Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaj elde eden Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 yenerek son 90 dakikasına girdi.
Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaj elde eden Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 yenerek son 90 dakikasına girdi.
YENİ TRANSFER SALLAI
Kanatlarda alternatif olması için sezon başında transfer edilen Roland Sallai, mecburen forma giydiği sağ bekte beklentilerin çok üzerine çıktı. Hatta performansı ile Frankowski, Kaan Ayhan ve Jelert'in de önüne geçen Sallai, ligin ikinci yarısında yeni bir transfer gibi katkı sağladı. Sallai bu sezon 6 gol atarken 1 de asist yaptı.
ASİST UZMANI SARA
Galatasaray'da ilk golde Abdülkerim'e kornerde ortayı yapan Sara hem asisti hem de performansıyla beğeni topladı. Galatasaray'da ilk golde Abdülkerim'e kornerde ortayı yapan Sara hem asisti hem de performansıyla beğeni topladı. Süper Lig'de 8. kez asist yapan Sara, şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılılara önemli bir katkı daha yaptı. 77'de yerini Morata'ya bırakan Brezilyalı orta saha, 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak kupa finali düşünülerek dinlendirildi.
DEPLASMAN FATİHİ
Galatasaray bu sezon deplasmanlarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde deplasmanda en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı sezonu yaşıyor. 17 maçta 14 galibiyet elde edilen Cimbom, yüzde 82 gibi çok yüksek bir galibiyet oranı yakalamayı başardı.
ABDÜLKERİM'DEN 5. GOL
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, zorlu Trabzonspor deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılıların kilidini açan isim ise tecrübeli savunmacı Abdülkerim Bardakcı oldu.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Gabriel Sara'nın sol köşeden yaptığı ortada ceza sahasına iyi yerleşen Abdülkerim, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu golle Galatasaray 1-0 öne geçti.
30 yaşındaki stoper, bu golle Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı. UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er golü bulunan Bardakcı, toplamda sezonun 5. golünü kaydetmiş oldu.
Maça ilk 11'de başlayan başarılı savunmacı, 90 dakika boyunca sahada kalarak takımına önemli katkı sağladı. Galatasaray taraftarı, hem savunmada hem hücumda etkili performans sergileyen oyuncusunu alkışlarla ödüllendirdi.
GEÇ DE OLSA ISINDI
Alvaro Morata, takıma katıldığı ilk haftalarda uyum sorunu yaşadı. Bu dönemde yaşadığı sakatlık da süreci olumsuz etkiledi.
Ancak kısa süre içinde toparlanan Morata, hem lige hem de takım arkadaşlarına uyum sağladı. Sahada yer aldığı dakikalarda maksimum katkı verdi.
İspanyol golcü, lig ve kupa olmak üzere toplamda 6 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca 2 de asist yaparak takımına skor anlamında önemli katkı sundu.
Her 102 dakikada bir gol atan Morata, istikrarlı formuyla dikkat çekti. Sezonun son bölümünde kilit rol oynadı.
SIRADA TÜRKİYE KUPASI VAR
Sezon başında kaybettiği Süper Kupa'nın ardından Türkiye'de kazanılabilecek iki kulvara yoğunlaşan Galatasaray'ın bir başka hedefi de Ziraat Türkiye Kupası.
Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 2-0 yendiği Trabzonspor ile bu kez Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek ve kupanın sahibi olmaya çalışacak.
Sezonu çifte kupa ile tamamlamayı hedefleyen teknik heyet ve yönetimin zafer haricinde bir düşüncesi bulunmuyor.
KADROYA REVİZYON YOLDA
Gelecek sezon tüm organizasyonlarda zirveye oynamak isteyen Galatasaray'da özellikle yabancı futbolcular üzerinden bir değişim yaşanacak. Bunun için de hem kupa hem de lig maçı bekleniyor. Beşinci yıldızın kesinleşmesiyle birlikte harekete geçilecek.
TEKLİF YAPILMAYACAK
Sarı kırmızılı ekip, sezon başında Elias Jelet'i kadrosuna katmış, ara transfer döneminde ise Lens'ten Frankowski'yi kiralamıştı. Ancak iki futbolcu da katkılarıyla hayal kırıklığından öteye gidemedi.
OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR
Galatasaray bir yandan şampiyonluk için geri sayıma geçerken diğer yandan transfer için de çalışmalar hız kazandı. Yönetim, Okan Buruk'un ısrarla istediği Sacha Boey için girişimde bulunacak.
GALATASARAY KİRALAMAK İÇİN DEVREDE
Sezonu iki kupayla tamamlama hedefi doğrultusunda ilerleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeni sezonda özellikle Avrupa'da başarıyı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlarda katkı verecek oyuncularla kadrosunu güçlendirmek istiyor.
BEKLENEN KATKIYI VEREMEDİLER
Sağ bek pozisyonunda Sacha Boey'in ayrılığı sonrası yapılan hamleler yeterli etkiyi yaratamadı. Bu nedenle yönetim, Fransız oyuncuyu yeniden takıma kazandırmayı planlıyor.
BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE
Bayern Münih'te beklenen performansı sergileyemeyen Boey'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başarılı oyuncuyla Avrupa'dan birçok kulüp ilgileniyor.
ASLAN'IN İLK SIRASINDA
Ancak Galatasaray, hem Süper Lig'i hem de kulübü yakından tanıyan Boey'i sağ bek için ilk tercih olarak belirledi. Yönetim, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için hazırlıklarını tamamladı.
ALMANLARIN ŞARTI ZORUNLU SATIN ALMA
Alman devi oyuncuyu bonservisiyle göndermek istiyor. Bu nedenle anlaşmaya zorunlu satın alma maddesi eklenmesi gündemde.
CİMBOM ÇIKARMA YAPACAK
Galatasaraylı yetkililer, transferi sonuçlandırmak için Almanya'ya çıkarma yapacak. Görüşmelerin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.
2 ASİSTİ VAR
Bu sezon Alman temsilcisiyle şampiyonluk yaşayan Sacha Boey ligde 12, toplamda ise 16 karşılaşmaya çıktı ve 2 asist yaptı. 691 dakika sahada kaldı.