SON DAKİKA I HSK’dan Danıştay’ın göreve iade kararı verdiği 387 isim hakkında inceleme

Danıştay



Son olarak Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'cülere iade-i itibar sağladı. Pensilvanya ve FETÖ medyasının umut kapısı haline gelen Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı verdi.



PENSİLVANYA'DAN GELEN MESAJ VE DANIŞTAY 5. DAİRESİ...

Danıştay 5. Dairesi'nin aldığı bu skandal kararın zamanlaması ise oldukça manidar...



Bilindiği üzere Pensilvanya'daki elebaşı örgüt tabanına 'yeniden diriliş' mesajı verdi. Bitik, rezil ve hastalıklı bir hali olduğu gözlemlenen Fetullah Gülen'in bu çağrısı sonrasında FETÖ'nün operasyon hesabı 'Fuat Avni' mavi tik alıp dönüş için hazırlıklara başladı.



Bu süreçte Danıştay 5 Dairesi de FETÖ iltisaklı 450 yargı mensubunu göreve iade etti.

Hem trol savcı Özcan Muhammed Gündüz hem de FETÖcülere kalkan oldular! Danıştayda neler oluyor? İsim isim deşifre ettik: HSK aksiyon alacak mı? KÜFÜRBAZ SAVCIYA 5.DAİRE KALKANI

FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilenlere iade-i itibar veren Danıştay 5. Dairesi, bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca HSK tarafından meslekten ihraç edilen sözde savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün de göreve iadesine ön ayak olmuştu.



KİM BU HAŞHAŞİLERE İADE-İ İTİBAR VEREN 5. DAİRE?

TAKVİM, aldığı kararlarla FETÖ'nün yargıdaki hücresi gibi hareket eden Danıştay 5. Dairesi'ni mercek altına aldı.



FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcıyı göreve iade eden isimleri yakından tanıyalım;



Fethi Aslan



DANIŞTAY 5. DAİRE BAŞKANI FETHİ ASLAN

Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan, 1992'de Danıştay Tetkik Hakimliğine hakimliğiyle mesleğe başlamış, 2002'de Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiş. 2011'de Danıştay Üyeliği, 2014'te Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçilen Aslan, 2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olmuş 2018'de de bu göreve yeniden seçilmiş.



Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan'ın özgeçmişi şu şekilde; 23.10.1963 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. Elazığ Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programını "İdari Yargıda Dava Açma Ehliyeti" başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. 03.03.1992 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliğine atanarak mesleğe başlamış, 26.03.2002 tarihinde Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiştir. 24.02.2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 19.12.2014 tarihinde Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçilmiştir. 02.08.2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olarak görev yapan, 17.12.2018 tarihinde bu göreve yeniden seçilen ve İngilizce bilen ASLAN, evli ve iki çocukludur.



Fotoğrafta: Danıştay 5. Daire üyesi Cevdet Malkoç (Soldan birinci)



CEVDET MALKOÇ

Cevdet Malkoç, 15 Aralık 2014 tarihinde Danıştay üyeliğine seçildi. Malkoç, küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz'e kalkan olan Danıştay 5. Dairesi'nin üyesi.



Danıştay 5. Dairesi'nin idari yapılanması ise şu şekilde;



Fethi Aslan -- Danıştay 5. Daire Başkanı



Musa Albayrak -- Danıştay 5. Daire Üyesi



Cevdet Malkoç -- Danıştay 5. Daire Üyesi



Yunus Aykın -- Danıştay 5. Daire Üyesi



Vahit Kınalıtaş -- Danıştay 5. Daire Üyesi



İsmail Kalender -- Danıştay 5. Daire Üyesi



Musa Heybet -- Danıştay 5. Daire Üyesi



Kenan Balan -- Danıştay 5. Daire Üyesi



Burçin Güngör -- Danıştay 5. Daire Üyesi



Mehmet Tevfik Dinçer -- Danıştay 5. Daire Üyesi



Hacı Mehmet Teçirli -- Danıştay 5. Daire Üyesi 5. DAİRE ADALETE OLAN GÜVENİ ZEDELEDİ!

Gelinen bu noktada bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savuran trol savcı Özcan Muhammed Gündüz'e kalkan olan, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilenlere iade-i itibar veren Danıştay 5. Dairesi toplum vicdanını yaralayan, vatandaşın adalete olan güvenini zedeleyen bir yapı haline geldi.

Son dakika: Başkan Erdoğandan 450 FETÖcüyü göreve iade kararı alan AYM ve Danıştaya tepki: Alınan kararları hazmedemiyorum

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DANIŞTAY'A ÇOK SERT TEPKİ

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın AYM kararıyla FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcıyı göreve iade etmesi ve HSK'nın itirazını değerlendirmeye almamasına tepki gösterdi. "BU İŞİN SIKI TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

"FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor" diyen Erdoğan, "Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız" dedi.



"SİNEKLERİ TEMİZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ" İşte Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar; FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ'nün iç yüzünü anlatmaya, onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bitmiş değil. Son kukla da Türkiye'ye zarar veremez hale getirilene kadar devam edeceğiz. Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız. "HAZMEDEMİYORUM"

Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi'nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK'yla ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız.