Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman hakkında 'Saray saldırısında öldü' dedikodusu yayıldı. Ancak genç prens, uzun bir süre sonra dün ortaya çıktı. Selam Sarayı'nda Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya başkanlık eden Veliaht Prensi'nin görüntülerini Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı Saudi Press Agency (SPA) paylaştı.
TEDAVİSİNİ ABD'LİLER YAPTI
TAKVİM ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman bin Abdulaziz ile ilgili önemli bilgilere ulaştı. Gazetemizin elde ettiği bilgilere göre, Suudi prens Salman, 21 Nisan'da meydana gelen darbe girişi sırasında, 'dost ateşi' ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu durum sırasında Suudi yönetiminde büyük panik yaşandı. Salman, Amerikalılar'ın yardımı ile önce Suudi Arabistan'da ameliyata alındı. Daha sonra Suudi Arabistan'a yakın bir devlette tedavi edildikten sonra ülkesine yollandı. Ancak bu bilgi sır gibi saklandı...
MEVLÜT YÜKSEL
TEDAVİSİNİ ABD'LİLER YAPTI
TAKVİM ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman bin Abdulaziz ile ilgili önemli bilgilere ulaştı. Gazetemizin elde ettiği bilgilere göre, Suudi prens Salman, 21 Nisan'da meydana gelen darbe girişi sırasında, 'dost ateşi' ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu durum sırasında Suudi yönetiminde büyük panik yaşandı. Salman, Amerikalılar'ın yardımı ile önce Suudi Arabistan'da ameliyata alındı. Daha sonra Suudi Arabistan'a yakın bir devlette tedavi edildikten sonra ülkesine yollandı. Ancak bu bilgi sır gibi saklandı...
MEVLÜT YÜKSEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.