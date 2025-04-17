İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)
22 Ocak 2024 - İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Sürücülü Taşıt Kiralama
Sözleşme Bedeli: 979.552.800,00 TL
Yaklaşık Bedel: 1.338.503.852.00 TL
30 Mart 2023 - İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi
Sözleşme Bedeli: 72.949.920,00 TL
Yaklaşık Bedel: 75.855.050,16 TL
İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)
31 Ocak 2023 - 30.295.500 Km Otobüs Bakım ve Onarım, İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Sözleşme Bedeli: 385.157.775,00 TL
Yaklaşık Bedel: 423.183.116,17 TL
1 Temmuz 2022 - 11.053.000 Km Otobüs Bakım ve Onarımı, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı
Sözleşme Bedeli: 76.044.500,00 TL
Yaklaşık Bedel: 85.163.260,00 TL
24 Mart 2021 - 25.401.200 Km Otobüs Bakım Onarım, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı
Sözleşme Bedeli: 103.478.672,00 TL
Yaklaşık Bedel: 103.956.050,44 TL
İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)
4 Ocak 2021 - Kurtköy Garajı İşlettirme, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı
Sözleşme Bedeli: 188.712.000,00 TL
Yaklaşık Bedel: 189.101.180,00 TL
30 Aralık 2020 - 3.241.500 Km Otobüs Bakım ve Onarımı, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı
Sözleşme Bedeli: 8.979.285,00 TL
Yaklaşık Bedel: 9.350.133,75 TL
İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)
9 Mart 2020 - 21.450.000 Km. Şehiriçi Toplu Taşıma, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı
Sözleşme Bedeli: 112.255.000,00 TL
Yaklaşık Bedel: 145.423.239,00 TL
31 Aralık 2020 - Şehiriçi Toplu Taşıma, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı
Sözleşme Bedeli: 34.208.190,00 TL
Yaklaşık Bedel: 34.241.205,00 TL
6 Aralık 2019 - 13.262.400 Km. Otobüs Bakım ve Onarımı, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı
Sözleşme Bedeli: 27.766.800,00 TL
Yaklaşık Bedel: 27.951.264,00 TL
3 Ekim 2019 - 48 adet BMC Procity solo otobüsün bakımı, arıza ve hasar onarımı, servise hazırlanması, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı
Sözleşme Bedeli: 822.960,00 TL
Yaklaşık Bedel: 861.840,00 TL
İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)
1 Ekim 2019 - 70 adet KARSAN Avancıty S Plus Model Körüklü Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması, Yol Yardımı ve Garaj İşletimi, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı
Sözleşme Bedeli: 1.905.750,00 TL
Yaklaşık Bedel: 1.951.950,00 TL
18 Eylül 2019 - İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı, Şehir İçi Toplu Taşıma
Sözleşme Bedeli: 37.485.000,00 TL
Yaklaşık Bedel: 37.740.000,00 TL
17 Eylül 2019 - İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı, 247 adet Karsan Avancity CNG Otobüsün bakımı, arıza ve hasar onarımı servise hazırlanması
Sözleşme Bedeli: 5.394.480,00 TL
Yaklaşık Bedel: 5.477.472,00 TL