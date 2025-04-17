Rıza Akpolat tutuklandı (Takvim.com.tr)



NE OLMUŞTU?

Belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler alan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Ocak 2025'te tutuklandı.



RÜŞVET PARALARINI ÇÖP KAMYONLARIYLA TAŞIDILAR



SABAH'ta yer alan habere göre; Aziz İhsan Aktaş ve akrabalarına ait olduğu belirlenen Vokontek Sağlık, Barka Atık, Elif LPG ve Bilginay isimli şirketlere 5 yılda Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği 17 ayrı ihaleyi peşkeş çekildiği saptandı. Soruşturmada en önemli deliller arasında Beşiktaş Belediyesi'nin iştiraki Beltaş'a ait İstanbul'un en kıymetli bölgesinde bulunan Özel Etiler Hastanesi taşınmazını gerçek değerinin 250 milyon lira altında satışa çıkarılması oldu.







Bu satışa ilişkin ilan ya da paylaşım yapılmadı. Bir diğer önemli delillerden birisi de Rıza Akpolat'a ait değeri 6 milyon 871 bin lira olan aracın geçtiğimiz haziran ayında Aziz İhsan Aktaş'a ait şirkete 9.5 milyon lira bedelle satılması oldu. Aracın daha sonra sahibinden isimli sitede 7.3 milyon liraya satılmasını savcılık şüpheli buldu.



Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın rüşveti verdikten sonra kendilerine göre hazırladıkları ihale ve teknik şartnamelerini, belediye görevlerine verip işin istedikleri şartlarda ihaleye çıkılmasını sağladıkları, kendi firmalarının ürettiği bakasının sahip olma imkanı olmayan 'buharlı basınçlı cami yıkama' aracına şartnamede yer vererek, başka firmanın ihaleyi almasını engelledikleri saptandı.



Rüşvet soruşturmasında paraların Beşiktaş Belediyesi'ne ait çöp arabalarıyla taşındığı da teknik ve fiziki takip sonucu ortaya çıkarıldığı iddia edildi. Adrese teslim ihaleler sonucunda alınan rüşvetlerin dikkat çekmemek için çöp kamyonlarıyla taşınıp istiflendiği dile getirilen iddialar arasında yer aldı.



İBB'YE MİLYARLIK İHALELER



Rıza Akpolat'ın tutuklandığı ihale yolsuzluğu operasyonunda ismi geçen Aziz İhsan Aktaş'ın Bilginay AŞ isimli şirketinin İBB'den de milyarlık ihaleler aldığı tespit edildi.



Sözleşme tarihlerine göre verilen ballı ihaleleri Takvim.com.tr derledi.



İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)



2 Eylül 2024 - İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 10.400.400 Km. Otobüs Bakım ve Onarımı



Sözleşme Bedeli: 394.328.230,00 TL



Yaklaşık Bedel: 446.616.184,34 TL



İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)



29 Ağustos 2024 - İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 31.017.600 Km. Otobüs Bakım ve Onarımı



Sözleşme Bedeli: 1.232.398.620,00 TL



Yaklaşık Bedel: 1.458.642.675,48 TL

İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

29 Ağustos 2024 - İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 16.934.400 Km Otobüs Bakım ve Onarımı



Sözleşme Bedeli: 665.770.860,00 TL

Yaklaşık Bedel: 795.345.811,98 TL



28 Ağustos 2024 - İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 84.240 Km otobüs (48 Adet BMC PROCİTY) Bakım ve Onarım

Sözleşme Bedeli: 1.516.752,00 TL

Yaklaşık Bedel: 1.652.536,08 TL