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    • 05.12.2020 13:35
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    Tecavüz haberleriyle gündemde olan 'de kadınlar için başlatılan "" uygulamasını tanıttı

    Son günlerde teşkilatlarındaki tecavüz ve taciz skandallarıyla gündemde olan 'nden Genel Başkan ve Başkanı kadınlar için devreye sokulan "" uygulamasını tanıttı. Kılıçdaroğlu tanıtımda kadınlara "Ben sizin haklarınızı savunuyorum. Ama siz de kendi hakkınızı savunun" diye seslendi.

    takvim.com.tr
    CHP fıkrası! Kılıçdaroğlu o uygulamayı tanıttı

    Cumhuriyet Halk Partisi bu hafta skandallarla gündemde. İlk olarak CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün bir kadına tecavüzü patlak verdi. Bu gelişmeden sonra İstanbul'daki tecavüz ve taciz olayları ardı ardına patladı. Eski CHP Avcılar ilçe yöneticisi Özlem Hanelçi cinsel saldırı mağduru olduğunu söyledi.

    Ardından CHP Ümraniye İlçe Teşkilatı'ndan bir kadın da cinsel saldırı mağduru olduğunu söyledi. Bu olayları CHP Esenler ve CHP Sultangazi teşkilatları takip etti. Esenler'de CHP'li kadınların ilçe yöneticileri tarafından sık sık taciz edildiği gündeme gelirken Sultangazi'de ise genç bir kadın CHP Sultangazi İlçe Başkanı tarafından taciz edildiğini söyledi.

    FIKRA GİBİ TANITIM
    Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu skandallar üst üste gelirken bugün adeta fıkra gibi bir olay yaşandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka kadınlara şiddete karşı geliştirilen "Yaşam Hak" isimli uygulamayı tanıttı.

    "KENDİ HAKKINIZI SAVUNUN"
    Tanıtım toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise kadınlara şu sözlerle seslendi "Bu ülkede yaşayan kadınlardan iki şey bekliyorum. Ben sizin haklarınızı savunuyorum. Ama siz de kendi hakkınızı savunun.

    Siyasi partiler yasasında cinsiyet kotası istiyorum diyeceksiniz. Bunu kabul etmeyen siyasi partilere asla oy vermeyeceğim diye sokaklara çıkacaksınız. Bölünmeyecek beraber olacaksınız.

    Biz 21. yüzyılın Türkiye'sinde yoksulluğu yaşamak istemiyoruz. Aile Destekleri Sigortasını getirmeyen partiye oy vermeyeceğiz diyeceksiniz."
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    Haberler Güncel Tecavüz haberleriyle gündemde olan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu kadınlar için başlatılan "Yaşam Hak" uygulamasını tanıttı