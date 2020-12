CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP'de art arda patlak veren taciz iddiaları ile ilgili konuştu. Parti yönetimine ''olayı gizlemeyin'' diye seslendi.

İnce, "Çok rahatsız oldum. Parti yönetimi olaya el atmalıdır. Genel başkandan, kadın kolları başkanından ve İstanbul il başkanından daha aktif bir tavır bekliyorum bu konuda. Gizlememeliler, üzerine gitmeliler" dedi.

İnce, CHP'nin her gün yeni skandallarla gündeme gelmesinden dert yandı. Rahatsızlığını dile getirdi.

CHP'YE ''HER GÜN YENİ SKANDAL'' TEPKİSİ

İnce "CHP'nin durumuna çok üzülüyorum. CHP yönetilmiyor. Her gün bir skandal var. Zamana yaymak CHP yönetiminin yeni politikası olmuş. Neşter vuramıyorlar, sorun çözemiyorlar. Her gün bir skandal duyuyoruz" şeklinde konuştu.