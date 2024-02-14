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AYM iptal etti Danıştay kendini aklama peşine düştü | AK Parti düğmeye bastı: FETÖ ve PKK’ya yargı ayarı

Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen hükmü geçtiğimiz günlerde iptal etmişti. Kararın ardından FETÖ iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen yargı mensuplarının görevine iade edildiği iddiası kamuoyunda infial yaratmıştı. Söz konusu iddialara ilişkin Danıştay kendini aklama çabasına girişerek, bir açıklamada bulundu. Öte yandan iptal kararının ardından oluşan boşluğun doldurulması amacıyla AK Parti harekete geçti. AK Parti, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü yargı paketini bu hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunmayı planladığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 08:25 Güncelleme 14 Şubat 2024, 13:24
AYM iptal etti Danıştay kendini aklama peşine düştü | AK Parti düğmeye bastı: FETÖ ve PKK’ya yargı ayarı

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Patnos Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemeleri, TCK'nin 220. maddesinin "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen 6. fıkrasının Anayasa'nın 2, 13 ve 38. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek, hükmünü iptal etmişti.

AYM, bu skandal kararla FETÖ'cülere ve PKK'lılara adeta kapı açtı. Bu kararın ardından Danıştay 5. Dairesi'nin görevine iade ettiği FETÖ'den ihraç 450 isimle ilgili gelişme ise yargı dünyası ayağa kalktı.

HSK SORUŞTURMASIYLA İHRAÇ EDİLMİŞLERDİ
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına HSK ağır darbe vurmuş, çok sayıda yargı mensubu örgütle irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalarda meslekten ihraç edilmişti.

Ankesör aramaları, HTS kayıtları, tanık beyanları, ByLock içerikleri ve emniyet analiz raporları doğrultusunda HSK Genel Kurulunca ihraç edilenler, kararın iptali için Danıştay'da dava açmış, Danıştay 5. Dairesi ise skandal bir karara imza atmıştı.

Dairenin meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine karar verdiği ve tazminat ödenmesini de hükmettiği belirtildi. Danıştay, bu karara gerekçe olarak ise, belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi. Danıştay 5. Dairesi, iptal kararı verdiği 450 ismi HSK'ya gönderdi. HSK ise, İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre, göreve iade kararlarını 30'uncu gün sonunda uyguladı ve bu iade kararlarına da itiraz etti. Ancak aradan geçen süreye rağmen itirazın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme dahi alınmadığı iddia edilmişti.

DANIŞTAY'DAN AÇIKLAMA
Kamuoyunda bu durumun büyük bir tepki ile karşılanmasının ardından Danıştay kendini aklama çabasına girerek, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yasal düzenlemelerle, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı olduğu değerlendirilen hakim ve savcılar hakkında HSK Genel Kurulunca meslekten çıkarma kararları verildiği hatırlatıldı.

685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bu kararlara karşı yargı yoluna başvuru imkanı getirildiği hatırlatılan açıklamada, bunun ardından ihraç kararlarının iptali istemiyle Danıştayda dava açılmaya başlandığı anlatıldı.

TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNULABİLİR
Yargı yoluna başvuru imkanının getirildiği 2017'den bugüne kadar Danıştay 5. Dairesinde, 5 bin 112 dava açıldığı bildirilen açıklamada, daire tarafından yıllara sari şekilde verilen kararlara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz başvurusunda bulunulabildiği kaydedildi.

3 BİN 799 DAVA REDDEDİLDİ
Bu kapsamda, Danıştay 5. Dairesince yıllara sari olarak 3 bin 799 davanın reddine, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiği, bu kararlarla ilgili 2019 ve müteakip yıllarda Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna 4 bin 234 temyiz başvurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "İptale ilişkin kararların, 13 Aralık 2021'den itibaren İdari Dava Daireleri Kuruluna peyderpey intikal ettiği görülmektedir. Temyiz başvurularının 3 bin 448'i Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlanmış durumdadır." bilgisi verildi.

AK PARTİ KONU İLE İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ
AYM ve Danıştay tarafından alınan bu kararın ardından oluşan boşluğun nasıl doldurulacağı büyük soru işaretine neden olurken, konu ile ilgili harekete geçen AK Parti, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü yargı paketini bu hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunmayı planladığını duyurdu.

MADDELER TEK TEK DÜZENLENECEK
Paket ile birlikte FETÖ ve PKK başta olmak üzere eli kanlı terör örgütlerine yönelik bu hüküm ayrı bir madde olarak tekrar düzenlenecek. Suçun çerçevesi netleştirilirken verilen cezalar da korunacak.

FENOMENLERİ İLGİLENDİRİYOR
Pakette yer alan ikinci önemli düzenleme ise fenomenler, çete ve mafya davalarını yakından ilgilendiriyor.

Teklifte yer alan hüküm ile TMSF, terör örgütlerinin mal varlıklarına uyguladığı prosedürü organize suç örgütlerinin mal varlıklarında da işletecek. Böylece hakkında "organize suç örgütü kurmak" suçlaması olan Dilan Polat-Engin Polat gibi fenomenler, Ayhan Bora Kaplan örneğinde olduğu gibi suç örgütlerinin mal varlıklarının yönetimi, şirketlerine kayyum atanması gibi süreçler TMSF tarafından yürütülecek. Bu şirketlerin hızla satışı mümkün hale gelecek.

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