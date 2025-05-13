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Gözler İstanbul'daki barış zirvesinde! Kiev'den kritik açıklama: Zelenskiy: "Sadece Putin'le konuşurum" dedi

Ukrayna Devlet Başkanı VOlodimir Zelenskiy, Türkiye'de Putin dışında başka bir Rus yetkiliyle görüşmeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak "Yani, savaşı sürdürme veya durdurma kararını yalnızca Putin verebilir" dedi.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 10:52 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 11:17
Gözler İstanbul’daki barış zirvesinde! Kiev’den kritik açıklama: Zelenskiy: Sadece Putin’le konuşurum dedi

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    Dünyanın gözü perşembe günü İstanbul'da Ukrayna Savaşı'nı bitirmek üzere yapılacak olan barış zirvesinde. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i perşembe günü İstanbul'da kendisiyle görüşmeye çağırdı ancak Kremlin lideri henüz bir yanıt vermedi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise perşembe günü İstanbul'a gelebileceğini söyledi.

    ZELENSKİY: PUTİN DIŞINDA RUSLA KONUŞMAM

    CANLI ANLATIM
    10:41 13 Mayıs 2025
    ZELENSKİY: YA PUTİN YA HİÇ
    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'de Putin dışında başka bir Rus yetkiliyle görüşmeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak "Yani, savaşı sürdürme veya durdurma kararını yalnızca Putin verebilir" dedi.
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