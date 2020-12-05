"KENDİ HAKKINIZI SAVUNUN"

Tanıtım toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise kadınlara şu sözlerle seslendi "Bu ülkede yaşayan kadınlardan iki şey bekliyorum. Ben sizin haklarınızı savunuyorum. Ama siz de kendi hakkınızı savunun.