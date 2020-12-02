



'ÇOK SAYIDA ŞİKÂYET VAR'

Hürriyet'te yer alan habere göre Yarkadaş, "Ben pazar gecesi Maltepe'deki olayı yazdıktan sonra, çeşitli ilçelerden çok sayıda aynı konulara dair şikâyetler aldım. CHP'nin bir üyesi olarak, partime ve ülkeme duyduğum sorumluluk gereği kamuoyuyla paylaştım. Ve sosyal medya hesabıma gelen yorumlardan, bizzat beni arayarak tebrik eden partililerimin verdiği destekten gördüm ki, yüksek oranda bir rahatsızlık varmış" dedi.