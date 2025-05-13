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Galatasaray Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile anlaştı!

Bu hafta sonunda sezonu iki kupayla tamamlama şansı bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, en önemli adımı atmak üzere hamlesini yaptı. Victor Osimhen için kulübü Napoli ile anlaşmaya vardı.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 08:42 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 08:46
Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

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Kulübü Napoli ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalan Victor Osimhen, Galatasaray'ın teklifini kabul etmiş ve çok kısa bir sürede imza atarak sarı kırmızılı ekibe dahil olmuştu.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

Geldiği günden bu yana Cimbom'un en önemli gol silahı haline olan 26 yaşındaki forvet, tribünlere de kendisini sevdirmeyi başardı. Maskesiyle de ikonlaştı.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

Kendini sevdirmeyi başardı ve tribünlerle mevkidaşı Mauro Icardi gibi özel bir bağ kurdu. Her attığı gol sonrasında büyük sevinç yaşattı.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

41 GOLDE İMZASI VAR

Çıktığı 38 karşılaşmada 33 kez ağları sarsıp 8 de asist yaparak çok önemli bir istatistik elde etti. 2926 dakikada sahada kaldı.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

Gol atamadığı maçlarda ise mücadelesiyle ön plana çıktı. Savunma oyuncularına zor anlar yaşattı. Eforuyla takdir topladı.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

DURUMU MERAK KONUSUYDU

Performansıyla herkesi kıskandıran ve takımını iki kulvarda da şampiyonluğa götüren Osimhen'in kontratı sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

Avrupa devlerinin ilk günden bu yana ilgi gösterdiği golcü futbolcu için Galatasaray güçlü bir duruş sergilemiş ve oyuncusunun takımda kalmasını sağlamıştı.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

İlginin devam ettiği Osimhen hakkında sular durulmuyor. Birçok takımın listesindeki dev forveti yeni durağı merak konusu haline gelmişti.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

GALATASARAY NAPOLI İLE ANLAŞTI

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray, taraftarlarını heyecanlandıracak önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Victor Osimhen'i takımda tutmak için kritik bir adım attı.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

Bu sezonki performansıyla büyük beğeni toplayan Nijeryalı golcü için Napoli ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı. Galatasaray, oyuncunun bonservisini almak üzere İtalyan kulübüyle mutabakata vardı.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

Sezon başında kiralama bedeli olarak 9 milyon Euro ödeyen Galatasaray, 75 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu düşürdü. Napoli ile yapılan pazarlık sonucunda bonservis bedeli 66 milyon Euro'ya çekildi.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

Anlaşma kapsamında bu tutarın üç yıl içinde eşit taksitlerle ödeneceği bildirildi. Ödeme planı konusunda da Napoli tarafının ikna edildiği öğrenildi.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

Oyuncunun temsilcileriyle yapılan görüşmelerde yıllık 12 milyon Euro maaş talebi masaya geldi. Galatasaray yönetimi, bu maaş beklentisini kabul ettiğini menajere iletti.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

KARARINI GELECEK AY VERECEK

Osimhen için Avrupa ve Arap kulüplerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Juventus'un yanı sıra iki Suudi Arabistan temsilcisinin de oyuncuya ilgi gösterdiği belirtildi.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

Nijeryalı yıldızın nihai kararını haziran ayının ilk haftasında vermesi bekleniyor. Kulüp, bu süreci sabırla takip ediyor.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Galatasaray taraftarı sosyal medyada Osimhen için yoğun destek kampanyası başlattı. "StayWithUsOsimhen" etiketi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

Bu başlık altında dün itibarıyla yaklaşık 800 bin paylaşım yapıldı. Osimhen, kısa sürede dünya çapında trend listelerine girmeyi başardı.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

Galatasaray cephesi, bu süreçte kararlılıkla ilerliyor. Yıldız oyuncunun takımda kalması için tüm imkanlar seferber ediliyor.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

JUVENTUS'TAN TERS KÖŞE

Bugüne kadar adı Juventus ile anılan ve sık sık da transfer dedikodusuyla gündeme gelen Osimhen için flaş bir açıklama yapıldı. Torino temsilcisinin sportif direktörü Cristiano Guintoli, Nijeryalı forvetin gündemlerinde olmadığını aktardı.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

Cristiano Giuntoli, "Bütün İtalyan medyası Juventus'un Osimhen'i transfer etmek istediğini söylüyor." sözlerine "Çünkü medya baskı kurmak için konuşuyor. Ama ben ilgilenmiyorum. Juventus onu istemiyor" yanıtını verdi.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

ADA'DA DA GÜNDEM O

Osimhen için sadece Juventus değil birçok takımın adı transfer sürecinde geçiyor. İtalya'dan Milan'ın yanı sıra İngiltere'den özellikle Manchester United'ın ceza sahası içerisinde etkili ve dominant bir oyuncu araması nedeniyle yıldız ismi gündemine aldığı konuşuluyor.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

ESKİ YILDIZLAR DA İSTİYOR

Manchester United forması giyen eski futbolcular da Victor Osimhen'in transferinin takımın güçlendirilmesi adına büyük önem kazandığını belirtip imzaların atılması gerektiğini söylemişti.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

EN BÜYÜK SORUN SUUDİ ARABİSTAN

Avrupa ekiplerinin ilgisinin yanı sıra Suudi Arabistan'dan da istenen Victor Osimhen için en büyük problem burada başlıyor.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

Son dönemde transfere yatırılan bonservisler ve ödenen uçuk yıllık ücretlerle birlikte gündemden düşmeyen Suudi ekipleri Galatasaray'ın zor günler geçirmesine neden olabilir.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

Ancak bu duruma Icardi transferinden antrenmanlı olan yönetim, Osimhen'i de kadroda tutabilmek adına tüm performansını sergileyecek.

Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

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