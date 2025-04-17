Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik bir ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Sırrı Süreyya Önder 'in kalp krizi öncesi bir lokantada kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre; Önder, öğleden sonra Beyoğlu'ndaki lokantaya gitti.

SARMA VE GÜVEÇ SİPARİŞ ETTİ

Önder, lokanta çalışanları ile kısa bir sohbet etti ve şakalaştı. Ardından ise sarma ve güveç siparişi verdi. Masasına oturan Önder, siparişini beklerken cep telefonuna göz attı.