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Kim demiş yaz geliyor diye? Meteoroloji'den 25 ile sarı kodlu sağanak alarmı! Sel, yıldırım, kuvvetli fırtına bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ülkenin doğu ve güneydoğusunu etkisi altına alacak kuvvetli yağışlara karşı 25 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayınladı. Özellikle gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bölgelerde sel, su baskını ve yıldırım gibi tehlikeli hava olaylarına karşı teyakkuz çağrısı yapıldı. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor? İşte 13 Mayıs bölge bölge hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 07:02
Kim demiş yaz geliyor diye? Meteoroloji’den 25 ile sarı kodlu sağanak alarmı! Sel, yıldırım, kuvvetli fırtına bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde beklenen hava durumu ile ilgili son tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren özellikle güney ve doğu bölgelerinde sağanak yağışlar, gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Vatandaşların olası olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Kim demiş yaz geliyor diye? Meteoroloji’den 25 ile sarı kodlu sağanak alarmı! Sel, yıldırım, kuvvetli fırtına bastıracak

25 İle Sarı Kodlu Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu ve güneydoğusundaki 25 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarıda, bu bölgelerde kuvvetli yağış, yer yer fırtına ve ani sel riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:
Adana, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis ve Osmaniye.

Meteoroloji yetkilileri özellikle su baskınları, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunarak, vatandaşların valilik ve yerel yönetimlerin duyurularını takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kim demiş yaz geliyor diye? Meteoroloji’den 25 ile sarı kodlu sağanak alarmı! Sel, yıldırım, kuvvetli fırtına bastıracak

Parçalı ve Çok Bulutlu Hava

Türkiye'nin büyük bir kısmı, parçalı ve çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya kalacak. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Bolu çevreleri gibi geniş bir alan, sağanak yağışlardan etkilenecek. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Kim demiş yaz geliyor diye? Meteoroloji’den 25 ile sarı kodlu sağanak alarmı! Sel, yıldırım, kuvvetli fırtına bastıracak

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Gaziantep'in batısı ile Kilis'te daha şiddetli yağışlar görülecek.

Kim demiş yaz geliyor diye? Meteoroloji’den 25 ile sarı kodlu sağanak alarmı! Sel, yıldırım, kuvvetli fırtına bastıracak

Kuvvetli Rüzgarlar ve Sis

Rüzgarın Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güney ve güneybatı yönlerden güçlü rüzgarlar etkili olacak. Bu rüzgarların hızı da 40-60 km/saat arasında değişecek.