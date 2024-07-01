Önce Kayseri şimdi de Suriye’nin kuzeyi | Kirli ellerden alçak plan! Suriye Milli Ordusu’ndan ’kışkırtmalara gelmeyin’ çağrısı

ÖNCE KAYSERİ ŞİMDİ DE SURİYE'NİN KUZEYİ Kayseri 'de devreye sokulan kirli provokasyon Suriye 'nin kuzeyinde de sahnelendi. Türk bayraklarını indiren provokatörler, bazı noktalarda Türk askerine silah sıktı. Mehmetçik, provokatörleri dağıtmak için havaya ateş açtı.

SURİYE MİLLİ ORDUSU'NDAN AÇIKLAMA Provokasyonlar sonrası Suriye Milli Ordusu olayları yatıştırmak için açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Bu olaylar, Suriye topraklarını terörizmden kurtarmada Suriye halkıyla birlikte çalışan Türk kardeşleri hedef almak için kullanılma tehlikesinin altını çizmektedir" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tarih ve coğrafya, Türkler ve Araplar arasında yüzyıllar boyunca var olan kardeşliğe tanıklık etmektedir. Bölgenin yaşadığı tüm zorluklara ve çilelere rağmen, bu kardeşliğin önümüzdeki yüzyıllar boyunca da devam edeceğine dair inancımız tamdır. Bunu da, iki halkın ortak kaderi gerektirmektedir. Bu nedenle, Suriye Geçici Hükümeti, katil Esad rejimi, müttefikleri ve terör örgütlerinin işlediği suçlardan kaçan Suriyeli mültecilere yönelik tüm aşırı görüşlü eylemleri kınamaktadır. Bu kınama kapsamında, Kayseri'de bazı aşırı görüşlü kişiler tarafından bazı Suriyeli mültecilere yönelik aşırı davranışları da içermektedir. Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'deki ve tüm sığınma ülkelerindeki Suriyelilerin korunmasının gerekliliğini vurgulamakta ve Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın saldırganlara karşı aldığı yasal adımları takdir etmektedir. Suriye Geçici Hükümeti, tüm ev sahibi ülkelere mazlum Suriye halkının canı ve malını korumak, onları zorla geri gönderme ve sistematik yıldırma eylemlerinden korumak için ilgili uluslararası anlaşmaları uygulama çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca Suriye Geçici Hükümeti, özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, Türk ve Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı baltalamayı ve Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusu'nun fedakarlıkları ile inşa edilen mal ve kurumlara saldırmayı amaçlayan kışkırtıcı çağrılara uymamaya çağırmaktadır. Suriye Geçici Hükümeti, bu olayların devrim düşmanları tarafından Türk-Suriye ilişkilerine zarar vermek ve Suriye topraklarını terörizmden kurtarmada Suriye halkıyla birlikte çalışan Türk kardeşleri hedef almak için kullanılma tehlikesinin altını çizmektedir. Suriyelilerin seslerini ve duygularını barışçıl bir şekilde Türk kardeşlerimize iletmeye son derece önem verdiğimizi vurguluyor, özgürleştirilmiş bölgelerde güvenliğin bozulmaması için halkımızı itidallı davranmaya ve devrimimizin müktesebatına sahip çıkmaya davet ediyoruz."





KIŞKIRTMALARA UYMAYIN ÇAĞRISI



Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa, Suriye'de olan olaylarla ilgili katılıdığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.







"Kışkırtmalara uyulmaması" çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle Suriye Geçici Hükümeti, katil Esad rejimi, müttefikleri ve terör örgütlerinin işlediği suçlardan kaçan Suriyeli mültecilere yönelik tüm aşırı görüşlü eylemleri kınamaktadır. Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'deki ve tüm sığınma ülkelerindeki Suriyelilerin korunmasının gerekliliğini vurgulamakta ve Türkiye İçişleri Bakanlığının saldırganlara karşı aldığı yasal adımları takdir etmektedir.

Suriye Geçici Hükümeti, özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, Türkiye ile Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı baltalamayı, Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusunun fedakarlıklarıyla inşa edilen mal ve kurumlara saldırmayı amaçlayan kışkırtıcı çağrılara uymamaya çağırmaktadır. Suriye Geçici Hükümeti, bu olayların, devrim düşmanları tarafından Türk-Suriye ilişkilerine zarar vermek ve Suriye topraklarını terörizmden kurtarmada Suriye halkıyla çalışan Türk kardeşleri hedef almak için kullanılması tehlikesinin altını çizmektedir."

Suriyelilerin, seslerini ve duygularını barışçıl şekilde Türk kardeşlerine iletmeye son derece önem verdiği kaydedilen açıklamada, halk "özgürleştirilmiş bölgelerde güvenliğin bozulmaması için itidalli davranmaya ve devrimlerinin müktesebatına sahip çıkmaya" davet edildi.