47 yıllık PKK belası 254 günde bitti! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı | Şimdi ne olacak?

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı alıp eylemlerini sonlandırması ile birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başlamış oldu.
Terör örgütü PKK'nın fesih kararı alıp eylemlerini sonlandırması ile birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başlamış oldu.
Silahların bırakılması aşamasının 3-4 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Bu süreçte 3 bin 400 PKK'lı dağdan inecek. Terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla başlayan yeni süreç adım adım şöyle işleyecek:
MİT HER ADIMDA DEVREDE
Silahların teslimi sürecinin 3-4 ay sürmesi planlanıyor. Terör örgütünün silahları teslim etmesi için Kuzey Irak'ta (KDP'nin etkin olduğu yerlerde) üç-dört nokta belirlendi, gerekli hazırlıklar yapıldı, önlemler alındı. Buralarda Kuzey Irak yönetimi ve MİT'in işbirliği ile süreç yürütülecek. Devlet terör örgütünün elindeki silahları bildiği için ne kadarının teslim edilip edilmediğini de rahatça kontrol edebilecek.
Terör örgütü silah, mühimmat ve diğer malzemelerinin bulunduğu depo ya da mağara gibi yerleri de devlete bildirecek. Şu anda 3 bin 500 civarında PKK'lı terörist bulunuyor. Bunların 100 civarında olanı üst düzey yönetici olarak kabul ediliyor. İki grup için farklı bir süreç uygulanacak. Çoğunluğu suç kaydı olmayanlardan oluşan yaklaşık 2 bin terör örgütü mensubunun Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Bunlar mevcut yasalar içinde hukuki bir sürece tabi tutulacak.
2 YILLIK DENETİM
2 bin kişi için özel bir düzenleme yapılmayacak. Normal hukuk süreçlerinden sonra 2 yıllık denetim ve gözetim ile topluma entegre olmaları sağlanacak. 2 yıllık denetimin "denetimli serbestlik" gibi bir sistem olması da olasılıklar arasında.
Üst düzey yöneticiler Güney Afrika ya da Batılı bazı ülkelere gönderilecek. Bazıları ise Kuzey Irak'ta kalabilecek. Ancak hiçbir üst düzey yöneticinin Suriye'de bulunmasına izin verilmeyecek.
YPG unsurları Suriye milli ordusuna entegre olacak. Onlarla ilgili süreç Suriye yönetimiyle işbirliği içinde yürütülecek.
ARAP AŞİRETLER AYRILACAK
Devletin ilgili birimlerinde, "SDG bünyesinde yaklaşık 50-60 bin kişilik bir güç bulunuyor. Bunların maaşları (yaklaşık 300 dolar) ABD tarafından ödeniyordu. ABD maaş verdiği kişilerin sayasını azalttı. Geri kalanının da kesilmesi bekleniyor. ABD maaş vermeyi kestiği için Arap aşiretleri önümüzdeki dönemde SDG'den ayrılacak. Böylece PYD'nin örgütlü zemini büyük oranda ortadan kalkacak. Çünkü Suriye'deki Kürt nüfus 700-800 bin ile sınırlı" tespiti yapıldı.
EKİMDE YENİ AŞAMA
Ekim ayına kadar silahların teslim edilmesiyle birlikte tüm toplumu kapsayacak şekilde demokratikleşme süreci başlatılacak. Kayyum, anayasa değişikliği gibi konular PKK'nın söz verdiği gibi silahları teslim edip sahadan çekildiğinin tespitiyle hayata geçirilecek.
OPERASYONLAR DURMAYACAK
Türkiye'de güvenlik politikalarında ani bir değişiklik olmayacak. Terörle mücadele operasyonlarının, örgütün fiilen silah bıraktığı ve herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturmadığı net biçimde görülene kadar devam edecek. Yetkililer, "Fesih açıklamasının sahada karşılığı olması gerekir" değerlendirmesinde bulunuyor.
Örgütün feshi, PKK üyesi ya da sempatizanı olduğu gerekçesiyle yürütülen davaları doğrudan etkilemeyecek. Ancak silahlı mücadeleden vazgeçen militanlar için bir "teslim olma ve topluma kazandırma" programının gündeme getirilmesi bekleniyor.
DEVLET 7/24 TAKİPTE
PKK'nın fesih kararına uyup uymadığı, silahları teslim edip etmediği sahada 7/24 takip edilecek. Gerçekten "silahlar bırakılıp terörden uzak mı duruluyor yoksa alınan karar göstermelik mi?" bakılacak.