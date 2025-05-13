62 yaşındaki 3 çocuk babası Metin Sağkulak ve ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Aile, sosyal medya fenomeni "Mekselina İlkbahar" isimli kişi tarafından 4,5 milyon TL'den fazla dolandırıldıklarını iddia etti.
Devre mülk almak isterken Mekselina ile tanıştığını ifade eden Metin Bey birçok bankadan kendi adına kredi çekildiğini belirtti. Metin Bey, "Fenomen paramı aldı, doktorum diye kandırdı" ifadelerini kullandı.
Fenomen yayına telefonla bağlanarak "Anneannem Metin Amca'ya elden borç para vermiş! Ben parayı elimle Metin Amca'ya götürdüm!" dedi.
TIP MEZUNUYUM DEDİ İLKOKUL MEZUNU ÇIKTI
Metin Bey ve ailesi ise Mekselina'nın annesini hiç tanımadıklarını söyledi. Instagram hesabında kendini Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, part time doktor olarak tanıtan Mekselina'nın tutarsız açıklamaları Müge Anlı'yı çileden çıkarttı. Profilinde "part time doktor, part time sanatçı, part time motorcu" ifadeleri yazan, "Geleceğin en havalı doktor olduğumu söyleyebilir miyim?" paylaşımı yapan sosyal fenomenin ilkokul mezunu olduğu ortaya çıktı.
Motor sporuyla ilgilenen 23 yaşındaki Mekselina İlkbahar'ın 2023 yılında "Elendiniz" ismiyle bir şarkıya klip çektiği ortaya çıktı.
"HAVALI OLDUĞU İÇİN YALAN SÖYLEDİM"
Mekselina, 13 Mayıs tarihli bölümde açıklamalarda bulundu. Mekselina, Anlı'nın ekibine doktor olduğu konusunda yalan söylediğini itiraf ederek, havalı olduğu için böyle şeyler söylediğini ifade etti.
Mekselina konuşmasında şunları söyledi:
Metin amcayı 2019'da tanıdım. Kendisi anneannem ile samimiydi. Anneannem Metin amcaya borç verdi. Ben o parayı verdim. Yıllar sonra devre mülk alırken Metin amca ile tanıştık. Metin amca bana geçmişte aldığı bu parayı ödeyeceğini söyledi. Am ailemin haberi yok dedi. TIP okuduğumu havalı olsun diye yazdım. Okumuyorum. Para ile kendime çeki düzen verdim. Hayatımı değiştirdim. Bana ekstra bir gelir oldu. O bana para gönderdi ama ben onu dolandırmadım. Kanıtlasın suçumu kabul edeceğim.
"BAŞKA SEVGİLİSİ VARDI"
Mekselina Metin Bey'in başka bir sevgilisi olduğunu da söyledi. Yayına katılmak istemeyen Mekselina'nın telefonlara çıkmadığı öğrenildi.
KANSERİM DEDİ GIDA BOYASI KULLANDI
Mekselina'nın geçmişte çalıştığı yerin işletmecisi de yayına bağlandı. İş yeri sahibi, fenomen ismin kendilerine kanser olduğunu söylediğini ifade ederek, "Ağabeyinin asker olduğunu söyledi. Ağabeyi nargileci çıktı. Sürekli burnu kanıyordu. Meğer boya kullanıyormuş. Yere damlayan kanları temizleyemedik. Dükkandan sürekli bir şeyler kayboluyordu. Eşimden de 35 bin Tl aldı." dedi.
ÜNLÜ SANATÇI ONA ÇARPMIŞ
Metin Sağkulak'ın eşi Şahsanem, o anlarda gözyaşlarına boğuldu. Aile, Mekselina'nın Metin Bey'i kendisine ünlü bir sanatçının çarptığı konusunda da kandırdığını açıkladı. Olaya göre; ünlü sanatçı arabası ile sosyal medya fenomenine çarpmıştı ancak bu olayın haberlerde çıkmaması için fenomen isme 20 milyon vermişti. Mekselina, şikayetinden vazgeçmesi halinde bu parayı Metin Bey'e vereceğini iddia etmiş.
MOTORU 75 YAŞINDAKİ ADAM ALDI
Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyici ise Mekselina'nın motorunu 75 yaşındaki bir amcanın aldığını söyledi. Bu duruma sinirlenen Anlı, "Bu aile yapısında birisi senin ne işin var bu kızla? Mekselina'nın yaptığı doğru değil ama sizin yaptığınız da doğru değil. Ben Müge Anlı olarak söyleyeyim benim hiç tarzım olan bir kız değil. Senin de tarzın olmamalı. Altında motor, pembe saçları senin ne işin var onun yanında?" dedi.