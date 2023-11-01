Hem trol savcı Özcan Muhammed Gündüz hem de FETÖ’cülere kalkan oldular! Danıştay’da neler oluyor? İsim isim deşifre ettik: HSK aksiyon alacak mı?

Yargıya ve kararlarına duyulan güven ile sağlıklı bir adalet sistemi demokratik bir toplumun olmazsa olmazıdır. Bu güveni en üst düzeyde sağlamakla mükellef olan kurumlar ise verdikleri kararlarla hakkı ve toplum vicdanını gözetmelidir.
Tam da bu noktada Danıştay 5. Dairesi
verdiği skandal kararlarla toplumun adalete ve yargıya olan güvenini zedeliyor.
Bu durumun son örneği bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca HSK
tarafından meslekten ihraç edilen Özcan Muhammed Gündüz
'ün Danıştay 5. Dairesi tarafından mesleğe tekrar iadesiyle bir kez daha tescillenmiş oldu.
Danıştay 5. Dairesi, HSK'nın ihraç kararını, Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği hakaret cezasını ve Danıştay Savcısının 'ihraç kararının yerinde olduğu' görüşünü de görmezden geldi.
DANIŞTAY 5. DAİRESİ KÜFÜRBAZ TROL SAVCIYA KALKAN OLDU
5. Daire Başkanı Fethi Aslan ile üyeler Musa Albayrak, Cevdet Malkoç, savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün eylemlerinin Hakimlik ve Savcılık mesleğinin kamuoyu nezdinde saygınlığının zedelenmesine neden olacak, mesleğin şeref, onurunu ve memuriyet itibarını bozacak nitelikte ve ağırlıkta bulunmadığını kaydederek küfürbaz trol savcıya kalkan oldu.
BAKAN TUNÇ: DANIŞTAY'IN KARARI KESİN DEĞİL
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter'dan sahte hesap açıp bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savuran Özcan Muhammed Gündüz hakkında Danıştay'ın göreve iade kararı vermesiyle ilgili, "Danıştay'ın kararı kesin karar değil. Temyiz edilip İdari Dava Daireleri Kurulu'nun vereceği karar noktasında süreç devam ediyor" dedi.
Fotoğrafta: Devlet yetkililerine küfürler savuran trol savcı Özcan Muhammed Gündüz
DANIŞTAY 5. DAİRESİNİ MERCEK ALTINA ALDIK
Bu kapsamda Danıştay 5. Dairesi, başkanı ve üyelerini sizler için mercek altına aldık.
Küfürbaz trol savcı Özcan Muhammed Gündüz'e kalkan olan isimleri yakından tanıyalım;
DANIŞTAY 5. DAİRE BAŞKANI FETHİ ASLAN
Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan, 1992'de Danıştay Tetkik Hakimliğine hakimliğiyle mesleğe başlamış, 2002'de Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiş. 2011'de Danıştay Üyeliği, 2014'te Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçilen Aslan, 2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olmuş 2018'de de bu göreve yeniden seçilmiş.
Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan'ın özgeçmişi şu şekilde;
23.10.1963 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. Elazığ Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programını "İdari Yargıda Dava Açma Ehliyeti" başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. 03.03.1992 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliğine atanarak mesleğe başlamış, 26.03.2002 tarihinde Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiştir. 24.02.2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 19.12.2014 tarihinde Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçilmiştir. 02.08.2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olarak görev yapan, 17.12.2018 tarihinde bu göreve yeniden seçilen ve İngilizce bilen ASLAN, evli ve iki çocukludur.
Fotoğrafta: Danıştay 5. Daire üyesi Cevdet Malkoç (Soldan birinci)
CEVDET MALKOÇ
Cevdet Malkoç, 15 Aralık 2014 tarihinde Danıştay üyeliğine seçildi. Malkoç, küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz'e kalkan olan Danıştay 5. Dairesi'nin üyesi.
Danıştay 5. Dairesi'nin idari yapılanması ise şu şekilde;
Fethi Aslan -- Danıştay 5. Daire Başkanı
Musa Albayrak -- Danıştay 5. Daire Üyesi
Cevdet Malkoç -- Danıştay 5. Daire Üyesi
Yunus Aykın -- Danıştay 5. Daire Üyesi
Vahit Kınalıtaş -- Danıştay 5. Daire Üyesi
İsmail Kalender -- Danıştay 5. Daire Üyesi
Musa Heybet -- Danıştay 5. Daire Üyesi
Kenan Balan -- Danıştay 5. Daire Üyesi
Burçin Güngör -- Danıştay 5. Daire Üyesi
Mehmet Tevfik Dinçer -- Danıştay 5. Daire Üyesi
Hacı Mehmet Teçirli -- Danıştay 5. Daire Üyesi