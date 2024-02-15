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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 450 FETÖ'cüyü göreve iade kararı alan AYM ve Danıştay'a tepki: Alınan kararları hazmedemiyorum

Son dakika haberleri... Kahire dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Danıştay’ın FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcıyı göreve iade etmesi ve HSK’nın itirazını değerlendirmeye almamasına "Nasıl böyle bir karar alınır? Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi'nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor.” şeklinde tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 12:59 Güncelleme 15 Şubat 2024, 13:52
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 450 FETÖ’cüyü göreve iade kararı alan AYM ve Danıştay’a tepki: Alınan kararları hazmedemiyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kahire dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Danıştay'ın AYM kararıyla FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcıyı göreve iade etmesi ve HSK'nın itirazını değerlendirmeye almamasına tepki gösterdi.

"FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor" diyen Erdoğan, "Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız" dedi.

"SİNEKLERİ TEMİZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

İşte Erdoğan'a yöneltilen soru ve o açıklama:

SORU: FETÖ'yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 450 hakim ve savcı ihraç edilmişti. Danıştay 5. Dairesi bu 450 hakim ve savcıyı göreve iade etti. Bu skandala HSK'nın bir itirazı vardı. Danıştay bu itirazı değerlendirmeye almadı. Bu skandal kamuoyunda da çok ciddi tepki gördü. Bu konuda düşüncelerinizi ve tavrınızı merak ediyoruz.

FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ'nün iç yüzünü anlatmaya, onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bitmiş değil. Son kukla da Türkiye'ye zarar veremez hale getirilene kadar devam edeceğiz. Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız.

"HAZMEDEMİYORUM"

Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi'nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK'yla ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız.

NE OLMUŞTU?
Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Patnos Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemeleri, TCK'nin 220. maddesinin "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen 6. fıkrasının Anayasa'nın 2, 13 ve 38. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek, hükmünü iptal etmişti.

AYM, bu skandal kararla FETÖ'cülere ve PKK'lılara adeta kapı açtı. Bu kararın ardından Danıştay 5. Dairesi'nin görevine iade ettiği FETÖ'den ihraç 450 isimle ilgili gelişme ise yargı dünyası ayağa kalktı.

HSK SORUŞTURMASIYLA İHRAÇ EDİLMİŞLERDİ
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına HSK ağır darbe vurmuş, çok sayıda yargı mensubu örgütle irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalarda meslekten ihraç edilmişti.

Ankesör aramaları, HTS kayıtları, tanık beyanları, ByLock içerikleri ve emniyet analiz raporları doğrultusunda HSK Genel Kurulunca ihraç edilenler, kararın iptali için Danıştay'da dava açmış, Danıştay 5. Dairesi ise skandal bir karara imza atmıştı.

Dairenin meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine karar verdiği ve tazminat ödenmesini de hükmettiği belirtildi. Danıştay, bu karara gerekçe olarak ise, belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi. Danıştay 5. Dairesi, iptal kararı verdiği 450 ismi HSK'ya gönderdi. HSK ise, İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre, göreve iade kararlarını 30'uncu gün sonunda uyguladı ve bu iade kararlarına da itiraz etti. Ancak aradan geçen süreye rağmen itirazın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme dahi alınmadığı iddia edilmişti.

DANIŞTAY'DAN AÇIKLAMA
Kamuoyunda bu durumun büyük bir tepki ile karşılanmasının ardından Danıştay kendini aklama çabasına girerek, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yasal düzenlemelerle, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı olduğu değerlendirilen hakim ve savcılar hakkında HSK Genel Kurulunca meslekten çıkarma kararları verildiği hatırlatıldı.

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685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bu kararlara karşı yargı yoluna başvuru imkanı getirildiği hatırlatılan açıklamada, bunun ardından ihraç kararlarının iptali istemiyle Danıştayda dava açılmaya başlandığı anlatıldı.

TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNULABİLİR
Yargı yoluna başvuru imkanının getirildiği 2017'den bugüne kadar Danıştay 5. Dairesinde, 5 bin 112 dava açıldığı bildirilen açıklamada, daire tarafından yıllara sari şekilde verilen kararlara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz başvurusunda bulunulabildiği kaydedildi.

3 BİN 799 DAVA REDDEDİLDİ
Bu kapsamda, Danıştay 5. Dairesince yıllara sari olarak 3 bin 799 davanın reddine, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiği, bu kararlarla ilgili 2019 ve müteakip yıllarda Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna 4 bin 234 temyiz başvurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "İptale ilişkin kararların, 13 Aralık 2021'den itibaren İdari Dava Daireleri Kuruluna peyderpey intikal ettiği görülmektedir. Temyiz başvurularının 3 bin 448'i Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlanmış durumdadır." bilgisi verildi.

AK PARTİ KONU İLE İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ
AYM ve Danıştay tarafından alınan bu kararın ardından oluşan boşluğun nasıl doldurulacağı büyük soru işaretine neden olurken, konu ile ilgili harekete geçen AK Parti, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü yargı paketini bu hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunmayı planladığını duyurdu.

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MADDELER TEK TEK DÜZENLENECEK
Paket ile birlikte FETÖ ve PKK başta olmak üzere eli kanlı terör örgütlerine yönelik bu hüküm ayrı bir madde olarak tekrar düzenlenecek. Suçun çerçevesi netleştirilirken verilen cezalar da korunacak.

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