Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı! Aynı evden Bilgehan Murat Miniç de çıkmıştı! Savunmaları pes dedirtti

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Fidan Gül, evinde gözlatına alındı. Polise kapıyı meslektaşı Bilgehan Murat Miniç açtı. OPERASYONU BİLİYORDUK

İkisi de "Operasyonu biliyorduk, destek için birlikteydik" açıklaması yaptı. Ama Miniç görevden alındı. Fidan Gül'ün evinde kravatını bağlarken görülen Murat Miniç, çapkınlığıyla nam saldı. Daha önce de kadın güvenlik personeliyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Adı güvenlik görevlisi ile aşk skandalına karışan ve uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Bigehan Murat Miniç Fidan Gül'ün evinden çıktı (Takvim.com.tr)



SUÇU KÖSELER'E İHALE ETTİ

İstanbul Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı. CHPli Fidan Güle ihaleye fesat gözaltısı! Aynı evden Bilgehan Murat Miniç de çıktı: Beylikdüzünden Beykoza aşk ve yolsuzluk sarmalı Gül, savcılık ifadesinde, belediyenin ihalesiz mal alımı yaptığını söyleyerek, "Bu nedenle geriye dönük ihale yapılması gerekiyordu. Başkan da (Alaattin Köseler) bu şekilde 'geriye dönük ihale yapalım' dedi. Ancak usulsüz olduğu için hiçbirimiz bu teklifi kabul etmedik. Zaten kısa süre sonra şu an yürütülen soruşturma dosyası başladı" itirafını yaptı. Şu anda tutuklu olan Köseler'i suçladı. Gül, "Ben alımlarla ilgili açık ihale çalışmalarına başladım. Sonra V.P'ye açık ihale ile ilgili çalışmalara devam etmesini söyledim. Ancak çalışmaların D.B'ye iletmesine rağmen bir türlü ihaleye çıkamadık" dedi.