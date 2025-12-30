PODCAST CANLI YAYIN

Florya açıklarında 2 tankerden acil durum çağrısı!

Son dakika... İstanbul'un Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandrallı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul'un Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandrallı iki tankerden acil durum çağrısı geldi.

Bakırköy açıklarında iki tankerden acil durum çağrısı yapıldı

Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

BAKANLIK AÇIKLADI: TEMAS ETTİLER
Ulaştırma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KALBAJAR* isimli 141 metre boyundaki tanker ile *ALATEPE* isimli 115 metre boyundaki tankerin *Küçükçekmece Demir Sahası'nda* birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi."

