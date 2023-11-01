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Hem trol savcı Özcan Muhammed Gündüz hem de FETÖ'cülere kalkan oldular! Danıştay'da neler oluyor? İsim isim deşifre ettik: HSK aksiyon alacak mı?

Küfürbaz trol savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün mesleğe tekrar iade edilmesine hükmeden, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilenlere iade-i itibar veren Danıştay 5. Dairesi imza attığı skandallarla toplumun yargıya olan güvenini zedeledi. Durum öyle bir boyut kazandı ki FETÖ medyası bile Danıştay 5. Dairesi'nden medet umar hale geldi. Böylesi bir tabloda HSK'nın Danıştay 5. Dairesi ile ilgili nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda aldıkları kararlarla adalete kara çalan 5. Daire başkanı ve üyelerini isim isim sizler için deşifre ettik.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 13:00 Güncelleme 01 Kasım 2023, 13:22
Hem trol savcı Özcan Muhammed Gündüz hem de FETÖ’cülere kalkan oldular! Danıştay’da neler oluyor? İsim isim deşifre ettik: HSK aksiyon alacak mı?
Yargıya ve kararlarına duyulan güven ile sağlıklı bir adalet sistemi demokratik bir toplumun olmazsa olmazıdır. Bu güveni en üst düzeyde sağlamakla mükellef olan kurumlar ise verdikleri kararlarla hakkı ve toplum vicdanını gözetmelidir.

Tam da bu noktada Danıştay 5. Dairesi verdiği skandal kararlarla toplumun adalete ve yargıya olan güvenini zedeliyor.

Bu durumun son örneği bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca HSK tarafından meslekten ihraç edilen Özcan Muhammed Gündüz'ün Danıştay 5. Dairesi tarafından mesleğe tekrar iadesiyle bir kez daha tescillenmiş oldu.

Danıştay 5. Dairesi, HSK'nın ihraç kararını, Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği hakaret cezasını ve Danıştay Savcısının 'ihraç kararının yerinde olduğu' görüşünü de görmezden geldi.

DANIŞTAY 5. DAİRESİ KÜFÜRBAZ TROL SAVCIYA KALKAN OLDU
5. Daire Başkanı Fethi Aslan ile üyeler Musa Albayrak, Cevdet Malkoç, savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün eylemlerinin Hakimlik ve Savcılık mesleğinin kamuoyu nezdinde saygınlığının zedelenmesine neden olacak, mesleğin şeref, onurunu ve memuriyet itibarını bozacak nitelikte ve ağırlıkta bulunmadığını kaydederek küfürbaz trol savcıya kalkan oldu.

BAKAN TUNÇ: DANIŞTAY'IN KARARI KESİN DEĞİL
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter'dan sahte hesap açıp bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savuran Özcan Muhammed Gündüz hakkında Danıştay'ın göreve iade kararı vermesiyle ilgili, "Danıştay'ın kararı kesin karar değil. Temyiz edilip İdari Dava Daireleri Kurulu'nun vereceği karar noktasında süreç devam ediyor" dedi.


Fotoğrafta: Devlet yetkililerine küfürler savuran trol savcı Özcan Muhammed Gündüz

DANIŞTAY 5. DAİRESİNİ MERCEK ALTINA ALDIK
Bu kapsamda Danıştay 5. Dairesi, başkanı ve üyelerini sizler için mercek altına aldık.

Küfürbaz trol savcı Özcan Muhammed Gündüz'e kalkan olan isimleri yakından tanıyalım;



DANIŞTAY 5. DAİRE BAŞKANI FETHİ ASLAN
Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan, 1992'de Danıştay Tetkik Hakimliğine hakimliğiyle mesleğe başlamış, 2002'de Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiş. 2011'de Danıştay Üyeliği, 2014'te Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçilen Aslan, 2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olmuş 2018'de de bu göreve yeniden seçilmiş.

Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan'ın özgeçmişi şu şekilde;

23.10.1963 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. Elazığ Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programını "İdari Yargıda Dava Açma Ehliyeti" başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. 03.03.1992 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliğine atanarak mesleğe başlamış, 26.03.2002 tarihinde Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiştir. 24.02.2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 19.12.2014 tarihinde Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçilmiştir. 02.08.2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olarak görev yapan, 17.12.2018 tarihinde bu göreve yeniden seçilen ve İngilizce bilen ASLAN, evli ve iki çocukludur.


Fotoğrafta: Danıştay 5. Daire üyesi Cevdet Malkoç (Soldan birinci)

CEVDET MALKOÇ
Cevdet Malkoç, 15 Aralık 2014 tarihinde Danıştay üyeliğine seçildi. Malkoç, küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz'e kalkan olan Danıştay 5. Dairesi'nin üyesi.

Danıştay 5. Dairesi'nin idari yapılanması ise şu şekilde;

Fethi Aslan -- Danıştay 5. Daire Başkanı

Musa Albayrak -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Cevdet Malkoç -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Yunus Aykın -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Vahit Kınalıtaş -- Danıştay 5. Daire Üyesi

İsmail Kalender -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Musa Heybet -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Kenan Balan -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Burçin Güngör -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Mehmet Tevfik Dinçer -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Hacı Mehmet Teçirli -- Danıştay 5. Daire Üyesi



Danıştay 5. Dairesi küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz dışında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilenlere de iade-i itibar yaparak büyük bir skandala imza atıyor.

"KARDA YÜRÜYÜP İZİNİ BELLİ ETMEYEN KRİPTOLAR"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geride bıraktığımız yıl Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen kararlara tepki göstermişti. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da kararlardan duyduğu rahatsızlığı ilgili kurumlarla paylaşmıştı. Yargı içinden ve dışından Danıştay 5. Dairesi'ne büyük tepkiler gelmişti.

Kurtulmuş, "Bunların çok çok büyük bir kısmı tasfiye edildi. Ama hâlâ devletin, kamunun içerisinde, muhtemeldir ki karda yürüyüp izini belli etmeyen birtakım kriptolar vardır. Bunlarla da mücadele edilmesi lazım" demişti.



Bilindiği üzere 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararı ile meslekten çıkarılan hâkim ve savcıların itirazları ilk derece mahkeme sıfatıyla Danıştay 5. Dairesi'nde görüşülüyor.

"TÜRKİYE İÇİN EN ÖNEMLİ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"
Gazeteci Nedim Şener, 28 Ekim 2022 tarihli "Kim bu yargıdaki kriptolar" başlıklı köşe yazısında, "Adalet Bakanlığı, HSK konuyla yakından ilgileniyor. Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu temyiz aşamasına gelen tüm dosyaları titizlikle yeniden inceleyecek. Ayrıca birinci derece mahkeme olan Danıştay 5. Dairesi halen elinde görülmekte olan 324 kişi ile ilgili dosyada bir hata yapılmaması için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacak. Çünkü, "karda yürüyüp izini belli etmeyen kriptolarla mücadele" Türkiye için en önemli milli güvenlik meselesidir" ifadelerini kullandı.



Durum öyle bir boyut kazandı ki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması bile Danıştay 5. Dairesi'nden medet umar hale geldi.

FETÖ MEDYASI DANIŞTAY 5. DAİRESİ'NDEN MEDET UMUYOR
FETÖ'nün yayın organı Tr724 isimli mecra, Danıştay 5.Dairesi Başkanı ve üyelerinin isimlerinin yer aldığı bir haberde "Göreve iade için beraat bile yetmiyor; Danıştay kararında 'insanlık suçu' itirafı!" başlığını kullandı.

Haberde Danıştay 5.Dairesi'nin verdiği FETÖ iltisaklılar için verdiği göreve iade kararından bahsedildi.



5. DAİRE ADALETE OLAN GÜVENİ ZEDELEDİ!
Gelinen bu noktada bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savuran trol savcı Özcan Muhammed Gündüz'e kalkan olan, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilenlere iade-i itibar veren Danıştay 5. Dairesi toplum vicdanını yaralayan, vatandaşın adalete olan güvenini zedeleyen bir yapı haline geldi.


Fotoğrafta: Devlet yetkililerine küfürler savuran trol savcı Özcan Muhammed Gündüz

HSK NASIL BİR AKSİYON ALINACAK?
Bu skandal kararlar ışında 5. daire ve üyeleri ile ilgili nasıl bir aksiyon alınacağı, HSK'nın ne yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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