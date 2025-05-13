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Trump Suudi Arabistan'da! Masada 1 trilyon dolarlık yatırım planı var

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan’a geldi.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 10:18 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 10:24
Trump Suudi Arabistan’da! Masada 1 trilyon dolarlık yatırım planı var

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    ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi.

    TRUMP SUUDİ ARABİSTAN'DA

    ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'na katılması bekleniyor.

    Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.

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    10:20 13 Mayıs 2025
    MUSK AYRI UÇAKLA GİTTİ

    CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın, Başkan Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında orada olacağını söyledi.

    NEDEN AYRI UÇAKLA GİTTİ?

    Yetkili, Musk'ın Air Force One'dan bağımsız olarak Suudi Arabistan'a seyahat ettiğini söyledi.

    CNN'e konuşan üst düzey bir Suudi yetkili, Musk'ın X şirketinin CEO'su sıfatıyla bir ABD-Suudi yatırım forumuna katılmasının beklendiğini söyledi.

    10:16 13 Mayıs 2025
    TRUMP SUUDİ ARABİSTAN'DA

    ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi.

    ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'na katılması bekleniyor.

    Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.

    1 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANI

    ABD basına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.

    Ziyaret süresince ABD ve Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.

    ABD Başkanı, Suudi Arabistan yetkilileriyle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.

    ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen'deki Husilerin durumu, Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.

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