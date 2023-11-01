Hem trol savcı Özcan Muhammed Gündüz hem de FETÖ’cülere kalkan oldular! Danıştay’da neler oluyor? İsim isim deşifre ettik: HSK aksiyon alacak mı?

Danıştay 5. Dairesi, HSK'nın ihraç kararını, Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği hakaret cezasını ve Danıştay Savcısının 'ihraç kararının yerinde olduğu' görüşünü de görmezden geldi.

DANIŞTAY 5. DAİRESİ KÜFÜRBAZ TROL SAVCIYA KALKAN OLDU

5. Daire Başkanı Fethi Aslan ile üyeler Musa Albayrak, Cevdet Malkoç, savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün eylemlerinin Hakimlik ve Savcılık mesleğinin kamuoyu nezdinde saygınlığının zedelenmesine neden olacak, mesleğin şeref, onurunu ve memuriyet itibarını bozacak nitelikte ve ağırlıkta bulunmadığını kaydederek küfürbaz trol savcıya kalkan oldu.





BAKAN TUNÇ: DANIŞTAY'IN KARARI KESİN DEĞİL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter'dan sahte hesap açıp bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savuran Özcan Muhammed Gündüz hakkında Danıştay'ın göreve iade kararı vermesiyle ilgili, "Danıştay'ın kararı kesin karar değil. Temyiz edilip İdari Dava Daireleri Kurulu'nun vereceği karar noktasında süreç devam ediyor" dedi.