Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'den bu yana açıkladığı taklit ve tağşiş listesine bir yenisi daha eklendi.
Lahmacundan tantuniye, kıymadan sucuğa, baharattan peynire birçok üründe vatandaşın sağlığı ile oynandığı görüldü.
PEYNİRDE ANTİBİYOTİK
Cemalzade markalı peynirde natamisin adı verilen ve ürünlerin raf ömrünü uzatan antibiyotik görüldü.
NATAMİSİN'İN ZARARLARI
Toksik olmamakla birlikte, aşırı tüketimi ya da uzun süreli maruziyet bazı alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ciltte kaşıntı, döküntü gibi alerjik belirtiler görülebilir.
Göz veya cilt ile uzun süre temas ettiğinde tahrişe neden olabilir. Bağırsak florası üzerinde olumsuz etki yapabilir. Natamisin, bağırsaktaki yararlı bakterileri etkilemediği düşünülse de, uzun süreli ve aşırı tüketimde dengenin bozulmasına yol açabilir.
Hassas bünyelerde mide rahatsızlıklarına ve sindirim sorunlarına neden olabilir.
SÜT TOZU DEĞİL
Yağlı Süt Tozu adı altında satılan Mioyo marka süt tozlarında aslında bitkisel yağ olduğu görüldü.
MEKANİK AYRILMIŞ ET
Afyon Keyf-i Sucuk ve Ceylaner Sucuk markalarında halk sağlığına ciddi zararı olan mekanik ayrılmış et olduğu tespit edildi.
MEKANİK KIYMANIN SAĞLIĞA ZARARLARI
Mekanik kıyma, içerdiği katkı maddeleri ve düşük besin değeri nedeniyle özellikle hassas sindirim sistemine sahip bireyler için sağlık riski oluşturabilir. Ayrıca, tavuk parçalarıyla elde edilen bu karışımda bakteri ve mikroorganizma üreme riski daha yüksektir. Tarım ve Orman Bakanlığı, mekanik kıymanın kırmızı et ürünlerinde kullanımını yasaklamış olsa da, bazı işletmelerin maliyeti düşürmek amacıyla bu yönteme başvurduğu bildiriliyor.
LAHMACUNDA EŞEK ETİ
Yine Antalya Muratpaşa'daki Bağ Konakları Cafe'de lahmacunda eşek eti olduğu görüldü.