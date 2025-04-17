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Selçuk İnan'dan "Seçil Erzan" davasında olay ifade! Arda Turan, Emre Çolak ve Muslera...

Ünlü futbolcuların adının karıştığı Seçil Erzan davasında Selçuk İnan, verdiği ifadede çarpıcı açıklamalarda bulundu. Parayı bir yatırım değil, banka işlemi zannederek Seçil Erzan’a teslim ettiğini söyleyen Selçuk İnan, sistemin iç yüzünü sonradan fark ettiğini belirtti. Arda Turan, Emre Çolak, Musa Mert Çetin ve Muslera'nın fona dahil olduğuna dair bilgisinin olmadığını vurgulayan İnan, yaşadığı maddi kaybın halen karşılanmadığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 10:49
Selçuk İnan’dan Seçil Erzan davasında olay ifade! Arda Turan, Emre Çolak ve Muslera...

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Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılaması sürüyor.

Yargılamaya ilişkin Selçuk İnan, birleşen dosya kapsamında talimat mahkemesi aracılığıyla ifade verdi.

Gaziantep 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen talimat duruşmasında müşteki Selçuk İnan ve avukatı hazır bulundu. Sanık Hakan Ateş'in avukatları da mahkemeye katıldı.

Seçil Erzan (Takvim.com.tr Arşiv)Seçil Erzan (Takvim.com.tr Arşiv)

"ZARARIM GİDERİLMEDİ"
Duruşmada önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyen Selçuk İnan, "Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'yu tanırım. Kendilerini maçlarda gördüğüm zaman selamlaşır, merhabalaşırım ancak bunun dışında kendileriyle bir muhabbetim veya ilişkim yoktur. Her ikisinin de fona para yatırmam için bana yönelik bir telkini olmadı. Sanıklar Ateş ve Aydoğdu'nun bir fonun başında olduklarına dair herhangi bir bilgim yoktur. Kendileri de bana böyle bir şey söylemedi, aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Şikayetçiyim, sanıklar tarafından herhangi bir zararım giderilmedi." dedi.

Selçuk İnan (Takvim.com.tr Arşiv)Selçuk İnan (Takvim.com.tr Arşiv)

"BEN PARAYI ASLINDA ŞUBE MÜDÜRÜNE VERİYORDUM
İfadesine devam eden İnan, yıllarca Denizbank ile çalıştığını ve maaşlarını Denizbank'tan çektiğini söyleyerek parayı Erzan'ın şahsına değil şube müdürü sıfasını verdiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Fona giden paralar da çekilen paraların banka görevlileri tarafından genel merkeze götürülmek üzere benden alınan paralardır. Seçil Erzan'dan anapara karşılığı aldığım miktarları da tekrar bankadaki hesabıma yatırdım. Seçil ile şikayetten önceki 6 ay görüşmediğim meselesi yanlış aksedilmiş, kendisinden 6 aydır paranın geri alınması hususunda bir geri dönüş alamıyorduk. Yoksa kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyordu. Parayı vermiştim, parayı verirken birinin dahil olup olmadığını bilmiyordum. Ben parayı aslında Seçil Erzan'a değil, Denizbank'ın şube müdürüne veriyordum.

Selçuk İnan ve Arda Turan (Takvim.com.tr Arşiv)Selçuk İnan ve Arda Turan (Takvim.com.tr Arşiv)

"ARDA TURAN, EMRE ÇOLAK, MUSA MERT ÇETİN VE MUSLERA..."

Ayrıca Arda Turan, Emre Çolak, Musa Mert Çetin ve Muslera'nın bu sisteme dahil olduğuna dair bir bilgim yoktu. Fon özel bir fon olduğu için ve paraları elden verdiğimiz için geri alırken de herhangi bir şekilde bu durumdan şüphelenmedim"

Sanık avukatları ise aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek asıl mahkeme olan İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunma yapacaklarını söylediler.

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