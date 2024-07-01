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Önce Kayseri şimdi de Suriye'nin kuzeyi | Kirli ellerden alçak plan! Suriye Milli Ordusu'ndan 'kışkırtmalara gelmeyin' çağrısı

Kayseri'de kirli eller tarafından devreye sokulan provokasyon Suriye'nin kuzeyinde de sahnelendi. Türk bayraklarını indiren provokatörler, bazı noktalarda Türk askerine silah sıktı. Mehmetçik, provokatörleri dağıtmak için havaya ateş açtı. Yaşanan alçak provokasyon sonrası Suriye Milli Ordusu, "Bu olaylar, Suriye topraklarını terörizmden kurtarmada Suriye halkıyla birlikte çalışan Türk kardeşleri hedef almak için kullanılma tehlikesinin altını çizmektedir" açıklamasında bulunurken, Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa ise kışkırtmalara uyulmaması çağrısında bulundu. Öte yandan İletişim Başkanlığı, "Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır" dedi. Peki Kayseri ve Suriye'nin kuzeyinde ne yaşandı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 22:34 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 23:26
Önce Kayseri şimdi de Suriye’nin kuzeyi | Kirli ellerden alçak plan! Suriye Milli Ordusu’ndan ’kışkırtmalara gelmeyin’ çağrısı

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Başkan Erdoğan'ın Suriye ile ilişkilerin yeniden kurulmaması için herhangi bir sebep olmadığını belirterek, Esad'la görüşme için tarihi açıklamada bulunması sonrası kirli eller düğmeye bastı.

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KAYSERİ'DE MOSSAD VE FETÖ DESTEKLİ PROVOKASYON

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Danişmentgazi Mahallesi'nde 26 yaşındaki Suriye uyruklu İ.A, 7 yaşındaki amcasının kızı Suriyeli M.A'yı taciz etti. Suriye uyruklu İ.A gözaltına alınırken, istismara uğayan çocuk devlet korumasına alındı.

Olayın duyulmasının ardından karanlık eller harekete geçti. MOSSAD ve FETÖ tetikçilerinin başlatığı provokasyon ile Suriyelilerin ev ve iş yerlerine zarar verildi.



67 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı kirli provokasyona ilişkin 67 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.



63 SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRÜNE SORUŞTURMA

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olaylar sonrası sosyal medya paylaşımlarının yüzde 68'inin provokatif amaçlı olduğunu, 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldığını belirtti.

Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37'sinin bot olduğunun belirlendiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Paylaşımların yüzde 68'nin ise provokatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız."


ÖNCE KAYSERİ ŞİMDİ DE SURİYE'NİN KUZEYİ

Kayseri'de devreye sokulan kirli provokasyon Suriye'nin kuzeyinde de sahnelendi. Türk bayraklarını indiren provokatörler, bazı noktalarda Türk askerine silah sıktı. Mehmetçik, provokatörleri dağıtmak için havaya ateş açtı.

Suriye'de Türk bayrağını indirmeye çalışan provokatör vurularak engellendi




Türk askerinin korumasındaki Valilik binasına girmeye çalışan provokatörlerden birisi uyarı atışıyla bacağından vuruldu.



TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Bölgeden kaynaklar, Türk savaş uçaklarının bölgede alçak uçuş yaptığını bildiriyor. Yüksek mevzilere keskin nişancı birlikler konuşlandırıldı.



SURİYE MİLLİ ORDUSU'NDAN AÇIKLAMA
Provokasyonlar sonrası Suriye Milli Ordusu olayları yatıştırmak için açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Bu olaylar, Suriye topraklarını terörizmden kurtarmada Suriye halkıyla birlikte çalışan Türk kardeşleri hedef almak için kullanılma tehlikesinin altını çizmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarih ve coğrafya, Türkler ve Araplar arasında yüzyıllar boyunca var olan kardeşliğe tanıklık etmektedir. Bölgenin yaşadığı tüm zorluklara ve çilelere rağmen, bu kardeşliğin önümüzdeki yüzyıllar boyunca da devam edeceğine dair inancımız tamdır. Bunu da, iki halkın ortak kaderi gerektirmektedir. Bu nedenle, Suriye Geçici Hükümeti, katil Esad rejimi, müttefikleri ve terör örgütlerinin işlediği suçlardan kaçan Suriyeli mültecilere yönelik tüm aşırı görüşlü eylemleri kınamaktadır. Bu kınama kapsamında, Kayseri'de bazı aşırı görüşlü kişiler tarafından bazı Suriyeli mültecilere yönelik aşırı davranışları da içermektedir. Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'deki ve tüm sığınma ülkelerindeki Suriyelilerin korunmasının gerekliliğini vurgulamakta ve Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın saldırganlara karşı aldığı yasal adımları takdir etmektedir. Suriye Geçici Hükümeti, tüm ev sahibi ülkelere mazlum Suriye halkının canı ve malını korumak, onları zorla geri gönderme ve sistematik yıldırma eylemlerinden korumak için ilgili uluslararası anlaşmaları uygulama çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca Suriye Geçici Hükümeti, özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, Türk ve Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı baltalamayı ve Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusu'nun fedakarlıkları ile inşa edilen mal ve kurumlara saldırmayı amaçlayan kışkırtıcı çağrılara uymamaya çağırmaktadır. Suriye Geçici Hükümeti, bu olayların devrim düşmanları tarafından Türk-Suriye ilişkilerine zarar vermek ve Suriye topraklarını terörizmden kurtarmada Suriye halkıyla birlikte çalışan Türk kardeşleri hedef almak için kullanılma tehlikesinin altını çizmektedir. Suriyelilerin seslerini ve duygularını barışçıl bir şekilde Türk kardeşlerimize iletmeye son derece önem verdiğimizi vurguluyor, özgürleştirilmiş bölgelerde güvenliğin bozulmaması için halkımızı itidallı davranmaya ve devrimimizin müktesebatına sahip çıkmaya davet ediyoruz."



KIŞKIRTMALARA UYMAYIN ÇAĞRISI

Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa, Suriye'de olan olaylarla ilgili katılıdığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa'dan kışkırtmalara uymayın çağrısı



"Kışkırtmalara uyulmaması" çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle Suriye Geçici Hükümeti, katil Esad rejimi, müttefikleri ve terör örgütlerinin işlediği suçlardan kaçan Suriyeli mültecilere yönelik tüm aşırı görüşlü eylemleri kınamaktadır. Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'deki ve tüm sığınma ülkelerindeki Suriyelilerin korunmasının gerekliliğini vurgulamakta ve Türkiye İçişleri Bakanlığının saldırganlara karşı aldığı yasal adımları takdir etmektedir.

Suriye Geçici Hükümeti, özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, Türkiye ile Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı baltalamayı, Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusunun fedakarlıklarıyla inşa edilen mal ve kurumlara saldırmayı amaçlayan kışkırtıcı çağrılara uymamaya çağırmaktadır. Suriye Geçici Hükümeti, bu olayların, devrim düşmanları tarafından Türk-Suriye ilişkilerine zarar vermek ve Suriye topraklarını terörizmden kurtarmada Suriye halkıyla çalışan Türk kardeşleri hedef almak için kullanılması tehlikesinin altını çizmektedir."

Suriyelilerin, seslerini ve duygularını barışçıl şekilde Türk kardeşlerine iletmeye son derece önem verdiği kaydedilen açıklamada, halk "özgürleştirilmiş bölgelerde güvenliğin bozulmaması için itidalli davranmaya ve devrimlerinin müktesebatına sahip çıkmaya" davet edildi.



İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: PROVOKASYONLAR YAKINDA TAKİP EDİLMEKTEDİR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir. Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, provakasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Altun, "Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir. Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır. Bu kapsamda özellikle sosyal medyanın birçok platformunda ortaya atılan asılsız iddialara, manipüle edilmiş bilgilerle kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere ve vatandaşlarımızı provokasyona sevk edecek tüm dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletimizin ilgili birimleri İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalara destek olmak amacıyla her zaman olduğu gibi asılsız haberlere prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyon boyutunun ve ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi konusunda vatandaşlarımızın hassas davranmasını önemle rica ederiz" ifadelerini kullandı.



PEKİ SURİYE AZEZ'DE NE YAŞANDI?

Türkiye'de Suriyelilerle alakalı provokasyon yapılırken Suriye'nin Azez kentinde "Türkiye Esad ile görüşecek ve Türkiye Esed muhalifi Suriyeliler Esad'a teslim edilecek." yalanı eş zamanlı olarak yayıldı.

Bu yalanı Azez'de dolaşıma sokanların geçen yılda yine Azez'de benzer bir provokasyonu gerçekleştiren radikal unsurlar olduğu tespit edildi. Aynı grup geçen yıl yaptığı gibi Türk bayrağına ve Mehmetçiğe saldırdı. Bunun üzerine Azez'de Türkiye ile beraber çalışan Suriyeli gruplar provokatörlere müdahale etti.

Eş zamanlı olarak Suriye Geçici Hükümeti ve Suriyeli bazı gruplar Azez'de yaşanan provokasyonu bir fitne olarak niteleyip Türkiye'nin bölge güvenliği ve istikrarını vurgulayan açıklamalar yaptılar.



AZEZ'DE YAŞANANLARLA KAYSERİ'DE YAŞANANLARIN BİR İLGİSİ VAR MI?

Kayseri'de olaylar "Suriyeli bir tacizci" ile alakalı olarak başladı, Azez'deki olaylar ise Türkiye'nin "Esad ile görüşüp muhalif Suriyelileri Esad'a teslim edeceği" yalanıyla başladı.

Ancak Türkiye'deki özellikle de sosyal medyadaki etki ajanları Suriye'deki olayların Kayseri'deki olaylara tepki olarak çıktığını yayıp Türkiye'de başka illerde de provokasyonların çıkması için çaba sarf ettiler.

2 olayın da eş zamanlı olarak çıkartılması olayın bir istihbarat operasyonu olduğu yönündeki iddiaları da güçlendirdi.

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