Gözler İstanbul'daki barış zirvesinde! Kiev'den kritik açıklama: Zelenskiy: "Sadece Putin'le konuşurum" dedi

Dünyanın gözü perşembe günü İstanbul'da Ukrayna Savaşı'nı bitirmek üzere yapılacak olan barış zirvesinde. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i perşembe günü İstanbul'da kendisiyle görüşmeye çağırdı ancak Kremlin lideri henüz bir yanıt vermedi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise perşembe günü İstanbul'a gelebileceğini söyledi.

ZELENSKİY: PUTİN DIŞINDA RUSLA KONUŞMAM

CANLI ANLATIM 10:41 13 Mayıs 2025 ZELENSKİY: YA PUTİN YA HİÇ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'de Putin dışında başka bir Rus yetkiliyle görüşmeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak "Yani, savaşı sürdürme veya durdurma kararını yalnızca Putin verebilir" dedi.