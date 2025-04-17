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Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüleri ortaya çıktı! Personelle şakalaştı! O detay dikkat çekti

TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Önder'in kalp krizi öncesi son görüntülerine ulaşıldı.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 09:11 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 09:20
Sırrı Süreyya Önder’in son görüntüleri ortaya çıktı! Personelle şakalaştı! O detay dikkat çekti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik bir ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Sırrı Süreyya Önder’in son görüntüleri ortaya çıktı! Personelle şakalaştı! O detay dikkat çekti

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi öncesi bir lokantada kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre; Önder, öğleden sonra Beyoğlu'ndaki lokantaya gitti.

Sırrı Süreyya Önder’in son görüntüleri ortaya çıktı! Personelle şakalaştı! O detay dikkat çekti

SARMA VE GÜVEÇ SİPARİŞ ETTİ

Önder, lokanta çalışanları ile kısa bir sohbet etti ve şakalaştı. Ardından ise sarma ve güveç siparişi verdi. Masasına oturan Önder, siparişini beklerken cep telefonuna göz attı.

Sırrı Süreyya Önder’in son görüntüleri ortaya çıktı! Personelle şakalaştı! O detay dikkat çekti

ÇALIŞANLARA BAHŞİŞ VERDİ

Önder yemeğini yerken lokantanın sahibi olan aynı zamanda film yapımcısı Selahattin Kat'la kısa bir sohbet etti. Çalışanlara bahşiş veren Önder, personelle fotoğraf da çektirdi.

Sırrı Süreyya Önder’in son görüntüleri ortaya çıktı! Personelle şakalaştı! O detay dikkat çekti

Kat, Önder'in yorgun göründüğüne ve sessiz olduğuna dikkat çekti.

Sırrı Süreyya Önder’in son görüntüleri ortaya çıktı! Personelle şakalaştı! O detay dikkat çekti

ALTAYLI'DAN YENİ İDDİA

İlk bilgilere göre; Önder'in Beyoğlu'ndaki mekândan çıktıktan sonra evine gittiği ve burada fenalaştığı paylaşılmıştı. Önder'in arkadaşı Fatih Altaylı ise Önder'in partili arkadaşları ile olduğu esnada dışarıda fenalaştığını söyledi.

Sırrı Süreyya Önder’in son görüntüleri ortaya çıktı! Personelle şakalaştı! O detay dikkat çekti

"SİGARA İÇİYORDU"

Altaylı, Önder'in kendisine dikkat etmediğini söylerken, "Fenalaştığı gece bile sigara içiyormuş" dedi.