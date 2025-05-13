Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

Kulübü Napoli ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalan Victor Osimhen, Galatasaray'ın teklifini kabul etmiş ve çok kısa bir sürede imza atarak sarı kırmızılı ekibe dahil olmuştu.
Kulübü Napoli ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalan Victor Osimhen, Galatasaray'ın teklifini kabul etmiş ve çok kısa bir sürede imza atarak sarı kırmızılı ekibe dahil olmuştu.
Geldiği günden bu yana Cimbom'un en önemli gol silahı haline olan 26 yaşındaki forvet, tribünlere de kendisini sevdirmeyi başardı. Maskesiyle de ikonlaştı.
Kendini sevdirmeyi başardı ve tribünlerle mevkidaşı Mauro Icardi gibi özel bir bağ kurdu. Her attığı gol sonrasında büyük sevinç yaşattı.
41 GOLDE İMZASI VAR
Çıktığı 38 karşılaşmada 33 kez ağları sarsıp 8 de asist yaparak çok önemli bir istatistik elde etti. 2926 dakikada sahada kaldı.
Gol atamadığı maçlarda ise mücadelesiyle ön plana çıktı. Savunma oyuncularına zor anlar yaşattı. Eforuyla takdir topladı.
DURUMU MERAK KONUSUYDU
Performansıyla herkesi kıskandıran ve takımını iki kulvarda da şampiyonluğa götüren Osimhen'in kontratı sezon sonunda bitiyor.
Avrupa devlerinin ilk günden bu yana ilgi gösterdiği golcü futbolcu için Galatasaray güçlü bir duruş sergilemiş ve oyuncusunun takımda kalmasını sağlamıştı.
İlginin devam ettiği Osimhen hakkında sular durulmuyor. Birçok takımın listesindeki dev forveti yeni durağı merak konusu haline gelmişti.
GALATASARAY NAPOLI İLE ANLAŞTI
Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray, taraftarlarını heyecanlandıracak önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Victor Osimhen'i takımda tutmak için kritik bir adım attı.
Bu sezonki performansıyla büyük beğeni toplayan Nijeryalı golcü için Napoli ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı. Galatasaray, oyuncunun bonservisini almak üzere İtalyan kulübüyle mutabakata vardı.
Sezon başında kiralama bedeli olarak 9 milyon Euro ödeyen Galatasaray, 75 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu düşürdü. Napoli ile yapılan pazarlık sonucunda bonservis bedeli 66 milyon Euro'ya çekildi.
Anlaşma kapsamında bu tutarın üç yıl içinde eşit taksitlerle ödeneceği bildirildi. Ödeme planı konusunda da Napoli tarafının ikna edildiği öğrenildi.
Oyuncunun temsilcileriyle yapılan görüşmelerde yıllık 12 milyon Euro maaş talebi masaya geldi. Galatasaray yönetimi, bu maaş beklentisini kabul ettiğini menajere iletti.
KARARINI GELECEK AY VERECEK
Osimhen için Avrupa ve Arap kulüplerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Juventus'un yanı sıra iki Suudi Arabistan temsilcisinin de oyuncuya ilgi gösterdiği belirtildi.
Nijeryalı yıldızın nihai kararını haziran ayının ilk haftasında vermesi bekleniyor. Kulüp, bu süreci sabırla takip ediyor.
TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK
Galatasaray taraftarı sosyal medyada Osimhen için yoğun destek kampanyası başlattı. "StayWithUsOsimhen" etiketi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
Bu başlık altında dün itibarıyla yaklaşık 800 bin paylaşım yapıldı. Osimhen, kısa sürede dünya çapında trend listelerine girmeyi başardı.
Galatasaray cephesi, bu süreçte kararlılıkla ilerliyor. Yıldız oyuncunun takımda kalması için tüm imkanlar seferber ediliyor.
JUVENTUS'TAN TERS KÖŞE
Bugüne kadar adı Juventus ile anılan ve sık sık da transfer dedikodusuyla gündeme gelen Osimhen için flaş bir açıklama yapıldı. Torino temsilcisinin sportif direktörü Cristiano Guintoli, Nijeryalı forvetin gündemlerinde olmadığını aktardı.
Cristiano Giuntoli, "Bütün İtalyan medyası Juventus'un Osimhen'i transfer etmek istediğini söylüyor." sözlerine "Çünkü medya baskı kurmak için konuşuyor. Ama ben ilgilenmiyorum. Juventus onu istemiyor" yanıtını verdi.
ADA'DA DA GÜNDEM O
Osimhen için sadece Juventus değil birçok takımın adı transfer sürecinde geçiyor. İtalya'dan Milan'ın yanı sıra İngiltere'den özellikle Manchester United'ın ceza sahası içerisinde etkili ve dominant bir oyuncu araması nedeniyle yıldız ismi gündemine aldığı konuşuluyor.
ESKİ YILDIZLAR DA İSTİYOR
Manchester United forması giyen eski futbolcular da Victor Osimhen'in transferinin takımın güçlendirilmesi adına büyük önem kazandığını belirtip imzaların atılması gerektiğini söylemişti.
EN BÜYÜK SORUN SUUDİ ARABİSTAN
Avrupa ekiplerinin ilgisinin yanı sıra Suudi Arabistan'dan da istenen Victor Osimhen için en büyük problem burada başlıyor.
Son dönemde transfere yatırılan bonservisler ve ödenen uçuk yıllık ücretlerle birlikte gündemden düşmeyen Suudi ekipleri Galatasaray'ın zor günler geçirmesine neden olabilir.
Ancak bu duruma Icardi transferinden antrenmanlı olan yönetim, Osimhen'i de kadroda tutabilmek adına tüm performansını sergileyecek.