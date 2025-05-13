Kim demiş yaz geliyor diye? Meteoroloji’den 25 ile sarı kodlu sağanak alarmı! Sel, yıldırım, kuvvetli fırtına bastıracak

25 İle Sarı Kodlu Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu ve güneydoğusundaki 25 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarıda, bu bölgelerde kuvvetli yağış, yer yer fırtına ve ani sel riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:

Adana, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis ve Osmaniye.

Meteoroloji yetkilileri özellikle su baskınları, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunarak, vatandaşların valilik ve yerel yönetimlerin duyurularını takip etmeleri gerektiğini vurguladı.