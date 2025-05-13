47 yıllık PKK belası 254 günde bitti! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı | Şimdi ne olacak?

(AA) 2 YILLIK DENETİM 2 bin kişi için özel bir düzenleme yapılmayacak. Normal hukuk süreçlerinden sonra 2 yıllık denetim ve gözetim ile topluma entegre olmaları sağlanacak. 2 yıllık denetimin "denetimli serbestlik" gibi bir sistem olması da olasılıklar arasında. Üst düzey yöneticiler Güney Afrika ya da Batılı bazı ülkelere gönderilecek. Bazıları ise Kuzey Irak'ta kalabilecek. Ancak hiçbir üst düzey yöneticinin Suriye'de bulunmasına izin verilmeyecek. YPG unsurları Suriye milli ordusu na entegre olacak. Onlarla ilgili süreç Suriye yönetimiyle işbirliği içinde yürütülecek.

(AA)

ARAP AŞİRETLER AYRILACAK

Devletin ilgili birimlerinde, "SDG bünyesinde yaklaşık 50-60 bin kişilik bir güç bulunuyor. Bunların maaşları (yaklaşık 300 dolar) ABD tarafından ödeniyordu. ABD maaş verdiği kişilerin sayasını azalttı. Geri kalanının da kesilmesi bekleniyor. ABD maaş vermeyi kestiği için Arap aşiretleri önümüzdeki dönemde SDG'den ayrılacak. Böylece PYD'nin örgütlü zemini büyük oranda ortadan kalkacak. Çünkü Suriye'deki Kürt nüfus 700-800 bin ile sınırlı" tespiti yapıldı.

EKİMDE YENİ AŞAMA

Ekim ayına kadar silahların teslim edilmesiyle birlikte tüm toplumu kapsayacak şekilde demokratikleşme süreci başlatılacak. Kayyum, anayasa değişikliği gibi konular PKK'nın söz verdiği gibi silahları teslim edip sahadan çekildiğinin tespitiyle hayata geçirilecek.