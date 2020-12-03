Yarkadaş'ın mesajının altında çok sayıda yorum yapıldı. Özlem Hanelçi isimli bir kadın, CHP'li Yarkadaş'ın söz konusu paylaşımına cevap vererek, "Bana da İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim. Tehdit edildim. Canan hanım hiç ses çıkarmadı bile. CHP'de maalesef kadın olarak siyaset yapmak çok zor. O yüzden bir şey olmaz CHP'den bu yapıyla" tepkisini gösterdi.