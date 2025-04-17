SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne "ihaleye fesat" operasyonu! Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 12 kişiye gözaltı kararı

Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu suç örgütü ve CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluklarına ilişkin devam eden soruşturmada dosyaya yeni deliller girdi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi. Yılmaz ve Akçadağ'ın aralarında bulunduğu 12 belediye personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 08:36 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 09:30
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne ihaleye fesat operasyonu! Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 12 kişiye gözaltı kararı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne ocak ayında başlatılan ve eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanıp itirafçı olmasıyla şekillenen soruşturma derinleştirildi.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.

Ali Rıza Yılmaz (Takvim.com.tr)Ali Rıza Yılmaz (Takvim.com.tr)

Savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde arama işlemleri sürüyor.

Emirhan Akçadağ (Takvim.com.tr)Emirhan Akçadağ (Takvim.com.tr)

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Rıza Akpolat tutuklandı (Takvim.com.tr)Rıza Akpolat tutuklandı (Takvim.com.tr)

NE OLMUŞTU?
Belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler alan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Ocak 2025'te tutuklandı.

RÜŞVET PARALARINI ÇÖP KAMYONLARIYLA TAŞIDILAR

SABAH'ta yer alan habere göre; Aziz İhsan Aktaş ve akrabalarına ait olduğu belirlenen Vokontek Sağlık, Barka Atık, Elif LPG ve Bilginay isimli şirketlere 5 yılda Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği 17 ayrı ihaleyi peşkeş çekildiği saptandı. Soruşturmada en önemli deliller arasında Beşiktaş Belediyesi'nin iştiraki Beltaş'a ait İstanbul'un en kıymetli bölgesinde bulunan Özel Etiler Hastanesi taşınmazını gerçek değerinin 250 milyon lira altında satışa çıkarılması oldu.

İstanbulda ihale yolsuzluğuna rıza! Büyük vurgun ortaya çıktı! 7 ihale 566 milyon TLİstanbulda ihale yolsuzluğuna rıza! Büyük vurgun ortaya çıktı! 7 ihale 566 milyon TL



Bu satışa ilişkin ilan ya da paylaşım yapılmadı. Bir diğer önemli delillerden birisi de Rıza Akpolat'a ait değeri 6 milyon 871 bin lira olan aracın geçtiğimiz haziran ayında Aziz İhsan Aktaş'a ait şirkete 9.5 milyon lira bedelle satılması oldu. Aracın daha sonra sahibinden isimli sitede 7.3 milyon liraya satılmasını savcılık şüpheli buldu.

Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın rüşveti verdikten sonra kendilerine göre hazırladıkları ihale ve teknik şartnamelerini, belediye görevlerine verip işin istedikleri şartlarda ihaleye çıkılmasını sağladıkları, kendi firmalarının ürettiği bakasının sahip olma imkanı olmayan 'buharlı basınçlı cami yıkama' aracına şartnamede yer vererek, başka firmanın ihaleyi almasını engelledikleri saptandı.

Rüşvet soruşturmasında paraların Beşiktaş Belediyesi'ne ait çöp arabalarıyla taşındığı da teknik ve fiziki takip sonucu ortaya çıkarıldığı iddia edildi. Adrese teslim ihaleler sonucunda alınan rüşvetlerin dikkat çekmemek için çöp kamyonlarıyla taşınıp istiflendiği dile getirilen iddialar arasında yer aldı.

İBB'YE MİLYARLIK İHALELER

Rıza Akpolat'ın tutuklandığı ihale yolsuzluğu operasyonunda ismi geçen Aziz İhsan Aktaş'ın Bilginay AŞ isimli şirketinin İBB'den de milyarlık ihaleler aldığı tespit edildi.

Sözleşme tarihlerine göre verilen ballı ihaleleri Takvim.com.tr derledi.

İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

2 Eylül 2024 - İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 10.400.400 Km. Otobüs Bakım ve Onarımı

Sözleşme Bedeli: 394.328.230,00 TL

Yaklaşık Bedel: 446.616.184,34 TL


İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

29 Ağustos 2024 - İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 31.017.600 Km. Otobüs Bakım ve Onarımı

Sözleşme Bedeli: 1.232.398.620,00 TL

Yaklaşık Bedel: 1.458.642.675,48 TL

İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

29 Ağustos 2024 - İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 16.934.400 Km Otobüs Bakım ve Onarımı

Sözleşme Bedeli: 665.770.860,00 TL

Yaklaşık Bedel: 795.345.811,98 TL

28 Ağustos 2024 - İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 84.240 Km otobüs (48 Adet BMC PROCİTY) Bakım ve Onarım

Sözleşme Bedeli: 1.516.752,00 TL

Yaklaşık Bedel: 1.652.536,08 TL

İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

22 Ocak 2024 - İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Sürücülü Taşıt Kiralama

Sözleşme Bedeli: 979.552.800,00 TL

Yaklaşık Bedel: 1.338.503.852.00 TL

30 Mart 2023 - İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi

Sözleşme Bedeli: 72.949.920,00 TL

Yaklaşık Bedel: 75.855.050,16 TL


İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

31 Ocak 2023 - 30.295.500 Km Otobüs Bakım ve Onarım, İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Sözleşme Bedeli: 385.157.775,00 TL

Yaklaşık Bedel: 423.183.116,17 TL


1 Temmuz 2022 - 11.053.000 Km Otobüs Bakım ve Onarımı, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

Sözleşme Bedeli: 76.044.500,00 TL

Yaklaşık Bedel: 85.163.260,00 TL


24 Mart 2021 - 25.401.200 Km Otobüs Bakım Onarım, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

Sözleşme Bedeli: 103.478.672,00 TL

Yaklaşık Bedel: 103.956.050,44 TL

İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

4 Ocak 2021 - Kurtköy Garajı İşlettirme, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı


Sözleşme Bedeli: 188.712.000,00 TL

Yaklaşık Bedel: 189.101.180,00 TL


30 Aralık 2020 - 3.241.500 Km Otobüs Bakım ve Onarımı, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı


Sözleşme Bedeli: 8.979.285,00 TL

Yaklaşık Bedel: 9.350.133,75 TL

İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

9 Mart 2020 - 21.450.000 Km. Şehiriçi Toplu Taşıma, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

Sözleşme Bedeli: 112.255.000,00 TL

Yaklaşık Bedel: 145.423.239,00 TL


31 Aralık 2020 - Şehiriçi Toplu Taşıma, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

Sözleşme Bedeli: 34.208.190,00 TL

Yaklaşık Bedel: 34.241.205,00 TL


6 Aralık 2019 - 13.262.400 Km. Otobüs Bakım ve Onarımı, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

Sözleşme Bedeli: 27.766.800,00 TL

Yaklaşık Bedel: 27.951.264,00 TL

3 Ekim 2019 - 48 adet BMC Procity solo otobüsün bakımı, arıza ve hasar onarımı, servise hazırlanması, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı


Sözleşme Bedeli: 822.960,00 TL

Yaklaşık Bedel: 861.840,00 TL

İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

1 Ekim 2019 - 70 adet KARSAN Avancıty S Plus Model Körüklü Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması, Yol Yardımı ve Garaj İşletimi, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı


Sözleşme Bedeli: 1.905.750,00 TL

Yaklaşık Bedel: 1.951.950,00 TL


18 Eylül 2019 - İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı, Şehir İçi Toplu Taşıma


Sözleşme Bedeli: 37.485.000,00 TL

Yaklaşık Bedel: 37.740.000,00 TL


17 Eylül 2019 - İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı, 247 adet Karsan Avancity CNG Otobüsün bakımı, arıza ve hasar onarımı servise hazırlanması


Sözleşme Bedeli: 5.394.480,00 TL

Yaklaşık Bedel: 5.477.472,00 TL

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne ihaleye fesat operasyonu! Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 12 kişiye gözaltı kararı
Suç örgütü karargahı: Florya! Rüşvet ağının merkezinde Fatih Keleş var! Savcılık dev kasanın izini sürüyor
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı! Aynı evden Bilgehan Murat Miniç de çıkmıştı! Savunmaları pes dedirtti
4500 güne tazminat! 2000’de sigortalı olanlar dikkat: Az primle kıdem imkanı
Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz indirimi gelecek mi? Beklentiler ne yönde?
Kuzey Afrika’dan çöl havası geliyor! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri uyardı: Fas ve Tunus üzerinden ülkemize ulaşacak
Sırrı Süreyya Önder’in son görüntüleri ortaya çıktı! Personelle şakalaştı! O detay dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’i anlattılar: Barışın yüzü oldu! Kamyon şoförlüğü de yaptı yönetmenlik de
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar
Bakan Tunç açıkladı: CHP’ye kayyum atanacak iddiasına soruşturma
CHP dokunulmazlık zırhına mı güvendi? Özgür Karabat’ın TBMM’de delegelere para dağıttığı ortaya çıktı: TAKVİM pazarlığın görüntüsüne ulaştı
Fener’de büyük temizlik: Takımdan gidecekleri ve yola devam edilecek isimleri Mou belirleyecek
AK Parti’den CHP’li Gülizar Biçer Karaca’nın korsan Can Atalay eylemine sert tepki: Sırrı Süreyya Önder’e saygısızlık
İBB Meclisi’nde CHP’lilerden İmamoğlu İnşaat skandalı! Soru önergeleri reddedildi
Başkan Erdoğan’dan Pervin Buldan ve Ceren Önder’e geçmiş olsun telefonu: Sırrı Süreyya Önder emin ellerde
Trump savaş açtı Çin ekonomisi büyüdü! ABD’den Pekin’e yeni tarife: Yüzde 245
Fenerbahçe’den transferde yatırım! Geleceğin yıldızı için harekat!
Esra Erol’da programında aylardır aranıyordu! Fatih Aydın’dan acı haber geldi
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli...