası ise hem daha fazla riske karşı güvence sunuyor hem de evin içinde yer alan eşyaları da teminat altına alıyor.

DASK'ta azami bir teminat tutarı (1 milyon 773 bin lira) bulunurken, konut sigortası bu üst sınırı aşan zararları da karşılayabiliyor. Sektör yetkilileri, bu açıdan iki sigortanın birden yapılmasının önemine dikkat çekiyor. Peki konut sigortası yaptırılırken, nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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KONUT SİGORTASI NELERİ KAPSAR?
Konut sigortası yaptırdığınızda evinizi yangın, deprem ve selden kaynaklı su baskını gibi durumlarda güvence altına almış olursunuz. Bu teminat kapsamında hasar gören eşyalar da yer alır.

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EK TEMİNATLAR NELERİ İÇERİR?
Poliçenizde yer alan ek teminatlar ve özel şartlar, konut sigortanızın kapsamını ve fiyatını belirlemeniz açısından büyük önem taşır. Sigorta şirketleri, hırsızlık olaylarından misafirlerin eşyalarının korunmasına kadar geniş bir güvence yelpazesinde ek teminatlar sunuyor. Poliçeye dahil edilebilecek bazı ek teminatlar şöyle:

- Grev, lokavt, kargaşa, terör
- Diğer yangın ek teminatları
- Enkaz kaldırma
- Hırsızlık
- Malik ya da kiracının komşuluk sorumluluğu
- Değerli eşya hırsızlığı
- Kira kaybı
- İkamet değişikliği masrafları
- Taşınmaza bağlı hukuksal koruma
- Konut yardımı
- Cam kırılması
- Sigorta yapılmış konutun içinde oluşabilecek ferdi kazalar

Elektrik tesisatındaki sorunlardan etkilenen elektronik cihazlar...

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SADECE EŞYALAR TEMİNAT ALTINA ALINABİLİR Mİ?
Ev sigorta poliçelerinde eşyalar da teminat altına alınabilir. Hem bina hem eşya teminatıyla evi ve içerisindeki eşyaları risklere karşı güvence altına alabilirsiniz. Sadece eşyalarını koruma altına almak istiyorsanız, sadece eşya teminatlı konut sigortası yaptırmanız mümkün. Özellikle kiracıların ev eşyalarını teminat altına almak için tercih ettiği eşya teminatlı ev sigortası için teminat kapsamlarını öğrenmekte fayda bulunuyor.

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BUNLARA DİKKAT!
ŞARTLARI İNCELEYİN:
Poliçe alımından önce genel ve özel şartları dikkatlice incelemek önemli. Özel şartlar bölümünde konut poliçenizde yer almasını isteyeceğiniz bazı önemli teminatlar yer almıyor olabilir.

ÖNCELİĞİNİZ KAPSAM OLSUN:
Karşılaşılması muhtemel riskleri ve olumsuz bir durumla karşılaşıldığında kaybedilecek bedelin yüksekliğini mutlaka göz önünde tutmak gerekir.

PRİMLERİ NELERİN DEĞİŞTİRDİĞİNİ ÖĞRENİN:
Sigorta primleri belirlenirken poliçenize ilave ettiğiniz ek teminatlar ne kadar fazlaysa prim de aynı oranda artar.

KONUTUNUZUN DEĞERİNİ YANSITIN:
Herhangi bir hasar ya da kayıp durumunda, kaybın karşılanmasını garanti altına almak için metrekare birim fiyatlarındaki güncel değerlemeleri takip etmeye önem vermek gerekiyor.

CİHAZ TEMİNATI ÖNEMLİ:
Konut sigortası, poliçe kapsamına giren evdeki bazı teknolojik cihazlar için de güvence sağlayabiliyor.

HASAR ÖDEMEYİ ÖĞRENİN:
En iyi poliçeyi hazırlatabilmek için şirketin hasar ödeme koşullarını öğrenmek şart.

KIYASLAMA YAPIN:
Poliçe teklifleri arasında kıyaslama yaparken ürün limitlerini, muafiyetleri, tazmin süreçlerinde bekleme sürelerini ve fark yaratan asistans hizmetlerini göz önünde tutun.

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