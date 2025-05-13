2-) "Umut hakkı" t alebi de sürecin ilerleyen saflarında gündeme gelebilecek bir konu olarak değerlendiriliyor. En kısa vadede yapılabilecekler arasında Öcalan'ın süreçle ilgili temas ve diyalogları için daha rahat bir ortama kavuşturulması imkanının tanınabileceği ifade ediliyor. İdari kararla daha geniş bir çalışma ortamına sahip olmasının sağlanacağı hatta sağlandığı konuşulurken, gündeme getirilecek düzenlemeler ile avukatları, DEM Partililer ile görüşme imkanlarının artırılması, diğer siyasi parti temsilcileri ve akademisyen, yazar, gazeteciler ile görüşmelerine izin verilmesinin mümkün olacağı belirtiliyor. Telefon hakkı sağlanması da tanınacak imkanlar arasında sıralanıyor.

DEM heyetinin İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaretinde çekilen kare (Takvim.com.tr Arşiv)

DEM PARTİ'DE OLAĞANÜSTÜ KONGRE Mİ?

3-) PKK kongre kararlarına bağlı olarak DEM Parti'nin olağanüstü kongreyle yeniden yapılanacağı da kulislerde konuşulanlar arasında. Bu çerçevede Öcalan'ın parti kuracağı, yeniden yapılanan partinin başına geçebileceği hatta kendisine Meclis yolu açılıp açılmayacağı da merak ediliyor. Ancak şu andaki mevcut anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri buna kesinlikle imkan tanımıyor. Hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması, İnfaz Kanunu'nda beklentileri karşılayacak düzenlemelere gidilmesi, silah bırakan PKK'lıların akıbeti, kayyum düzenlemesiyle görevden alınan belediye başkanlarının göreve iadesi gibi adımların atılmasının ardından DEM Parti, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de dillendirdiği umut hakkının gündeme gelmesini bekliyor."

İMRALI'DA DEVAM

Hürriyet Yazarı Hande Fırat da köşe yazısında konuya değindi. Fırat, "Öcalan'ın siyaset yapmak istediği biliniyor. Ancak İmralı'da yaşamaya devam edeceği ifade ediliyor." ifadelerini kullandı.