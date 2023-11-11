AYM'nin kararı FETÖ ve PKK'ya yol yaptı! İşte isim isim Can Atalay hakkında "ihlal" kararı veren 9 üye

*Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan-Kadir Özkaya

*Üyeler (sırasıyla) Engin Yıldırım, Mehmet Emin Kuz, Rıdvan Güleç, Kenan Yaşar, Selahaddin Menteş, Yusuf Şevki Hakyemez TÜRK YARGI TARİHİNDE BİR İLK

AYM'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.Bu karar Türk yargı tarihinde bir ilk olarak tarihe geçti. AYM'nin verdiği skandal karar FETÖ ve PKK'ya TBMM yolu açıp dokunulmazlık verecek kadar ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu noktada Yargıtay sorumlu bir tutum sergileyerek Türk milletinin dikkatini yargıdaki tehlikeye çekti.

ANAYASA MAHKEMESİNE TEPKİ

AYM'nin 9 üyesinin Can Atalay hakkında verdiği 'ihlal' kararı sonrası kamuoyunda çeşitli tartışmalar ortaya çıktı. Vatandaşlar ve siyasiler krize sebep olduğunu söyledikleri Anayasa Mahkemesi'ne tepki gösterdi. DONULMAZLIK VERECEKLER

Atalay hakkında verilen hak ihlali kararına göre; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, Erzurum'dan milletvekili adayı olsa ve kazansa, Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelip üstüne terörist başına dokunulmazlık verecek. Ya da terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, Şanlıurfa'dan milletvekili adayı olsa ve kazansa Anayasa Mahkemesi yine istediği takdirde teröristi Gazi Meclis'e sokup üstüne de dokunulmazlık verecek. BU KARAR İLK DEĞİL! SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN DE HAK İHLALİ DENİLMİŞTİ AYM, geçmiş dönemlerde de skandal kararlara imza atmıştı.

Mahkeme, tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı terör tutuklusu Selahattin Demirtaş için de 'hak ihlali' kararı vermişti. FETÖ'den 26 yıl hapis cezası alan mahrem imamın cezaevinde işkence gördüğüne dair bireysel başvurusunu AYM, hiçbir delil olmamasına rağmen kabul edip FETÖ üyesine devletin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye ağır hakaret içeren pankartı ifade özgürlüğü sayan AYM, İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eylemde "Önderimiz Başkan Öcalan" sloganları attığı için 1 yıl 8 ay hapis cezası alan kişiye verilen cezanın "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğunu belirterek 9 bin lira tazminat ödenmesini de talep etmişti. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, "ışıklar yanıyor" notu ile yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaşarak darbe imasında bulunmuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN