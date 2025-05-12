Metro İstanbul, İSPARK, İSKİ... Savcılık İBB iştiraklerinden ivedilikle istedi: Milyarlık ihale dosyaları tek tek inceleniyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Soruşturmada ismi geçen şüphelilerden gelen itiraf gibi açıklamalar belediyede dönen kirli oyunları gözler önüne serdi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Soruşturmada ismi geçen şüphelilerden gelen itiraf gibi açıklamalar belediyede dönen kirli oyunları gözler önüne serdi.
SAVCILIK İVEDİLİKLE İSTEDİ
Yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Metro İstanbul, İSFALT A.Ş., İSTAÇ, İSPARK ve İSKİ gibi İBB iştiraklerine ait şirketlerinin tüm ihale süreçleri savcılık talebiyle İBB'den ivedilikle istendi.
80 KİŞİLİK EKİP DİDİK DİDİK İNCELİYOR
İBB yönetimi, talep edilen dosya ve evrakları içeren bir kamyon dolusu belgeyi emniyete teslim etti. Vatan Emniyet yerleşkesinde Mali Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, yaklaşık 80 kişilik bir uzman grubuyla bu belgeleri didik didik incelemeye aldı.
İHALELER DİKKAT ÇEKİYORDU
Abdurrahman Savaş'ın haberine göre; 1986'da kurulan ve yılda 5 milyon ton asfalt üretim kapasitesiyle İstanbul'un asfalt ihtiyacını karşılayan İSFALT A.Ş., özellikle son yıllarda aldığı asfalt serim ve bakım ihaleleri nedeniyle dikkat çekiyordu.
1988'de kurulan ve bugün 240,5 km raylı sistemin işletmeciliğini yapan Metro İstanbul ise milyarlık metro projeleri ve araç alımlarıyla soruşturma dosyasının en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.
1994'te kurulan İSTAÇ, İstanbul'un atık ve çevre yönetimini üstlenmesi nedeniyle "Cebeci Harfiyat Alanı" gibi sıcak başlıklarda adının geçmesiyle soruşturmanın odak noktalarından biri haline geldi.
Hassas bir kaynağa göre, geçmiş yıllarda İBB iştiraklerinin doğrudan çalışmak istemediği bazı firmaların, Ekrem İmamoğlu ve üst yönetimin bilgisi dahilinde Fen İşleri gibi dairelere yönlendirilerek iş almasının önü açıldı. Bu firmalardan en dikkat çekeni ise Özyurtlar İnşaat. İBB'de Özyurtlara işler, doğrudan Fen İşleri ve Yol Bakım gibi birimlere aktarıldı. Özyurtlar İnşaat gibi firmalara bu yolla büyük ölçekli işler verildi. Süreç en üst düzeyde takip edildi.
Özyurtlar İnşaat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/35001 sayılı dosyasında da geçmişte yer alan "naylon fatura" ve "paravan şirketler aracılığıyla tefecilik" suçlamaları bulunuyor. Firmanın İbrahim Hakkı Öztürk ile birlikte kamu kaynaklarını zarara uğrattığı iddia edilmişti.
SORUŞTURMA BÜYÜK MÜTEAHHİTLİK ZİNCİRİNE ULAŞIYOR
Soruşturmanın yeni aşamasında Demir İnşaat da mali şubenin inceleme dosyasına dahil edildiği iddia edildi. Soruşturma birimleri, bu firma üzerinden İBB'den alınan ihalelerin içeriğini, alt yüklenicilerle olan ilişkileri ve belediyeye bağlı iştiraklerle kurduğu finansal temasları detaylı şekilde inceliyor. İddialara göre, Demir İnşaat'ın bazı projelerde kamu iştiraki firmalarla "danışıklı süreçler" yürüttüğü, hak ediş ödemeleri, fiyat şişirmeleri ve alt taşeron dağıtımları gibi kalemlerin özel olarak araştırıldığı bildiriliyor.
SİYASİ FİNANSMAN ZİNCİRİ DE İNCELENİYOR
Mali polis tarafından yapılan inceleme sadece teknik ihale süreçleriyle sınırlı değil. Özellikle bazı firmalar üzerinden siyasi finansman ve paravan yapı iddiaları da dosyada yer alıyor.
İddialara göre bu şirketler, ruhsatsız üretim, vergi kaçırma ve kamuya ait alanların özel kâra çevrilmesi gibi suçlamalarla ilişkili. Soruşturmaya konu olan belgelerde, bu yapıların İSFALT A.Ş. ve İSTAÇ içindeki bazı yöneticilerle işbirliği halinde çalıştığı, madencilik, asfalt ve hafriyat işlerinden elde edilen gelirin belirli siyasetçilere yakın yapılara aktarıldığına dair iddialar bulunuyor.
YENİ GÖZALTILAR GELEBİLİR
Mali polis, şu anda İstanbul'un en büyük kamu iştiraklerinin yıllara yayılmış tüm ihalelerini satır satır inceliyor. Savcılık dosyasının yeni fazında hem şirket-firma ilişkileri, hem de ihale süreci-sonrası para akışları sorgulanıyor. İfade alma süreci sürerken, yeni gözaltıların gelebileceği de konuşuluyor.