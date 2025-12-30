Müge Anlı canlı izle | 30 Aralık 2025 atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

Toplumun büyük ilgiyle takip ettiği program, gerçek yaşam öyküleri, kayıp dosyaları ve çözülemeyen olayları tek tek işleyerek çözüme kavuşturuyor. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yapımda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı 'da kaydedilen son gelişmeler...

(Takvim Foto Arşiv)

NE OLMUŞTU?

Son bölümde ele alınan olaylarda Bursa'da yaşayan üç çocuk annesi Ceylan Göçer'in 19 Kasım'da evinden ayrıldıktan sonra 41 gündür kayıp olması gündemin merkezine oturdu.

Eşi Arif Göçer karısını çok sevdiğini ve bulunmasını istediğini söylerken aile stüdyoya gelerek yardım talep etti ancak canlı yayına bağlanan izleyiciler ailenin gelinlerine şiddet uyguladığı yönünde çarpıcı iddialar ortaya attı ve Ceylan'ın başka biriyle kaçmış olabileceği öne sürüldü.

Öte yandan İskenderun Feyezan Kanalı'nda bulunan çocuk cenazesiyle ilgili görgü tanıkları Müge Anlı'ya konuşarak soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bilgiler paylaştı, Erdek'ten 28 Aralık'ta 16 ATB 289 plakalı aracıyla kaybolan Elif Kumal'ın aranmasına da devam edildi.