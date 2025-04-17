Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Beşiktaş'taki evinde 15 Nisan akşamı yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından Şişli'deki hastaneye kaldırıldı.
AMELİYAT 12 SAAT SÜRDÜ
Kalbindeki AORT damarının yırtıldığı tespit edilen Önder, ameliyata alındı. Ameliyat 12 saat sürdü. Doktorlar hem kalp krizi hem de aort damarında yırtık yaşandığını belirterek hayati tehlikenin devam ettiğini söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ YAKIN TAKİPTE
Başkan Erdoğan'ın Pervin Buldan'ı arayarak Önder'in durumu hakkında bilgi aldığı ve MHP lideri Bahçeli'nin de hasyane yönetimi ile görüştüğü öğrenildi.
Takvim.com.tr, Önder'e ilişkin son gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.
Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, hastane çıkışı yaptığı açıklamada Önder'in durumunun daha iyi olduğunu belirtti.
Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:
Bu sağlık mücadelesinden başarılı bir şekilde çıkacağını inanıyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Kızının söylediği güzel bir şey var. Ben doktor değilim diyor ama görünür bir şekilde daha iyi olduğunu ifade edebilirim diyor.
Bütün sevenlerine de geçmiş olsun diyoruz. Dualarımız Sırrı Bey'le. En kısa sürede sağlığına kavuşması için biz de duacıyız. Doktorlarımız ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ediyorlar.
Hastaneden yapılan açıklamada Sırrı Süreyye Önder'in tedaviye yanıt verdiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Genel olarak tedaviye iyi yanıt vermekte. Yoğun bakım süreci 24 saat sürüyor. " denildi.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
"Sayın Sırrı Süreyya Önder'in; genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.
Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor."
Hayati tehlikesi devam eden Sırrı Süreyya Önder'in 5 gün uyutulacağı iddia edildi.
Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatına giren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a bilgi verdi. Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var ve kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor" şeklinde konuştu.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyat edilen Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yaptı.
Önder'in dün 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldığını anlatan Çiftçi, acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını aktardı.
Nabız alınmasının ardından acil ekokardiyografi sonucunda tip 1 aort diseksiyonu tanısı konulduğunu belirten Çiftçi, "Tip 1 aort diseksiyonu kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanamadır. Takiben 23.05'te hastamızın yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır. Operasyonumuz 12 saat sürmüştür" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in şifa bulması için dua ettiklerini söyledi.
Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastanede ailesine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çelik, ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yaptı.
Çelik, Önder'in böyle bir sağlık problemi yaşamasından dolayı üzüldüklerini belirterek, kendisine şifa dileğinde bulundu.
Alanında en yetkin doktorların, olay olur olmaz hastaneye intikal edip müdahalede bulunduklarını kaydeden Çelik, Önder'in uzun bir ameliyat sürecinin ardından yoğun bakımda olduğunu söyledi.
Çelik, doktorlardan aldığı bilgilere göre Önder'in kritik durumunun devam ettiğini aktararak, "Hem değerli ailesine ve vatandaşlarımıza hem de TBMM'ye 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Şifa bulması için hepimiz dua ediyoruz. Zaman zaman sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde bu rahatsızlığından söz açılırdı. Biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik ama o her seferinde 'İyi günlere ulaşalım, güzel günlere ulaşalım. Bu Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım.' derdi." diye konuştu.
Önder ile Meclis'teki yasama çalışmaları bittikten sonra geceleri geç saatlere kadar sohbet ettiklerini anlatan Çelik, "Uzun zamandır tanıdığımız bir arkadaşımız zaten. Siyaset adamı olarak, bir sanatçı olarak, hayatın pek çok zorluğunu görmüş ve bu zorluklarla güçlü bir şekilde mücadele etmiş, güçlü bir kişilik ve güçlü bir karakter kendisi. Hepimizin temennisi, duası bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi. Onun için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Çelik, Önder'i en yakın zamanda, sağlıklı ve güler yüzüyle aralarında görmeyi dilediklerini belirterek, "Onun en büyük özelliği, en zor zamanlarda bile umudunu koruması ve her zaman için iradesini sağlam tutmasıdır." dedi.
Bir gazetecinin, Önder'in sağlık durumunun "Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili süreci nasıl etkileyeceğine ilişkin sorusuna da Çelik, şu yanıtı verdi:
"Terörsüz Türkiye sürecinde önemli olan iradedir. Bu irade çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı, bu süreci yürütmekle ilgili bütün kesimlerden ortaya koyulan olumlu yaklaşımlar, DEM Parti'nin yaptığı ziyaretler ve yaptığımız görüşmeler çerçevesinde sürecin yol haritası belli. Dolayısıyla bununla ilgili olarak tabii ki Sırrı Bey'in katkıları çok büyük. Geçmiş dönemlerde de büyük tecrübesiyle bu sürece katkı vermişti. Ayrıca her kesim arasında köprü olan karakteri icabıyla da son derece kıymetli bir yeri var. Eminim şu anda hasta yatağında onun da en büyük arzusu bu sürecin akamete uğramadan hedeflerine ulaşacak şekilde ilerlemesi olacaktır. Dolayısıyla hem memleketimizin selameti açısından hem de Sırrı Süreyya kardeşimizin dileğinin o olduğunu biliyoruz. Biz süreci aynı titizlikle, aynı iradeyle yürütmeye ve hedefine ulaştırmaya gayret edeceğiz."
Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Önder'in sağlık durumunu bizzat takip ettiğini kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Dün gece de bizzat kendisi bu süreçle ilgili bilgi aldı. Tabii hepimiz için üzüntü verici bir durum. Geçmiş süreçlerde de çözüm sürecinde ve diğer süreçlerde de Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerini yakından tanırlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem aileye hem bütün sevenlerine 'geçmiş olsun' dileklerini bir kere daha iletiyoruz." şeklinde konuştu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, ''Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ama bu konularda açıklama yapmak bizim değil doktorların vazifesidir." dedi.
Kurtulmuş, Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.
Önder'in ailesine "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, yetkililerden bilgi alan Kurtulmuş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, hastaneye intikal ettiği andan itibaren Önder'in sağlık durumunu çok yakından takip ettiklerini söyledi.
Kurtulmuş, Önder'in dostları, arkadaşları ve sevenlerinin hastanede olduğunu belirterek, "Doktorlarımız ilk andan itibaren gerekli müdahaleleri, tıbbın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanarak gerçekleştirdiler. Şu anda da durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ama bu konularda açıklama yapmak bizim değil doktorların vazifesidir." ifadelerini kullandı.
Dua ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"İnsanların bu olay duyulur duyulmaz, herkesin göstermiş olduğu iyi niyetli gösterileri, temennileri yakinen biz de müşahede ettik. Sırrı Süreyya kardeşimiz insan olarak fevkalade iyi bir insan. Bütün insanlarla iyi iletişim kurma becerisine sahip olan birisi. İyi bir siyasetçi ve vatanını memleketini seven bir insan. Onun bu insani özellikleri, bu hastalığı süresince de kısa süre içerisinde bir kere daha insanlar tarafından ortaya konuldu. Ümit ediyoruz en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza kavuşur. Bir bekleme dönemi olacağı anlaşılıyor. Her şeyin en iyi şartlar altında, kontrol altında olduğunu söylemek isterim."
Kısa süre içerisinde Önder için olumlu sonuç almayı temenni ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Ailesine, sevenlerine ve milletimize 'geçmiş olsun' dileklerimi ifade ediyorum. En kısa zamanda aramızda görmeyi ümit ve temenni ediyoruz. Bunun için de dua ediyoruz." dedi.
Kurtulmuş, ameliyatın son derece başarılı geçtiğini ifade ederek, bekleyip dua edeceklerini söyledi.
Ziyarette Kurtulmuş'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.
Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyat geçirdiği belirtildi.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyat edilen Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yaptı.
Önder'in dün 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldığını anlatan Çiftçi, acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını aktardı.
Nabız alınmasının ardından acil ekokardiyografi sonucunda tip 1 aort disseksiyonu tanısı konulduğunu belirten Çiftçi, "Tip 1 aort disseksiyonu kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanamadır. Takiben 23.05'te hastamızın yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır. Operasyonumuz 12 saat sürmüştür." ifadesini kullandı.
Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığının tespit edildiğini aktaran Prof. Dr. Çiftçi, şöyle devam etti:
"Sırasıyla sağ koroner damara koroner baypas yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve daha sonra tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ne yazık ki sağ koronerden başlayan bu disseksiyon orada bir miktar rüptür dediğimiz küçük bir kopmaya ve delinmeye de neden olmuştur. Aortayı etkileyen, tip 1 dediğimiz bu disseksiyon bizim en büyük kalp cerrahisi operasyonlarımızdan biridir. Aslında mortalitesi son derece yüksek, ölüm riski, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyattır. Yine bu disseksiyon gerek büyük olması, gerek kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyat esnasında hastaya takılmış olan ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) sonucunda hastada sol ventrikülde kasılma varken sağ ventrikülünde hastanın halen bir kasılma bulunmamaktadır. Sağ ventriküldeki kasılmanın olmayışının nedeni hastanın sağ koronerindeki disseksiyonun başlangıç noktası olması ve hastanın sağ ventrikül infarktüsü geçirmesidir. 12 saate yaklaşan bu ameliyat sonrası yapılan tüm bu işlemlerden sonra hastamız ECMO desteğinde, yani kalp dolaşım mekanik destek cihazının desteğiyle yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Halen kendisi hayati riskini korumaktadır ve yoğun bakımda kendisinin tedavisi verilmeye devam edilmektedir."
"ŞU DAKİKA İTİBARIYLA EN ÇOK NÖROLOJİK TABLOSUNU MERAK EDİYORUZ"
Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Çiftçi, Önder'in arrest (ani kalp durması) olarak hastaneye geldiğini ve asidozunun en başından beri var olduğunu anlattı.
Kalp masajının ambulansta başladığını ve hastanede aralıksız devam ettiğini vurgulayan Çiftçi, "Hiç ara verilmeden bu masaj yapıldı ve direkt ameliyathaneye alındığı için, çünkü hocalarımız o sırada hastanedeydi, hiçbir durma duraksama olmadığından bu asidozla yoğun bakımda başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Şu dakika itibarıyla en çok nörolojik tablosunu hepimiz merak ediyoruz. Çünkü hastamızın geldiğinden beri şuuru kapalıydı. Ancak hastamız ECMO desteği altında olduğu için nörolojik değerlendirmesini şu an gerçekçi bir şekilde yapamıyoruz. Umarım önümüzdeki günler içerisinde size daha somut bir şekilde açıklamasını yapacağız." ifadelerini kullandı.
ÖNDER, ŞİKAYETİNİ SÖYLEYİP YERE YIĞILDI
Önder'in ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Erkan Sağbaş ise aort disseksiyonunun kalp cerrahisinde en zor tedavi edilen sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi.
Bu vakada, disseksiyonun ana atar damarın kalpten çıktığı yerden başlayıp devam ettiğini ve aort kapağı kadar geri gelmiş durumda olduğunu söyleyen Sağbaş, "Sağ koroner kalbe oksijen taşıyan damarlardan biridir. Sağ koroner, disseksiyonun içinde kalmış ve aynı zamanda sağ koronerin ağzında hafif bir yırtık da vardı. Bu disseksiyon sağ koroner ağzını kapatmış. Muhtemelen Sırrı Bey'in acile geldiğinde şikayetini söyleyip yere yığılmasındaki sebeplerinin en önemlisi buydu." diye konuştu.
Sağbaş, "Disseksiyona, bir de sağ koronerin etkilenmesinden dolayı kalp krizi de eklenmiş. Yani hem disseksiyon vardı hem de kalbin sağ tarafını etkileyen bir kriz de vardı. Dolayısıyla ağır bir patolojiydi. Biz bunu fark ettik ve hemen bypassını da yaptık, aort disseksiyonu da anevrizmayı da düzelttik. Fakat kalp çok hırpalandığından, çok darbe yediğinden biraz dinlendirdik." ifadelerini kullandı.
İşlemlerin gece 04.00 sıralarında bittiğini ancak kalbi dinlendirip kanama kontrolü yaptıklarını belirten Sağbaş, ameliyatın 11-12 saati bulduğunu söyledi.
Sağbaş, daha önce bu türde çok disseksiyon ameliyatı yaptıklarını ancak Önder'in durumunun uzun zamandır gördüğü en komplike disseksiyonlardan biri olduğunu dile getirdi.
Çok yorgun olduklarını kaydeden Sağbaş, "Tüm konsantrasyonunuzu kaybetmeden 12 saat ameliyat yapıyorsunuz bu kolay bir şey değil." dedi.
Sağbaş, Önder'e daha önce aort damarı genişlemesi teşhisi konulduğunu, müdahale sınırında olmayan hastalığının ilaç tedavisiyle takip edildiğini anlattı.
"HASTAMIZ GERÇEKTEN ÇOK KRİTİK BİR POZİSYONDA"
Önder'in hastaneye getirildiğindeki sağlık durumunu aktaran Sağbaş, "Aort mosmor, yırtılmış ve genişti. Masajla ameliyat masasına aldık, masajla kasık damarlarından kalp akciğer makinesine geçtik. Vücut dolaşımını rahatlatınca masajı bıraktık. Kalbi durmuştu." diye konuştu.
Sağbaş, ameliyatı aort cerrahisinde uzman kalabalık bir ekiple gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bundan sonra ECMO, entübe ve bu şekilde yüksek doz kalbi destekleyici ilaç alan bir hastadan uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Şu saat bu olur, bugün bu olur diye söylememiz mümkün değil. Hastamızın takibini anlık verileri değerlendirerek yapıyoruz ve ona göre tedavisini düzenliyoruz. ECMO ile birlikte bazı parametrelerde kısmi düzenlemeler gördük ama hastamız gerçekten çok kritik bir pozisyonda. Uzun vadeli de konuşmayız, sizlere bir şey dememiz mümkün değil." açıklamalarında bulundu.
Öte yandan aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda ziyaretçi hastaneye gelerek Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu da hastane önünde gelişmeleri aktarmak için görev yapıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan’ı telefonla arayarak, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alınan Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.
Buldan, Başkan Erdoğan’ın kendisine Önder’in ameliyatını yapan ekipte Türkiye’nin en iyi doktorlarının bulunduğunu söylediğini aktardı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e açıklamalarda bulundu.
Sırrı Süreyya Önder'in terörsüz Türkiye sürecine katkıları olduğunu belirten Çelik şunları söyledi:
"Hepimize geçmiş olsun. Sırrı Süreyya Bey uzun zamandır tanıdığımız bir arkadaşımız. Entelektüel kişiliği, sanatkar kişiliği, siyasetçi kişiliğiyle toplumumuzun yakından tanıdığı birisi. Gerçekten çok üzüldük. Bir müddettir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Birden çok sağlık problemi vardı. Kritik olduğunu doktorlar söylüyorlar. Hayatın pek çok badiresini atlatmış bir arkadaşımız. En zor zamanlarda sıkıntılı zamanlarda bile umudunu neşesini korur her zaman. Hepimiz bir an evvel sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz terörsüz Türkiye dediğimiz süreç bakımından da çok kıymetli katkıları vardı olmaya devam ediyor. Geçmişten beri bu katkıları var. Esprili bir şekilde bir gün hepimiz emanetimizi teslim edeceğiz ama şu süreci bir görelim kardeşlik atmosferi iyice pekişsin diye de arada bir söylerdi. Dua ediyorum sağlığına kavuşsun."
Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Önder'in dün hastanenin acil servisine 22.11 sularında 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde getirildiği belirtildi.
Acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda tip 1 aort disseksiyonu (kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir. Takiben 23.05'te yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır.
Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner baypas yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir."
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu zaten. Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden büyük umutla bekliyoruz." dedi.
Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde bekleyen gazetecilere açıklama yapan Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in durumu hakkında iyi haberler vermek için dakikalar saydıklarını söyledi.
Doğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi partilerin genel başkanlarının ve temsilcilerinin Önder'in durumunu yakından takip ettiğini aktardı.
Şu ana kadar mevcut bilgilerin dışında yeni gelişme olmadığını bildiren Doğan, şöyle devam etti:
"Şu ana kadar doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bilgi yok ama görüyoruz ki merak ediliyor ne olduğu. Ameliyat bitti mi, bitmedi mi, bittiyse başarılı geçti mi, geçmedi mi, yoğun bakıma alındı mı, alınmadı mı, bundan sonraki süreç nasıl olacak, hastanede kalma süreci ve bundan sonraki sağlık takibi nasıl sağlanacak? Hepsi merak ediliyor. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Doktorlar zaten yaptıkları açıklamada öngördükleri sürenin uzun bir süre olduğunu söylemişlerdi. Yani sabah 7-8 sularına kadar sürebilecek bir ameliyattan bahsetmişlerdi. Ameliyat henüz bitmedi. Bize ulaşan bilgiler bu yönde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin. Yoğun bakıma alındığı zaman da bu bilgiyi hem sizlerle paylaşacağız hem de doktorlar gerekli açıklamayı yapacaktır."
Doğan, Önder'in zor zamanların insanı olduğunu, bu zorlu ameliyatı da başarıyla atlatacağına inandıklarını ifade etti.
Önder'in çok ağır olaylar yaşadığını, gördüğünü, ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar üstlenen bir insan olduğunu aktaran Doğan, "Dolayısıyla bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz bu yönde, umudumuz da bu yönde. Ameliyatın bitmemiş olması işlerin iyi gitmediğinin göstergesi değil. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu zaten. Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden büyük umutla bekliyoruz." dedi.
Ayşegül Doğan, "Tekrar belirtmek istiyorum. Ameliyatın zaten uzun sürmesi bekleniyordu. Beklendiği ve öngörüldüğü gibi ilerliyor şu anda. Ameliyatın uzun sürmesi, işlerin iyi gitmediği anlamına gelmiyor. Öngörülen süre ve öngörülen şekilde ilerliyor her şey." bilgisini paylaştı.
Tunç, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
CEVDET YILMAZ'DAN PAYLAŞIM
Sırrı Süreyya Önder hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.
KURTULMUŞ: DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabı üzerinden, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum." dedi.
Sırrı Süreyya Önder hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, olayı öğrendikten sonra İl Sağlık Müdürü ile birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettiğini belirtti.
Vali Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum."
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye geldi.
"SAYIN VALİ'YE VE SİYASİ BAŞKANLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları,"Meclis Başkanvekili, DEM Parti milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı Heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapılarak hastaneye getirildi. Hastanede aort damarının yırtıldığı tespit edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta; ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu yönde.
Bu süreçte başta siz değerli basın emekçileri ve halkımız olmak üzere; sağlık emekçilerine, doktorlara, hemşirelere, buraya gelen Sayın Vali'ye, telefonla arayarak ilgilenen siyasi parti başkanlarına, milletvekili arkadaşlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ediyoruz.
Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu süreci de atlatacak. Bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacağına ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.
İstanbul Valisi Davut Gül, Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı.
112 Acil Sağlık ekiplerine saat 22.10'da ihbar geldiğini belirten Gül, Önder'in saat 22.40 gibi hastaneye getirildiğini ifade etti.
Gül, kendilerinin saat 22.50 sularında hastaneye geldiğini kaydederek, "İl Sağlık Müdürümüz, hastane başhekimimiz, rektörümüz, sağlık görevlilerimiz olayın ilk anından itibaren müdahalede bulundular. Şu an biliyorsunuz ameliyatta. Yaklaşık 6-7 saat sürmesi beklenilen bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyatın neticesini hocalarımız sizlerle paylaşacak." diye konuştu.
"DUA EDİP SONUCU BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"
Olayın ilk anından itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile diğer devlet büyüklerinin meseleyle yakinen ilgilendiğini aktaran Gül, "Bu aşamadan sonra dua edip ameliyatın sonucunu beklememiz gerekiyor. Sevenlerine, herkese 'geçmiş olsun' diyoruz." ifadelerini kullandı.
"HIZLI ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLDİ"
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise Önder'e hızlı bir şekilde müdahale yapıldığını söyledi.
Önder'in şu anda büyük bir ameliyatta olduğunu kaydeden Güner, "Rabbim inşallah şifasını verecektir. Şu anda bekleyip dua etmekten başka bir çaremiz yok." dedi.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi de ameliyatın saat 23.30 sularında başladığını ve tüm kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi ekiplerinin burada olduğunu dile getirdi.
Kalpten çıkan en büyük ana damarın yırtılmasının büyük bir ameliyat gerektirdiğini vurgulayan Çiftçi, "Bizim kalp hastalıkları içerisindeki en büyük ameliyatlarımızdan biri. O yüzden hastamızın hayati tehlikesi halen devam ediyor. Ameliyatı uzun bir ameliyat. 7-8 saat sürecek bir ameliyat." ifadelerini kullandı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında hastaneden bilgi aldı.
Öte yandan Bahçeli, Tuncer Bakırhan ve Pervin Buldan ile de görüştü.