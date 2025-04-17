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Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı! Aynı evden Bilgehan Murat Miniç de çıkmıştı! Savunmaları pes dedirtti

CHP’li Beykoz Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonu yapıldı. Polis baskınında Başkan Yardımcısı Gül’ün evinde diğer Başkan Yardımcısı Miniç’in de olması şaşkınlık yarattı! Evden yüksek miktarda para da çıktı. Gül, “Gözaltına alınacağımı biliyordum, onu çağırdım. Paranın 59 bin TL, 20 bin dolar ve 170 eurosu onundur. Detayları açıklayamam çünkü özel hayat” ifadesini kullandı. Miniç de aynı sözleri sıraladı. Fakat iş akdi sonlandırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı! Aynı evden Bilgehan Murat Miniç de çıkmıştı! Savunmaları pes dedirtti

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Fidan Gül, evinde gözlatına alındı. Polise kapıyı meslektaşı Bilgehan Murat Miniç açtı.

OPERASYONU BİLİYORDUK
İkisi de "Operasyonu biliyorduk, destek için birlikteydik" açıklaması yaptı. Ama Miniç görevden alındı. Fidan Gül'ün evinde kravatını bağlarken görülen Murat Miniç, çapkınlığıyla nam saldı. Daha önce de kadın güvenlik personeliyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Adı güvenlik görevlisi ile aşk skandalına karışan ve uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Bigehan Murat Miniç Fidan Gül'ün evinden çıktı (Takvim.com.tr)Adı güvenlik görevlisi ile aşk skandalına karışan ve uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Bigehan Murat Miniç Fidan Gül'ün evinden çıktı (Takvim.com.tr)



SUÇU KÖSELER'E İHALE ETTİ
İstanbul Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı.

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Gül, savcılık ifadesinde, belediyenin ihalesiz mal alımı yaptığını söyleyerek, "Bu nedenle geriye dönük ihale yapılması gerekiyordu. Başkan da (Alaattin Köseler) bu şekilde 'geriye dönük ihale yapalım' dedi. Ancak usulsüz olduğu için hiçbirimiz bu teklifi kabul etmedik. Zaten kısa süre sonra şu an yürütülen soruşturma dosyası başladı" itirafını yaptı. Şu anda tutuklu olan Köseler'i suçladı. Gül, "Ben alımlarla ilgili açık ihale çalışmalarına başladım. Sonra V.P'ye açık ihale ile ilgili çalışmalara devam etmesini söyledim. Ancak çalışmaların D.B'ye iletmesine rağmen bir türlü ihaleye çıkamadık" dedi.

CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı. (Takvim.com.tr) CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı. (Takvim.com.tr)


GÜLBANK!
Fidan Gül'ün gözaltına alındığı Beylikdüzü'ndeki evinde yapılan aramada 20 bin lira, 9 bin 800 dolar, 59 bin lira, 20 bin 678 dolar ve 170 Euro ele geçirildi. Gül, poliste bu paralarla ilgili soruya, "El konulan paraların 59 bin lirası, 20 bin 678 dolar ve 170 Euro, Bilgehan Murat Miniç'e aittir. Murat Bey'e ait paralar özel hayatındaki bir konuyla ilgili olduğu için bu soruya detaylı cevap verememekteyim" sözlerini kaydetti.

Adı güvenlik görevlisi ile aşk skandalına karışan ve uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Bigehan Murat Miniç Fidan Gül'ün evinden çıktı (Takvim.com.tr)Adı güvenlik görevlisi ile aşk skandalına karışan ve uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Bigehan Murat Miniç Fidan Gül'ün evinden çıktı (Takvim.com.tr)



MİNİÇ GÖREVDEN ALINDI
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç'in çapkınlığı başına dert açtı. Miniç'in Gül'ü almaya gelen polislere kapıyı açması tartışma yarattı. Görevden alınan Miniç, "Mesai arkadaşımız Sayın Fidan Gül'ün göz altı sürecinde yanında olmak için sabah saatlerinde ikametine gittik" ifadesini kullandı.

Beykoz Belediyesine yolsuzluk operasyonu! CHPli Fidan Gül tutuklandıBeykoz Belediyesine yolsuzluk operasyonu! CHPli Fidan Gül tutuklandı
Beykoz Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! CHP'li Fidan Gül tutuklandı

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