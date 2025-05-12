Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

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Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaj elde eden Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 yenerek son 90 dakikasına girdi.

YENİ TRANSFER SALLAI Kanatlarda alternatif olması için sezon başında transfer edilen Roland Sallai, mecburen forma giydiği sağ bekte beklentilerin çok üzerine çıktı. Hatta performansı ile Frankowski, Kaan Ayhan ve Jelert'in de önüne geçen Sallai, ligin ikinci yarısında yeni bir transfer gibi katkı sağladı. Sallai bu sezon 6 gol atarken 1 de asist yaptı.