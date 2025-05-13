"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR SORUŞTURULMADI"

Sabah'ın haberine göre; Dilekçede özellikle dikkat çeken bir diğer unsur ise olayla bağlantılı olabilecek üçüncü kişilere yönelik yeterli araştırmanın yapılmamış olması. Şüphelinin telefonunun kimler tarafından alındığı, olay yerindeki kamera kayıtlarının incelenip incelenmediği ve delillerin BTK kayıtlarıyla desteklenip desteklenmediği netlik kazanmadı. Aile, Ayşenur Halil'in telefonun şifresinin çözülememesinin de olayın aydınlatılması açısından kilit önemde olduğunu vurguladı.