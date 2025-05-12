Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü! Gündem barış müzakeresi: "Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyarız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Kabine sonrası yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştüğünü açıkladı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini son derece önemli bulduğunu, Türkiye'nin sürecin her safhasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü! (AA-ARŞİV)

GÜNDEM BARIŞ MÜZAKERESİ

Başkan Erdoğan, barış müzakereleri vesilesiyle Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Başkan Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

ZELENSKİY'DEN YAZILI AÇIKLAMA

Zelenskiy, X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'de yapılacak görüşmelerle ilgili açıklamasını değerlendirdi.

Trump'ın açıklamasını "çok önemli" olarak nitelendiren Zelenskiy, Trump'ın önerdiği tam ve koşulsuz ateşkes teklifini desteklediğini belirterek, "Biz bunu istiyoruz, bizim tarafımızda sessizliği korumaya hazırız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşme girişimini de desteklediğini aktararak, "Görüşmeye hazır olduğumu açıkça belirttim. Türkiye'de olacağım. Umarım Ruslar görüşmeden kaçmaz." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın da Türkiye'deki toplantıya katılmasını istediklerini dile getiren Zelenskiy, şunları paylaştı:

"Tabii ki hepimiz Başkan Trump'ın Türkiye'deki bu toplantıda yanımızda olmasını isteriz. Bu doğru bir fikir. Çok şey değiştirebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, (barış için) en üst düzey toplantılara ev sahipliği yapabilir. Yardım eden herkese teşekkür ederiz."

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak görüşmelerle ilgili bugün yaptığı açıklamada, 15 Mayıs Perşembe günü yapılacak görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.