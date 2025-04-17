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Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı yeni taklit ve tağşiş listesinde baharattan peynire, zeytinyağından lahmacuna birçok kalemde hile yapıldığı görüldü. Özellikle lahmacun, tantuni ve kıymada eşek eti tespiti 'bu kadarına da pes' dedirtti. İşte yeni taklit ve tağşiş listesindeki gıda teröristleri...

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 09:20 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 09:20
Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'den bu yana açıkladığı taklit ve tağşiş listesine bir yenisi daha eklendi.

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

Gıda teröristlerinin ürünlerde yaptıkları hileler 'bu kadarına pes' dedirtti.

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

Lahmacundan tantuniye, kıymadan sucuğa, baharattan peynire birçok üründe vatandaşın sağlığı ile oynandığı görüldü.

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

PEYNİRDE ANTİBİYOTİK
Cemalzade markalı peynirde natamisin adı verilen ve ürünlerin raf ömrünü uzatan antibiyotik görüldü.

NATAMİSİN'İN ZARARLARI

Toksik olmamakla birlikte, aşırı tüketimi ya da uzun süreli maruziyet bazı alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ciltte kaşıntı, döküntü gibi alerjik belirtiler görülebilir.

Göz veya cilt ile uzun süre temas ettiğinde tahrişe neden olabilir. Bağırsak florası üzerinde olumsuz etki yapabilir. Natamisin, bağırsaktaki yararlı bakterileri etkilemediği düşünülse de, uzun süreli ve aşırı tüketimde dengenin bozulmasına yol açabilir.
Hassas bünyelerde mide rahatsızlıklarına ve sindirim sorunlarına neden olabilir.

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

TANTUNİDE EŞEK ETİ
Antalya'da hizmet veren Biftek 33 Tantuni isimli işletmenin tantuni için kullandığı etlerin eşek eti olduğu tespit edildi.

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

KAŞARDA BİTKİSEL YAĞ
Şefzade isimli kaşar peynirde bitkisel yağ olduğu anlaşıldı.

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

SÜT TOZU DEĞİL
Yağlı Süt Tozu adı altında satılan Mioyo marka süt tozlarında aslında bitkisel yağ olduğu görüldü.

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

MEKANİK AYRILMIŞ ET
Afyon Keyf-i Sucuk ve Ceylaner Sucuk markalarında halk sağlığına ciddi zararı olan mekanik ayrılmış et olduğu tespit edildi.

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

MEKANİK KIYMANIN SAĞLIĞA ZARARLARI

Mekanik kıyma, içerdiği katkı maddeleri ve düşük besin değeri nedeniyle özellikle hassas sindirim sistemine sahip bireyler için sağlık riski oluşturabilir. Ayrıca, tavuk parçalarıyla elde edilen bu karışımda bakteri ve mikroorganizma üreme riski daha yüksektir. Tarım ve Orman Bakanlığı, mekanik kıymanın kırmızı et ürünlerinde kullanımını yasaklamış olsa da, bazı işletmelerin maliyeti düşürmek amacıyla bu yönteme başvurduğu bildiriliyor.

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

ZEYTİNYAĞINDA YİNE AYNI OYUN
Altınkent markalı zeytinyağlarında tohum yağı tespit edildi.

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

LAHMACUNDA EŞEK ETİ
Yine Antalya Muratpaşa'daki Bağ Konakları Cafe'de lahmacunda eşek eti olduğu görüldü.

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

NAR EKŞİSİ DEĞİL GIDA BOYASI
Vinsu marka nar ekşisinin içinde aslında gıda boyası olduğu görüldü.

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

16 NİSAN TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

16 NİSAN TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

16 NİSAN TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

16 NİSAN TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

16 NİSAN TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

16 NİSAN TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

16 NİSAN TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ