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    • 04.12.2020 16:51
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    Taciz ve tecavüz skandalları ile çalkalanan 'de hala görevde!

    ’deki taciz ve tecavüz skandalları gündeme bomba gibi düşerken ’te çalışan başörtülüleri aşağılayan hala görevde olması ve hala söz konusu isimle ilgili harekete geçilmemesi tepki çekiyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi, son günlerde taciz ve tecavüz iddiaları ile gündemden düşmüyor. Maltepe İlçe Başkan Yardımcısının dan tutuklanmasının ardından peş peşe taciz suçlamaları gelmişti.

    CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, Başkan Yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söylemiş, Ümraniye teşkilatından 20 yaşındaki D.A da, Mart 2020'de CHP nda yöneticilik yapan 27 yaşında bir kişinin ağır fiziksel tacizine uğradığını açıklamıştı.

    CHP Esenler eski ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Koç ise yayınladığı video kaydında benzer olayların Esenler'de de yaşandığını iddia edip, taciz vakalarının üzerinin örtüldüğünü dile getirmişti.

    Her kesimden vatandaş, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ve parti yönetimini tacizlere sessiz kalmakla suçluyor.

    Son olarak hakkında taciz suçlamasıyla soruşturma bulunan CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A, 'nde özel kalemde çalışmaya devam ettiğinin ortaya çıkmasının ardından sadece görevden uzaklaştırılmıştı.

    'te çalışan başörtülüleri aşağılayan, konusunda da aylardır harekete geçilmediğini belirten vatandaşlar, CHP yönetimine, gerekeken adımların atılması için tepki gösteriyor.

    AKLINIZA GELEBİLECEK TÜM AHLAKSIZLIKLAR CHP'DE
    Son yıllarda gerçek yüzü iyice çıkan CHP'nin yöneticilerinin özellikle yüz kızartıcı suçlar işlemesi dikkat çekiyor. Son 1 yılda CHP hakkında çıkan skandalları hatırlayın: FETÖ'ye üyelik, karşılıksız senet, zimmete para geçirme, taciz, tecavüz

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    Haberler Güncel Taciz ve tecavüz skandalları ile çalkalanan CHP'de Yeşim Meltem Şişli hala görevde!