Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı 'nın 2 Ekim'den bu yana açıkladığı taklit ve tağşiş listesine bir yenisi daha eklendi.

Gıda teröristlerinin ürünlerde yaptıkları hileler 'bu kadarına pes' dedirtti.

Lahmacundan tantuniye, kıymadan sucuğa, baharattan peynire birçok üründe vatandaşın sağlığı ile oynandığı görüldü.

PEYNİRDE ANTİBİYOTİK

Cemalzade markalı peynirde natamisin adı verilen ve ürünlerin raf ömrünü uzatan antibiyotik görüldü.

NATAMİSİN'İN ZARARLARI

Toksik olmamakla birlikte, aşırı tüketimi ya da uzun süreli maruziyet bazı alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ciltte kaşıntı, döküntü gibi alerjik belirtiler görülebilir.

Göz veya cilt ile uzun süre temas ettiğinde tahrişe neden olabilir. Bağırsak florası üzerinde olumsuz etki yapabilir. Natamisin, bağırsaktaki yararlı bakterileri etkilemediği düşünülse de, uzun süreli ve aşırı tüketimde dengenin bozulmasına yol açabilir.

Hassas bünyelerde mide rahatsızlıklarına ve sindirim sorunlarına neden olabilir.