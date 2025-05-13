Katar’dan Trump’a milyonlarca dolarlık jest! İşte ABD gündemindeki lüks jet

ABD'nin gündeminde Katar'ın Başkan Donald Trump'a hediye etmeyi planladığı milyonlarca dolarlık özel jet var.

KATAR'DAN TRUMP'A ÖZEL JET Trump, bu hafta Orta Doğu'ya yapacağı ziyaret sırasında Katar'ın emirlik ailesinden lüks bir Boeing 747-8 jumbo jetini kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Katar hükümetinden henüz resmi bir açıklama yapılmasa da özel jet ABD'de gündemin bir numaralı konusu, uçağın özellikleri ise en çok merak edilenlerden biri oldu.

DEĞERİ 400 MİLYON DOLAR Boeing 747-8'in birkaç yıl önce satışa çıkarıldığı sırada internette yayımlanan bir "uçak özellikleri özeti" belgesine göre, 400 milyon dolarlık uçakta en az üç salon, iki yatak odası, dokuz banyo, beş mutfak, özel bir ofis ve düzinelerce konuğu ağırlamaya yetecek kadar business class koltuğu bulunuyor.

Art deco esintili iç mekanlarda büyük kanepeler ve uzanma koltukları, ahşap kaplamalar, gömme kitap rafları ve büyük ekran televizyonlar yer alıyor.