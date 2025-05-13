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PKK terör örgütü feshini duyurdu! Elebaşı Abdullah Öcalan'a ne olacak?

Türkiye, 40 yıllık terör belasını tarihe gömüyor... Başkan Erdoğan’ın “İç cephe” vurgusu ve MHP Lideri Bahçeli’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı “örgütü feshet” çağrısıyla başlayan tarihi süreç, 12 Mayıs’ta PKK’nın silah bırakıp kendini feshetmesiyle sonuçlandı. Şimdi kritik soru İmralı’da cezasını çeken PKK elebaşı Öcalan’ın durumunun ne olacağı... İddiaya göre kulislerde üç olası senaryo tartışılıyor. İşte o ihtimaller...

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 10:34 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 10:36
PKK terör örgütü feshini duyurdu! Elebaşı Abdullah Öcalan’a ne olacak?

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Türkiye 40 yıllık terör belasını bitirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cephe ve terörsüz Türkiye" çıkışları sürecin başlangıcı olurken MHP Lideri Devlet Bahçeli tarihi bir adım atarak önce DEM'e el uzatttı daha sonra PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "Çık örgütü lağvet" çağırısında bulundu. Devam eden süreçte elebaşı Öcalan 27 Şubat'ta örgüte "Kongreyi toplayın silahları bırakın ve örgütü feshedin" şeklinde bir mektup yazdı.

PKK PES ETTİ
Pazarlık ve taviz içermeyen bu süreç geniş bir toplumsal mutabakata dönüşürken terör örgütü PKK pes ederek örgütü feshettiğini duyurdu.

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"SİLAHLI MÜCADELE SONLANDIRILDI"
Örgüt 5-7 Mayıs'ta topladığı kongreye ilişkin 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı." diyerek silah bıraktığını duyurdu.

Şimdi gözler terörsüz Türkiye'nin yol haritasına çevrildi. Silahların bırakılması aşamasının 3-4 ay içinde tamamlanması ve her aşamasının MİT'in kontrolünde olması hedefleniyor.

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PKK ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'A NE OLACAK?
Bir diğer merak edilen mesele ise terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın durumu..

Elebaşının İmralı'da cezasını çekmeye devam edeceği kesin ancak Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Öcalan'ın durumuna ilişkin konuşulan 3 senaryo var.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da paketlenip Türkiye'ye getirildiği anlar (Takvim.com.tr Arşiv)PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da paketlenip Türkiye'ye getirildiği anlar (Takvim.com.tr Arşiv)

İşte Milliyet'te yer alan o 3 ihtimal:

"1-) DEM Parti ve örgüt kanadı sürekli "fiziki özgürlük" istese de, Öcalan'ın, güvenlik endişesiyle İmralı dışına çıkmak istemediği biliniyor.

2-) "Umut hakkı" talebi de sürecin ilerleyen saflarında gündeme gelebilecek bir konu olarak değerlendiriliyor. En kısa vadede yapılabilecekler arasında Öcalan'ın süreçle ilgili temas ve diyalogları için daha rahat bir ortama kavuşturulması imkanının tanınabileceği ifade ediliyor. İdari kararla daha geniş bir çalışma ortamına sahip olmasının sağlanacağı hatta sağlandığı konuşulurken, gündeme getirilecek düzenlemeler ile avukatları, DEM Partililer ile görüşme imkanlarının artırılması, diğer siyasi parti temsilcileri ve akademisyen, yazar, gazeteciler ile görüşmelerine izin verilmesinin mümkün olacağı belirtiliyor. Telefon hakkı sağlanması da tanınacak imkanlar arasında sıralanıyor.

DEM heyetinin İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaretinde çekilen kare (Takvim.com.tr Arşiv)DEM heyetinin İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaretinde çekilen kare (Takvim.com.tr Arşiv)

DEM PARTİ'DE OLAĞANÜSTÜ KONGRE Mİ?
3-) PKK kongre kararlarına bağlı olarak DEM Parti'nin olağanüstü kongreyle yeniden yapılanacağı da kulislerde konuşulanlar arasında. Bu çerçevede Öcalan'ın parti kuracağı, yeniden yapılanan partinin başına geçebileceği hatta kendisine Meclis yolu açılıp açılmayacağı da merak ediliyor. Ancak şu andaki mevcut anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri buna kesinlikle imkan tanımıyor. Hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması, İnfaz Kanunu'nda beklentileri karşılayacak düzenlemelere gidilmesi, silah bırakan PKK'lıların akıbeti, kayyum düzenlemesiyle görevden alınan belediye başkanlarının göreve iadesi gibi adımların atılmasının ardından DEM Parti, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de dillendirdiği umut hakkının gündeme gelmesini bekliyor."

İMRALI'DA DEVAM
Hürriyet Yazarı Hande Fırat da köşe yazısında konuya değindi. Fırat, "Öcalan'ın siyaset yapmak istediği biliniyor. Ancak İmralı'da yaşamaya devam edeceği ifade ediliyor." ifadelerini kullandı.

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