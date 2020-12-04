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    • 04.12.2020 22:05
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    'deki taciz ve tecavüz skandallarına 'den "CHP çürüyor"

    'deki taciz ve tecavüz skandalları durmak bilmiyor. Parti içindeki kadınlara yardım etme vaadiyle cinsel saldırıda bulunulması haberlerine CHP eski Milletvekili 'den geldi. İnce "CHP'nin durumuna çok üzülüyorum. CHP yönetilmiyor. Her gün bir skandal var. Zamana yaymak CHP yönetiminin yeni politikası olmuş. Neşter vuramıyorlar, sorun çözemiyorlar. Her gün bir skandal duyuyoruz." dedi.

    eski Milletvekili , CHP'de art arda patlak veren taciz iddiaları ile ilgili konuştu. Parti yönetimine ''olayı gizlemeyin'' diye seslendi.

    İnce, "Çok rahatsız oldum. Parti yönetimi olaya el atmalıdır. Genel başkandan, kadın kolları başkanından ve İstanbul il başkanından daha aktif bir tavır bekliyorum bu konuda. Gizlememeliler, üzerine gitmeliler" dedi.

    İnce, CHP'nin her gün yeni skandallarla gündeme gelmesinden dert yandı. Rahatsızlığını dile getirdi.

    CHP'YE ''HER GÜN YENİ SKANDAL'' TEPKİSİ
    İnce "CHP'nin durumuna çok üzülüyorum. CHP yönetilmiyor. Her gün bir skandal var. Zamana yaymak CHP yönetiminin yeni politikası olmuş. Neşter vuramıyorlar, sorun çözemiyorlar. Her gün bir skandal duyuyoruz" şeklinde konuştu.

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    Haberler Güncel CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına Muharrem İnce'den sert tepki "CHP çürüyor"