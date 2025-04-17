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İsrail İran’a mı saldıracak? New York Times “Trump engelledi” dedi

Tahran-Tel Aviv-Washington hattında nükleer kriz devam ediyor. ABD gazetesi New York Times, İsrail’in mayıs ayında İran’a saldırı planı yaptığını, bu planı ABD Başkanı Donald Trump’ın engellediğini iddia etti. İran’a saldırmayı bekleyen İsrail’de ise panik başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 11:17 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 11:28
İsrail İran’a mı saldıracak? New York Times Trump engelledi dedi

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ABD basını İsrail'in İran nükleer tesislerine saldırmak için plan yaptığını ve Başkan Donald Trump'ın ise engellediğini iddia etti.

Trump ve Netanyahu, ReutersTrump ve Netanyahu, Reuters

İSRAİL MAYISTA SALDIRMAYI MI PLANLIYORDU?

New York Times'ın belirttiğine göre yönetim yetkilileri ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kişiler İsrail'in önümüzdeki aylarda İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemeyi planladığını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın engellediğini söyledi. New York Times'ın belirttiğine göre Trump'ın Netanyahu'yu engelleme sebebi ise son haftalarda İran ile yaptıkları nükleer program müzakereleri.

New York Times, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüNew York Times, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MERKEZ WASHINGTON OLACAKTI

New York Times'ın belirttiğine göre İsrailli yetkililer mayıs ayında İran nükleer tesislerine saldırmayı planlıyordu. Planlarını uygulamaya hazır beklerken ABD'nin de onay vereceğini düşünüyorlardı. İsrail'in İran'a yönelik saldırıda ABD'ye ihtiyaç duyduğunu belirten New York Times, Washington'ın saldırının merkezi bir parçası olmasının beklendiğini yazdı.

Netanyahu ve Trump, ReutersNetanyahu ve Trump, Reuters

NEW YORK TIMES: TRUMP DİPLOMASİYİ SEÇTİ

New York Times Trump'ın ise askeri eylem yerine diplomasiyi seçtiğini yazdı. Bu ayın başlarında, Bay Trump, İsrail'e ABD'nin bir saldırıyı desteklemeyeceği kararını bildirdi. Netanyahu geçen hafta Washington'u ziyaret ettiğinde bunu Trump ABD'nin İran ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Toplantının ardından İbranice yaptığı açıklamada Netanyahu, İran ile yapılacak bir anlaşmanın ancak imzacıların "Amerikan gözetimi ve Amerikan infazı altında içeri girip tesisleri havaya uçurmalarına, tüm ekipmanı sökmelerine" izin vermesi halinde işe yarayacağını söyledi.

İran-ABD görüşmelerinde rota değişti! Umman’dan Roma’ya nükleer müzakereİran-ABD görüşmelerinde rota değişti! Umman’dan Roma’ya nükleer müzakere

İSRAİL'DE ENDİŞE

İsrail'de kıdemli bir güvenlik yetkilisi ise pazartesi günü yaptığı açıklamada İsrail'in Trump'ın İran'la yürüttüğü müzakerelerdeki niyetine ilişkin hala bilgi sahibi olmadığını ve Tel Aviv'in endişeli olduğunu belirtti.

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