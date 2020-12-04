SON DAKİKA: CHP'deki cinsel saldırı olayında kan donduran ifade ortaya çıktı: Saldırdı taciz etti duvara vurdu

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün tecavüz iddiasıyla tutuklandığı dosyada çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı.





TANIK DEHŞETİ ANLATTI: BANA SALDIRDI TACİZ ETTİ ZORLA TECAVÜZ ETMEYE KALKTI

Tanık Volkan A., Maltepe Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne verdiği ifadesinde Z.Y.'nin (23) hem darp hem de taciz edildiğini belirtti. Volkan A.,"Olay günü 23.00'te Umut Karagöz ve Z.Y. bana geldi. Kıyafetlerinde kan vardı. Kavga ettiklerini söylediler. Z.Y., Umut'a 'Bana neden saldırdın?' dedi. Umut da 'Sen de benim kafamda bardak kırdın' dedi. Z.Y.'yi evine götürdüm. Yolda 'Bana saldırdı, taciz etti, zorla tecavüz etmeye kalktı, kafenin tuvaletinde yaptı bunları, kafamı defalarca duvara vurdu' dedi." ifadelerine yer verdi.

CHP'Lİ CANAN KAFTANCIOĞLU TECAVÜZCÜ UMUT KARAGÖZ'ÜN TÜM BİLGİLERİNİ PARTİNİN SİTELERİNDEN SİLDİRDİ!

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, 20 yaşındaki Zeliha Y.'ye yönelik cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla önceki gün tutuklandı.



ŞOFÖRLÜKTEN ZİRVEYE...

Kartal Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla yakın dostluğu nedeniyle parti teşkilatlarında yıldızı parlayan Karagöz, 195 rekor oyla CHP Maltepe İlçe teşkilatında organizasyon yapma ve eylem örgütleme görevlerinden sorumlu başkan yardımcılığına kadar yükseldi. Umut Karagöz'le kanka pozları veren CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cinsel saldırı olayının patlak vermesinden sonra paniğe kapılarak apar topar Karagöz'ün fotoğraf ve bilgilerini, partinin sitesinden alelacele kaldırttı. Karagöz'ün ismi ve özgeçmişi, CHP Maltepe İlçe Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alıyordu. Skandalla ilgili parti yönetiminin de adeta omerta sessizliğine gömülmesi dikkat çekti. Öte yandan mağdur Zeliha Y.'nin Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadeye de ulaşıldı. İşte Zeliha Y.'nin dehşet anlarıyla ilgili anlattıkları: