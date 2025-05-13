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Sur cinayeti davasında yeni gelişme! Aile o detayları sıraladı! Telefon açılmasını istedi

İstanbul'da 4 Ekim günü kan donduran bir olay meydana geldi. Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner isimli iki genç kadını öldüren Semih Çelik, Fatih Edirnekapı surlarından atlayarak hayatına son verdi. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ayşenur Halil'in ailesi soruşturmadaki o detaya dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 08:09 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 08:10
Sur cinayeti davasında yeni gelişme! Aile o detayları sıraladı! Telefon açılmasını istedi

İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 Ekim günü Türkiye'nin gündemine oturan bir olay yaşandı. Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner isimli iki genç kadını öldüren Semih Çelik, Fatih Edirnekapı surlarından atlayarak hayatına son verdi.

Sur cinayeti davasında yeni gelişme! Aile o detayları sıraladı! Telefon açılmasını istedi

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Çelik'in ölmesi gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına (KYOK) karar verildi.

Sur cinayeti davasında yeni gelişme! Aile o detayları sıraladı! Telefon açılmasını istedi

Dosyada müşteki Yusuf Halil'in vekili Av. Betül Zağlı Topal tarafından İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sunulan itiraz dilekçesinde, soruşturmanın eksik ve yüzeysel yürütüldüğü, özellikle olayda hayatını kaybeden Ayşenur Halil'in cep telefonunun açılmadığı ve kritik dijital delillere ulaşılmadığı vurgulandı.

Sur cinayeti davasında yeni gelişme! Aile o detayları sıraladı! Telefon açılmasını istedi

"TELEFON AÇILMADI"

Karara itiraz eden Ayşenur Halil'in ailesi, "Soruşturma eksik ve yüzeysel yürütüldü. Katilin bilgisayarındaki veriler suç öncesi silindi, planlı hareket etti. Üçüncü şahıslar soruşturulmadı. Telefonu halen bulunamadı." diyerek takipsizliğin kaldırılmasını ve etkin soruşturma yürütülmesini talep etti.

Sur cinayeti davasında yeni gelişme! Aile o detayları sıraladı! Telefon açılmasını istedi

İtiraz dilekçesinde, şüpheli Semih Çelik'in bilgisayarında yer alan verilerin suç öncesinde silindiğine dikkat çekilerek, şüphelinin planlı hareket ettiğine dair güçlü emareler bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Çelik'in olay günü telefonla görüşme yaptığı, ancak olay yerinde telefonunun bulunamadığı ifade edildi.

Sur cinayeti davasında yeni gelişme! Aile o detayları sıraladı! Telefon açılmasını istedi

"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR SORUŞTURULMADI"
Sabah'ın haberine göre; Dilekçede özellikle dikkat çeken bir diğer unsur ise olayla bağlantılı olabilecek üçüncü kişilere yönelik yeterli araştırmanın yapılmamış olması. Şüphelinin telefonunun kimler tarafından alındığı, olay yerindeki kamera kayıtlarının incelenip incelenmediği ve delillerin BTK kayıtlarıyla desteklenip desteklenmediği netlik kazanmadı. Aile, Ayşenur Halil'in telefonun şifresinin çözülememesinin de olayın aydınlatılması açısından kilit önemde olduğunu vurguladı.

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