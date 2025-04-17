Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik bir ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi öncesi bir lokantada kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre; Önder, öğleden sonra Beyoğlu'ndaki lokantaya gitti.
SARMA VE GÜVEÇ SİPARİŞ ETTİ
Önder, lokanta çalışanları ile kısa bir sohbet etti ve şakalaştı. Ardından ise sarma ve güveç siparişi verdi. Masasına oturan Önder, siparişini beklerken cep telefonuna göz attı.
ÇALIŞANLARA BAHŞİŞ VERDİ
Önder yemeğini yerken lokantanın sahibi olan aynı zamanda film yapımcısı Selahattin Kat'la kısa bir sohbet etti. Çalışanlara bahşiş veren Önder, personelle fotoğraf da çektirdi.
ALTAYLI'DAN YENİ İDDİA
İlk bilgilere göre; Önder'in Beyoğlu'ndaki mekândan çıktıktan sonra evine gittiği ve burada fenalaştığı paylaşılmıştı. Önder'in arkadaşı Fatih Altaylı ise Önder'in partili arkadaşları ile olduğu esnada dışarıda fenalaştığını söyledi.