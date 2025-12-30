Güllü'nün oğlu Tuğberk yalanladı eski patronu Şahin Özer yanıt verdi!
Ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in A Haber’de yaptığı açıklamalar yeni bir polemiği beraberinde getirdi. Tuğberk’in, Güllü’nün eski patronu müzik yapımcısı Şahin Özer’in "Ölmeden 3 gün önce beni arayıp yardım istedi. "sözlerini yalanlamasının ardından Özer’den sert yanıt geldi. Güllü ile aralarında iyi bir diyalog olduğunu savunan Özer, Tuğberk’in yanlış yönlendirildiğini öne sürerek, "Hayatta olsa oğluna lanet yağdırırdı" ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma ve tartışmalar sürerken, aile içinden gelen açıklamalar kamuoyundaki soru işaretlerini daha da artırdı.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülker Gültem'in tutuklanmasının ardından bu kez oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in A Haber'de yaptığı açıklamalar gündem oldu.
Tuğberk, Güllü'nün eski patronu ve müzik yapımcısı Şahin Özer'in daha önce dile getirdiği "Sanatçı, ölmeden 3 gün önce beni arayıp yardım istedi" iddiasını yalanladı.
Bu sözlerin ardından sessizliğini bozan Şahin Özer A Haber'e konuştu.
Güllü ile aralarında her zaman iyi bir diyalog olduğunu savunan Özer, Tuğberk'in yanlış yönlendirildiğini öne sürerek, "Hayatta olsa oğluna lanet yağdırırdı" ifadelerini kullandı.
Özer şu iddialarda bulundu:
"Vefat etmeden 2-3 gün önce telefonlaştık. Hayatının çok olumsuz gittiğini belirterek benden destek istedi. Rahmetliyle 11-12 yıllık bir geçmişimiz var. Onu Ankara'da bir gazinoda çalışırken bulup İstanbul'a getiren, projelendiren benim. Aradan geçen yıllara rağmen başı her sıkıştığında bana gelirdi. Hatta bir dönem benden çocukları için 'süt parası' bile istemişti"
4 MİLYON DOLARLIK MAL VARLIĞI NASIL BUHARLAŞTI?
Güllü'nün maddi durumuna dair de bir iddia ortaya atan Özer, Güllü'nün bir dönem büyük bir servete sahip olduğunu ancak sonrasında her şeyini kaybettiğini söyleyerek, "Bizim birlikte çalıştığımız dönemde rahmetli, yaklaşık 4 milyon dolarlık mal mülk sahibi olmuştu. Ancak bu mülkler satıldıktan sonra yanıma geldi. 'Kızım, bu kadar malın vardı, ne oldu?' diye sorduğumda, 'Abi hepsi bitti' cevabını verdi. Çevresindeki insanlar tarafından mutsuz edildiğini ve idare edildiğini biliyordum." ifadelerini kullandı.
"OĞLUNU YANLIŞ YÖNLENDİRİYORLAR"
Tuğberk Yağız Gülter'in kendisine yönelik suçlamalarına "yönlendirme" diyen Özer, "Tuğberk o kadar genç ki, onu yönlendiren arkadaşları yanlış yönlendiriyor. Rahmetli şu an aramızda olsa, bana bu asılsız yakıştırmaları yaptığı için oğluna lanet yağdırırdı. Ben Güllü'den 'abi-baba' sözü dışında hiçbir kötü kelime duymadım. Gündemi başka tarafa çekmek istiyorlar ama gerçekler bende saklı." ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLARI HAKKINDA KÖTÜ KONUŞTU MU?
Güllü'nün çocuklarına yönelik "Bana bir şey olursa onlardan bilin" dediği yönündeki iddialara ilişkin de konuşan Şahin Özer, bu tarz bir cümlenin çocukları için değil, genel çevresi için söylenmiş olabileceğine işaret etti ve "Bana çocuklarından dolayı hiçbir zaman şikayette bulunmadı ama çevresindeki insanlardan rahatsız ve mutsuz olduğunu biliyordum. Hayatı boyunca çok hırpalandı. Keşke bugün aramızda olsaydı da bu söylenenleri bizzat kendisi yalanlasaydı." dedi.