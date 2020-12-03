



O sırada askerlikten geldiğinden beri cinsel ilişkiye girmediği söyledi. Cinsel içerikli sözler söyledi ve cinsel saldırıda bulundu. Kendisini ittim ve uyardım. Beni eve götürmesini söyledim. Bunun üzerine beni araçla eve bıraktı." Korkunç olay sonrası zor günler geçiren D.A., başından geçenleri bir arkadaşıyla paylaştı. Olay partide duyulunca D.A.'ya hakaret eden G.Ö.A. "Senin yüzünden adım çıktı" diye tepki gösterdi. Olayı kapatmak için D.A.'ya baskı kuruldu. D.A. ise partiden istifa edip olayı yargıya taşıdı. Kızın başvurduğu mahkeme, G.Ö.A. hakkında 4 ay uzaklaştırma kararı verdi.



