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Okan Buruk'un istediği transfer için Galatasaray'ın teklifi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, son 3 haftaya büyük bir avantajla giriyor. Sarı kırmızılı ekip, berabere kalması halinde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak. Aslan bir yandan transfer çalışmalarına da yön vermeyi sürdürüyor. Listede çok önemli bir yıldız var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 15:09 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 15:09
Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

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Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaj elde eden Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 yenerek son 90 dakikasına girdi.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

YENİ TRANSFER SALLAI

Kanatlarda alternatif olması için sezon başında transfer edilen Roland Sallai, mecburen forma giydiği sağ bekte beklentilerin çok üzerine çıktı. Hatta performansı ile Frankowski, Kaan Ayhan ve Jelert'in de önüne geçen Sallai, ligin ikinci yarısında yeni bir transfer gibi katkı sağladı. Sallai bu sezon 6 gol atarken 1 de asist yaptı.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

ASİST UZMANI SARA

Galatasaray'da ilk golde Abdülkerim'e kornerde ortayı yapan Sara hem asisti hem de performansıyla beğeni topladı. Galatasaray'da ilk golde Abdülkerim'e kornerde ortayı yapan Sara hem asisti hem de performansıyla beğeni topladı. Süper Lig'de 8. kez asist yapan Sara, şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılılara önemli bir katkı daha yaptı. 77'de yerini Morata'ya bırakan Brezilyalı orta saha, 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak kupa finali düşünülerek dinlendirildi.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

DEPLASMAN FATİHİ

Galatasaray bu sezon deplasmanlarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde deplasmanda en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı sezonu yaşıyor. 17 maçta 14 galibiyet elde edilen Cimbom, yüzde 82 gibi çok yüksek bir galibiyet oranı yakalamayı başardı.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

ABDÜLKERİM'DEN 5. GOL

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, zorlu Trabzonspor deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılıların kilidini açan isim ise tecrübeli savunmacı Abdülkerim Bardakcı oldu.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

Karşılaşmanın 66. dakikasında Gabriel Sara'nın sol köşeden yaptığı ortada ceza sahasına iyi yerleşen Abdülkerim, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu golle Galatasaray 1-0 öne geçti.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

30 yaşındaki stoper, bu golle Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı. UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er golü bulunan Bardakcı, toplamda sezonun 5. golünü kaydetmiş oldu.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

Maça ilk 11'de başlayan başarılı savunmacı, 90 dakika boyunca sahada kalarak takımına önemli katkı sağladı. Galatasaray taraftarı, hem savunmada hem hücumda etkili performans sergileyen oyuncusunu alkışlarla ödüllendirdi.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

GEÇ DE OLSA ISINDI

Alvaro Morata, takıma katıldığı ilk haftalarda uyum sorunu yaşadı. Bu dönemde yaşadığı sakatlık da süreci olumsuz etkiledi.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

Ancak kısa süre içinde toparlanan Morata, hem lige hem de takım arkadaşlarına uyum sağladı. Sahada yer aldığı dakikalarda maksimum katkı verdi.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

İspanyol golcü, lig ve kupa olmak üzere toplamda 6 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca 2 de asist yaparak takımına skor anlamında önemli katkı sundu.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

Her 102 dakikada bir gol atan Morata, istikrarlı formuyla dikkat çekti. Sezonun son bölümünde kilit rol oynadı.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

SIRADA TÜRKİYE KUPASI VAR

Sezon başında kaybettiği Süper Kupa'nın ardından Türkiye'de kazanılabilecek iki kulvara yoğunlaşan Galatasaray'ın bir başka hedefi de Ziraat Türkiye Kupası.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 2-0 yendiği Trabzonspor ile bu kez Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek ve kupanın sahibi olmaya çalışacak.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

Sezonu çifte kupa ile tamamlamayı hedefleyen teknik heyet ve yönetimin zafer haricinde bir düşüncesi bulunmuyor.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

KADROYA REVİZYON YOLDA

Gelecek sezon tüm organizasyonlarda zirveye oynamak isteyen Galatasaray'da özellikle yabancı futbolcular üzerinden bir değişim yaşanacak. Bunun için de hem kupa hem de lig maçı bekleniyor. Beşinci yıldızın kesinleşmesiyle birlikte harekete geçilecek.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

TEKLİF YAPILMAYACAK

Sarı kırmızılı ekip, sezon başında Elias Jelet'i kadrosuna katmış, ara transfer döneminde ise Lens'ten Frankowski'yi kiralamıştı. Ancak iki futbolcu da katkılarıyla hayal kırıklığından öteye gidemedi.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Galatasaray bir yandan şampiyonluk için geri sayıma geçerken diğer yandan transfer için de çalışmalar hız kazandı. Yönetim, Okan Buruk'un ısrarla istediği Sacha Boey için girişimde bulunacak.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

GALATASARAY KİRALAMAK İÇİN DEVREDE

Sezonu iki kupayla tamamlama hedefi doğrultusunda ilerleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeni sezonda özellikle Avrupa'da başarıyı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlarda katkı verecek oyuncularla kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

BEKLENEN KATKIYI VEREMEDİLER

Sağ bek pozisyonunda Sacha Boey'in ayrılığı sonrası yapılan hamleler yeterli etkiyi yaratamadı. Bu nedenle yönetim, Fransız oyuncuyu yeniden takıma kazandırmayı planlıyor.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE

Bayern Münih'te beklenen performansı sergileyemeyen Boey'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başarılı oyuncuyla Avrupa'dan birçok kulüp ilgileniyor.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

ASLAN'IN İLK SIRASINDA

Ancak Galatasaray, hem Süper Lig'i hem de kulübü yakından tanıyan Boey'i sağ bek için ilk tercih olarak belirledi. Yönetim, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için hazırlıklarını tamamladı.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

ALMANLARIN ŞARTI ZORUNLU SATIN ALMA

Alman devi oyuncuyu bonservisiyle göndermek istiyor. Bu nedenle anlaşmaya zorunlu satın alma maddesi eklenmesi gündemde.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

CİMBOM ÇIKARMA YAPACAK

Galatasaraylı yetkililer, transferi sonuçlandırmak için Almanya'ya çıkarma yapacak. Görüşmelerin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

2 ASİSTİ VAR

Bu sezon Alman temsilcisiyle şampiyonluk yaşayan Sacha Boey ligde 12, toplamda ise 16 karşılaşmaya çıktı ve 2 asist yaptı. 691 dakika sahada kaldı.

Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu

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