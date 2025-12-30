Güllü'nün oğlu Tuğberk yalanladı eski patronu Şahin Özer yanıt verdi!

Güllü'nün oğlu Tuğberk A Haber'e konuştu

Bu sözlerin ardından sessizliğini bozan Şahin Özer A Haber'e konuştu.

Güllü'nün düşmeden önceki son anları

Güllü ile aralarında her zaman iyi bir diyalog olduğunu savunan Özer, Tuğberk'in yanlış yönlendirildiğini öne sürerek, "Hayatta olsa oğluna lanet yağdırırdı" ifadelerini kullandı.

Özer şu iddialarda bulundu:

"Vefat etmeden 2-3 gün önce telefonlaştık. Hayatının çok olumsuz gittiğini belirterek benden destek istedi. Rahmetliyle 11-12 yıllık bir geçmişimiz var. Onu Ankara'da bir gazinoda çalışırken bulup İstanbul'a getiren, projelendiren benim. Aradan geçen yıllara rağmen başı her sıkıştığında bana gelirdi. Hatta bir dönem benden çocukları için 'süt parası' bile istemişti"

4 MİLYON DOLARLIK MAL VARLIĞI NASIL BUHARLAŞTI?

Güllü'nün maddi durumuna dair de bir iddia ortaya atan Özer, Güllü'nün bir dönem büyük bir servete sahip olduğunu ancak sonrasında her şeyini kaybettiğini söyleyerek, "Bizim birlikte çalıştığımız dönemde rahmetli, yaklaşık 4 milyon dolarlık mal mülk sahibi olmuştu. Ancak bu mülkler satıldıktan sonra yanıma geldi. 'Kızım, bu kadar malın vardı, ne oldu?' diye sorduğumda, 'Abi hepsi bitti' cevabını verdi. Çevresindeki insanlar tarafından mutsuz edildiğini ve idare edildiğini biliyordum." ifadelerini kullandı.