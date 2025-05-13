MOTORU 75 YAŞINDAKİ ADAM ALDI

Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyici ise Mekselina'nın motorunu 75 yaşındaki bir amcanın aldığını söyledi. Bu duruma sinirlenen Anlı, "Bu aile yapısında birisi senin ne işin var bu kızla? Mekselina'nın yaptığı doğru değil ama sizin yaptığınız da doğru değil. Ben Müge Anlı olarak söyleyeyim benim hiç tarzım olan bir kız değil. Senin de tarzın olmamalı. Altında motor, pembe saçları senin ne işin var onun yanında?" dedi.