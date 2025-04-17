4500 güne tazminat! 2000'de sigortalı olanlar dikkat: Az primle kıdem imkanı. (İHA)



7 BİNİ BULAMAYANLAR İÇİN

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olanlar; ya 25 yıl çalışıp 4 bin 500 prim günü doldurduklarında ya da çalışma yılına bakılmaksızın 7 bin prim günü tamamladıklarında kıdem tazminatı alıp işten ayrılabiliyor. Sigorta girişi bu kapsamda olanlardan 4 bin 500 günü tamamlayarak tazminat almayı planlayanlar için 25 yıl şartı, 8 Eylül 2024'ten itibaren dolmaya başladı. 2000 yılı girişliler için de 25 yıl şartı bu yıl doluyor. Bu kişiler 4 bin 500 günü tamamlamışsa işyerinden tazminatını alarak ayrılabilecek. Sigorta başlangıcı 2001 olanlar ise 2026'da 25 yılını doldurup bu imkanı kullanabilecek. Tabii 7 bin ve üzeri günü bulunanlar için yıl şartının olmadığının altını bir kez daha çizelim.

4500 güne tazminat! 2000'de sigortalı olanlar dikkat: Az primle kıdem imkanı. (İHA)



SONRASINA YIL ŞARTI YOK

İlk sigortalı olduğu tarih Mayıs 2008 ve sonrası olanların ise başlangıca göre 4 bin 600-5 bin 400 günü doldurmaları halinde işyerlerinden kıdem tazminatını alıp ayrılmaları mümkün. Bu kişiler için 25 yıllık sigortalılık süresi şartı yok. Sadece, prim günü koşulunu yerine getirip getirmediklerine bakılacak.



İlk sigortalı olduğu tarih 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında olanlar 4 bin 600 prim günü doldurduklarında kendi istekleri ile işten ayrılıp tazminata hak kazanıyor. Bu tarihten sonra en düşük prim gün şartı her yıl için 100 gün artıyor. İlk sigortalı olduğu tarih 1 Ocak 2016 sonrası olanlar ise 5 bin 400 günü doldurduklarında kendi istekleri ile ayrılıp, tazminata hak kazanıyor.

4500 güne tazminat! 2000'de sigortalı olanlar dikkat: Az primle kıdem imkanı. (İHA)



İŞTEN AYRILIRKEN DİKKAT!

Emeklilik ya da yaş dışında gerekli şartların sağlanması nedeniyle işten ayrılmayı planlayanların işyerinden kıdem tazminatı alabilmeleri için SGK'dan yazı almaları ve bunun işverene verilmesi gerekiyor.



İşverene verilecek dilekçede de işten ayrılma nedeninin emeklilik olduğunun belirtilmesi gerekiyor. İşyeri de işten çıkışı 'emeklilik sebebiyle istifa' kodundan SGK'ya bildirmeli.



Evlilik ya da askerlik gibi nedenlerle işten ayrılma halinde de durumu gösterir belgelerle birlikte işverene başvurulmalı. İşten ayrılma gerekçesi de evlilik/ askerlik olarak belirtilmeli.

4500 güne tazminat! 2000'de sigortalı olanlar dikkat: Az primle kıdem imkanı. (İHA) EN AZ KAÇ GÜN GEREKİYOR?

8 Eylül 1999 öncesi: 3600 prim günü

8 Eylül 1999-30 Nisan 2008: 4500 prim günü

1 Mayıs-31 Aralık 2008: 4600 prim günü

1 Ocak- 31 Aralık 2009: 4700 prim günü

1 Ocak-31 Aralık 2010: 4800 prim günü

1 Ocak-31 Aralık 2011: 4900 prim günü

1 Ocak-31 Aralık 2012: 5000 prim günü

1 Ocak-31 Aralık 2013: 5100 prim günü

1 Ocak-31 Aralık 2014: 5200 prim günü

1 Ocak-31 Aralık 2015: 5300 prim günü

1 Ocak 2016 ve sonrası: 5400 prim günü TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN