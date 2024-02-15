Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 450 FETÖ’cüyü göreve iade kararı alan AYM ve Danıştay’a tepki: Alınan kararları hazmedemiyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kahire dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Danıştay'ın AYM kararıyla FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcıyı göreve iade etmesi ve HSK'nın itirazını değerlendirmeye almamasına tepki gösterdi.

"FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor" diyen Erdoğan, "Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız" dedi.

"SİNEKLERİ TEMİZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

İşte Erdoğan'a yöneltilen soru ve o açıklama:

SORU: FETÖ'yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 450 hakim ve savcı ihraç edilmişti. Danıştay 5. Dairesi bu 450 hakim ve savcıyı göreve iade etti. Bu skandala HSK'nın bir itirazı vardı. Danıştay bu itirazı değerlendirmeye almadı. Bu skandal kamuoyunda da çok ciddi tepki gördü. Bu konuda düşüncelerinizi ve tavrınızı merak ediyoruz.

FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ'nün iç yüzünü anlatmaya, onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bitmiş değil. Son kukla da Türkiye'ye zarar veremez hale getirilene kadar devam edeceğiz. Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız.

"HAZMEDEMİYORUM"

Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi'nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK'yla ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Patnos Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemeleri, TCK'nin 220. maddesinin "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen 6. fıkrasının Anayasa'nın 2, 13 ve 38. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek, hükmünü iptal etmişti.

AYM, bu skandal kararla FETÖ'cülere ve PKK'lılara adeta kapı açtı. Bu kararın ardından Danıştay 5. Dairesi'nin görevine iade ettiği FETÖ'den ihraç 450 isimle ilgili gelişme ise yargı dünyası ayağa kalktı.