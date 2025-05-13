Katar’dan Trump’a milyonlarca dolarlık jest! İşte ABD gündemindeki lüks jet

ABD'nin gündeminde Katar'ın Başkan Donald Trump'a hediye etmeyi planladığı milyonlarca dolarlık özel jet var.
KATAR'DAN TRUMP'A ÖZEL JET
Trump, bu hafta Orta Doğu'ya yapacağı ziyaret sırasında Katar'ın emirlik ailesinden lüks bir Boeing 747-8 jumbo jetini kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Katar hükümetinden henüz resmi bir açıklama yapılmasa da özel jet ABD'de gündemin bir numaralı konusu, uçağın özellikleri ise en çok merak edilenlerden biri oldu.
DEĞERİ 400 MİLYON DOLAR
Boeing 747-8'in birkaç yıl önce satışa çıkarıldığı sırada internette yayımlanan bir "uçak özellikleri özeti" belgesine göre, 400 milyon dolarlık uçakta en az üç salon, iki yatak odası, dokuz banyo, beş mutfak, özel bir ofis ve düzinelerce konuğu ağırlamaya yetecek kadar business class koltuğu bulunuyor.
Art deco esintili iç mekanlarda büyük kanepeler ve uzanma koltukları, ahşap kaplamalar, gömme kitap rafları ve büyük ekran televizyonlar yer alıyor.
AMAC'ın teknik özellikler özetinde yer alan Boeing 747-8i tipi uçağın seri numarasının, Trump'ın Şubat ayında Palm Beach Uluslararası Havalimanı'nda bir saat turladığı uçağın kuyruk numarasıyla uyuştuğu bildirildi.
"GÖKLERDEKİ SARAY"
Katar'ın, Trump'a Ortadoğu'ya yapacağı ziyaret sırasında "göklerdeki saray" olarak tanımlanan jumbo jeti hediye etmeyi planladığı bildirildi.
ABC'nin haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri uçağın mülkiyetini devralacak ve Air Force One olarak kullanacak, ardından Trump'ın görev süresinin sona ermesinden kısa bir süre önce uçağı Trump'ın başkanlık kütüphanesi vakfına devredecek.
SALONLAR, OTURMA ODALARI, BANYOLAR...
AMAC Aerospace'in 16 sayfalık uçak özetinde 100'den fazla iç parça ve bunların üreticileri listeleniyor ve uçağın ayrıntılı bir planı sunuluyor.
Belgeye göre uçak 89 yolcu ve 14 mürettebat üyesi taşıyabiliyor. Beş adet 55 inç TV monitörü, dört adet 46 inç monitör ve sırasıyla 40 inç ve 32 inç iki monitöre sahip. Standart ticari konfigürasyonda, bir 747-8 yaklaşık 600 yolcu taşıyabiliyor.
Askeri ve dış ilişkiler haber sitesi TWZ'nin 2020'deki haberine göre, AMAC Aerospace uçağı donatmak için iki yıl harcadı.
Washington eyaletinde inşa edilen jet, 2015 yılında kraliyet ailelerine ve diğer üst düzey hükümet yetkililerine hizmet veren Katar Havayolları'nın bölümü olan Katar Amiri Uçuş Şirketi tarafından uçmaya başladı.
ÜST DÜZEY VIP'LERE ÖZEL
TWZ'nin haberine göre, Trump'ın alması beklenen uçak, Katar'ın iktidardaki El Sani Meclisi dışındaki "üst düzey" VIP'lere ayrılmıştı. Uçağın iç kısmının fotoğrafların çekilmesinden bu yana değiştirilip değiştirilmediği net değil.
Yönetimin, Kongre onaylamadığı sürece başkanın hediye veya ödeme kabul etmesini yasaklayan Anayasa'yı delmeyi planladığı ve uçağı Trump'a doğrudan vermek yerine başkanın kütüphane vakfına devretmeyi düşündüğü bildiriliyor.
Hediyenin uygunluğu sorulduğunda, Beyaz Saray sözcüsü, Trump'ın Truth Social'da yaptığı ve işlemi "çok kamuya açık ve şeffaf" olarak tanımladığı paylaşıma dikkat çekerek Semafor adlı platforma yönlendirdi.