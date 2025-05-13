Evleri güvenceye alıyoruz! Konut sigortası talebi arttı: Seçim yaparken nelere dikkat edilmeli?

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SADECE EŞYALAR TEMİNAT ALTINA ALINABİLİR Mİ?
Ev sigorta poliçelerinde eşyalar da teminat altına alınabilir. Hem bina hem eşya teminatıyla evi ve içerisindeki eşyaları risklere karşı güvence altına alabilirsiniz. Sadece eşyalarını koruma altına almak istiyorsanız, sadece eşya teminatlı konut sigortası yaptırmanız mümkün. Özellikle kiracıların ev eşyalarını teminat altına almak için tercih ettiği eşya teminatlı ev sigortası için teminat kapsamlarını öğrenmekte fayda bulunuyor.
(AA)
BUNLARA DİKKAT!
ŞARTLARI İNCELEYİN:
Poliçe alımından önce genel ve özel şartları dikkatlice incelemek önemli. Özel şartlar bölümünde konut poliçenizde yer almasını isteyeceğiniz bazı önemli teminatlar yer almıyor olabilir.
ÖNCELİĞİNİZ KAPSAM OLSUN:
Karşılaşılması muhtemel riskleri ve olumsuz bir durumla karşılaşıldığında kaybedilecek bedelin yüksekliğini mutlaka göz önünde tutmak gerekir.
PRİMLERİ NELERİN DEĞİŞTİRDİĞİNİ ÖĞRENİN:
Sigorta primleri belirlenirken poliçenize ilave ettiğiniz ek teminatlar ne kadar fazlaysa prim de aynı oranda artar.
KONUTUNUZUN DEĞERİNİ YANSITIN:
Herhangi bir hasar ya da kayıp durumunda, kaybın karşılanmasını garanti altına almak için metrekare birim fiyatlarındaki güncel değerlemeleri takip etmeye önem vermek gerekiyor.
CİHAZ TEMİNATI ÖNEMLİ:
Konut sigortası, poliçe kapsamına giren evdeki bazı teknolojik cihazlar için de güvence sağlayabiliyor.
HASAR ÖDEMEYİ ÖĞRENİN:
En iyi poliçeyi hazırlatabilmek için şirketin hasar ödeme koşullarını öğrenmek şart.
KIYASLAMA YAPIN:
Poliçe teklifleri arasında kıyaslama yaparken ürün limitlerini, muafiyetleri, tazmin süreçlerinde bekleme sürelerini ve fark yaratan asistans hizmetlerini göz önünde tutun.
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