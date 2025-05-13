Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!

GALATASARAY NAPOLI İLE ANLAŞTI Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray, taraftarlarını heyecanlandıracak önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Victor Osimhen'i takımda tutmak için kritik bir adım attı.

Bu sezonki performansıyla büyük beğeni toplayan Nijeryalı golcü için Napoli ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı. Galatasaray, oyuncunun bonservisini almak üzere İtalyan kulübüyle mutabakata vardı.

Sezon başında kiralama bedeli olarak 9 milyon Euro ödeyen Galatasaray, 75 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu düşürdü. Napoli ile yapılan pazarlık sonucunda bonservis bedeli 66 milyon Euro'ya çekildi.

Anlaşma kapsamında bu tutarın üç yıl içinde eşit taksitlerle ödeneceği bildirildi. Ödeme planı konusunda da Napoli tarafının ikna edildiği öğrenildi.