PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ekonomide yeni bir dönem! Terörsüz Türkiye hangi alanları etkileyecek? Uzmanlar ne diyor?

Terör örgütü PKK, resmen bitti. Kandil'deki terör baronları fesih kongresinin sonuç bildirgesini duyurdu. Terörsüz Türkiye hedefinde çok önemli bir dönemece girildi. Ekonomistler, bunun da büyümeye pozitif etkileri olabileceğini belirtiyor. IMF'in tahminlerine göre terör örgütleriyle mücadele eden bir ülkenin her yıl milli gelir büyümesinin ortalama yüzde 2.2 oranında azaldığına dikkat çekiliyor. Peki, terörsüz Türkiye süreci ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ne gibi katkılara sağlar? İşte o maddeler....

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 07:00 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 07:23
Ekonomide yeni bir dönem! Terörsüz Türkiye hangi alanları etkileyecek? Uzmanlar ne diyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yeni bir sayfa aralandı.

2 TRİLYON DOLARI BULUYOR
Araştırmalara göre, terörün özel sektör girişim ve yatırım kararları, doğrudan yabancı sermaye girişi, ihracat hacmi ve turizm talebi gibi makro büyüklükler aracılığıyla Türkiye ekonomisi üzerindeki örtük ve dolaylı maliyetleri yaklaşık 2 trilyon doları buluyor.

BÖLGE TARİHİ SIÇRAMANIN EŞİĞİNDE
Uzmanlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için tarım, turizm ve sınır ticaretinde tarihi bir sıçramanın kapıda olduğunu söylüyor. Bölgedeki geniş ve verimli araziler uzun yıllar üretimden uzak kalmıştı. Terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte dağ köylerinde tarım ve hayvancılığa dönüş için yerel girişimler başlamış durumda. Kültürel mirası ve doğasıyla aslında bir açık hava müzesi olan bölge, yıllarca şiddet haberleriyle anıldı. Şimdi ise otel yatırımları yeniden gündeme geldi.

PKK'nın fesih kararıyla terörsüz Türkiye dönemine girildi. (AA)PKK'nın fesih kararıyla terörsüz Türkiye dönemine girildi. (AA)

Bazı tarihi konak ve hanların turizme kazandırılması için projeler hazırlanmaya başladı. Turizm profesyonelleri, "Burası Türkiye'nin kayıp destinasyonu. Şimdi yeniden keşfetme zamanı" görüşünde.

İş dünyası bölgenin ekonomik olarak ayağa kalkması için tüm koşulların ilk kez bu kadar elverişli olduğunu belirtiyor.

Ancak bu dönüşümün kalıcı olabilmesi için kamunun teşviklerinin, özel sektörün cesaretinin ve halkın desteğinin birlikte işlemesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

EKONOMİYE NASIL YANSIR?
Yaşanan bu sürecin önümüzdeki dönemde ekonomiye olumlu yansıması kaçınılmaz olarak görülüyor. Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre; ekonomistler, terörün ekonomi üzerindeki en büyük saptırıcı etkilerinin ihracat gelirleri ve özel sektör yatırım kararları ekseninde ortaya çıktığını, bunu yabancı sermaye girişi ve turizm talebinin izlediğini belirtiyor.

Bu nedenle de PKK'nın silah bırakma kararının etkilerinin bu alanda gerçekleşeceğini öngörülüyor. Terörsüz Türkiye sürecinin ülkenin ortalama reel büyüme performansına bölgedeki büyük yatırım hamlesi ile ek 1.5 katkı sağlayacağı vurgulanıyor.

PKK'nın fesih kararıyla terörsüz Türkiye dönemine girildi. (AA)PKK'nın fesih kararıyla terörsüz Türkiye dönemine girildi. (AA)

DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Sabah'tan Hülya Güler ise bugünkü köşe yazısında çarpıcı veriler paylaştı.

Güler, IMF'in tahminlerine göre terör örgütleriyle mücadele eden bir ülkenin her yıl milli gelir büyümesinin ortalama yüzde 2.2 oranında azaldığına dikkat çekerek, FARC ile 2016'da yapılan anlaşmanın ardından Kolombiya'da görülen değişimleri şu şekilde sıraladı:

PKK'nın fesih kararıyla terörsüz Türkiye dönemine girildi. (AA)PKK'nın fesih kararıyla terörsüz Türkiye dönemine girildi. (AA)

Daha müzakere sürecinde barış antlaşmasının olacağına ilişkin güven oluşur oluşmaz özellikle terörden etkilenen bölgelerde özel sektör yatırımları artıyor.

Bu bölgelerde kurulan yeni şirket sayısı ilk yılda yüzde 15 yükseliyor. Belki bunlardan daha da önemlisi ülke genelinde şirketlerin değerlemelerinde yükseliş görülüyor.

Terörden etkilenen bölgede istihdam artışı ise yüzde 20 hatta bazı bölgelerde yüzde 30'lara ulaşıyor.

Araştırmada bir oran verilmese de bölgedeki en belirgin pozitif etki mikro girişimcilikteki görülüyor.

Ama bütün bunlardan belki de daha önemlisi bölgede eğitim seviyesi yükseliyor. Doğurganlık artıyor. Geleceğe güven duyunca neler oluyor görüyor musunuz? Beni en çok etkileyen sonuç ise, ağaç konusunda. Ülkedeki ormansızlaşma hızı azalmış, yani barıştan sonra bölgede ağaç sayısı artmış, inanılmaz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
47 yıllık PKK belası 254 günde bitti! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı | Şimdi ne olacak?
Ekonomide yeni bir dönem! Terörsüz Türkiye hangi alanları etkileyecek? Uzmanlar ne diyor?
Borsa İstanbul
Evleri güvenceye alıyoruz! Konut sigortası talebi arttı: Seçim yaparken nelere dikkat edilmeli?
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Kardeşliğimize saplanan kanlı hançer sökülüp atılacaktır
Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü! Gündem barış müzakeresi: Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyarız
Türk Telekom
Metro İstanbul, İSPARK, İSKİ... Savcılık İBB iştiraklerinden ivedilikle istedi: Milyarlık ihale dosyaları tek tek inceleniyor
AK Parti’den Terörsüz Türkiye açıklaması! Silahlar nereye bırakılacak?
1 kişi hayatını kaybetmişti! Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasına ilişkin tutuklanan sürücünün ifadesine ulaşıldı: Ben de yaralandım hastaneye kaldırıldım
Trump’tan Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin flaş açıklama: Perşembe günü İstanbul’a gelebilirim
PKK’nın fesih kararıyla ilgili Bahçeli’den flaş açıklama: Terörsüz Türkiye’nin meşalesi yakılmıştır
İşte kare kare PKK’yı lağveden kongre! 232 sözde delege katıldı... İki farklı noktada yapıldı
Başkan Erdoğan’dan FETÖ’cülere ve suç örgütlerine karşı mücadele mesajı: Tepelerine binmeye devam edeceğiz
CANLI | PKK resmen bitti! Fesih kongresinin kararları açıklandı: Silahlı mücadele sona erdi... PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecek
Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi ortaya çıktı
PKK’nın lağvedilmesi dünya basınında! Hangi ülke ne manşet attı? Teröristan hayali kuran siyonistler karalar bağladı: Dramatik karar
Başkan Erdoğan’ın çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde adım adım 254 gün: İlmek ilmek devlet aklı
PKK’dan infaz itirafı! Elebaşları Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un ölümlerinin gizlendiği ortaya çıktı
Süreç titizlikle takip edilecek! PKK’nın fesih kararı sonrası açıklamalar peş peşe: Tüm terör şubeleri silah bırakmalı