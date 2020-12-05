CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz ile tanıştırıldığını ifade eden mağdur kadın, "Odasına girdik 'Senin için elimden geleni yapacağım' dedi. Numaramı kendisine verdim, o da bana telefon numarasını verdi. Benim başımdan bir sıkıntı geçti. Ben onu anlatınca bu sefer onu koz mu bildi kendine bilemiyorum. Bunu kullanmaya başladı. Kötü gözle bakmaya başladı" açıklamasında bulundu.

YARDIM ETMEYE ÇAĞIRDI TACİZ ETTİ!