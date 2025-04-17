Selçuk İnan'dan "Seçil Erzan" davasında olay ifade! Arda Turan, Emre Çolak ve Muslera...

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan , Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan 'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan 'ın yargılaması sürüyor.

"ZARARIM GİDERİLMEDİ" Duruşmada önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyen Selçuk İnan, "Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'yu tanırım. Kendilerini maçlarda gördüğüm zaman selamlaşır, merhabalaşırım ancak bunun dışında kendileriyle bir muhabbetim veya ilişkim yoktur. Her ikisinin de fona para yatırmam için bana yönelik bir telkini olmadı. Sanıklar Ateş ve Aydoğdu'nun bir fonun başında olduklarına dair herhangi bir bilgim yoktur. Kendileri de bana böyle bir şey söylemedi, aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Şikayetçiyim, sanıklar tarafından herhangi bir zararım giderilmedi." dedi.

Selçuk İnan (Takvim.com.tr Arşiv)

"BEN PARAYI ASLINDA ŞUBE MÜDÜRÜNE VERİYORDUM

İfadesine devam eden İnan, yıllarca Denizbank ile çalıştığını ve maaşlarını Denizbank'tan çektiğini söyleyerek parayı Erzan'ın şahsına değil şube müdürü sıfasını verdiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Fona giden paralar da çekilen paraların banka görevlileri tarafından genel merkeze götürülmek üzere benden alınan paralardır. Seçil Erzan'dan anapara karşılığı aldığım miktarları da tekrar bankadaki hesabıma yatırdım. Seçil ile şikayetten önceki 6 ay görüşmediğim meselesi yanlış aksedilmiş, kendisinden 6 aydır paranın geri alınması hususunda bir geri dönüş alamıyorduk. Yoksa kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyordu. Parayı vermiştim, parayı verirken birinin dahil olup olmadığını bilmiyordum. Ben parayı aslında Seçil Erzan'a değil, Denizbank'ın şube müdürüne veriyordum.