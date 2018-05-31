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Ne ayak

‘Öldü’ denilen , dün ortaya çıktı. ise yaşananların perde arkasını araştırdı. Prensin, ‘darbe girişiminde’ ayağından vurulduğu bilgisine ulaştı!

Ne ayak
Geçtiğimiz günlerde Muhammed bin Salman hakkında 'Saray saldırısında öldü' dedikodusu yayıldı. Ancak genç prens, uzun bir süre sonra dün ortaya çıktı. Selam Sarayı'nda Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya başkanlık eden Veliaht Prensi'nin görüntülerini Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı Saudi Press Agency (SPA) paylaştı.



TEDAVİSİNİ ABD'LİLER YAPTI
ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman bin Abdulaziz ile ilgili önemli bilgilere ulaştı. Gazetemizin elde ettiği bilgilere göre, Suudi , 21 Nisan'da meydana gelen darbe girişi sırasında, 'dost ateşi' ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu durum sırasında Suudi yönetiminde büyük panik yaşandı. Salman, Amerikalılar'ın yardımı ile önce Suudi Arabistan'da ameliyata alındı. Daha sonra Suudi Arabistan'a yakın bir devlette tedavi edildikten sonra ülkesine yollandı. Ancak bu bilgi sır gibi saklandı...


MEVLÜT YÜKSEL
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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