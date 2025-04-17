Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Başka Bir Gün dizisinde Haluk karakterini canlandıran usta oyuncu Avni Yalçın'ın hayatı merak konusu oldu.

AVNİ YALÇIN KİMDİR? 1 Ocak 1947'de İstanbul'da dünyaya gelen Avni Yalçın, İBB Şehir Tiyatrosunda ilk olarak 1967 yılında Bekir Büyükarkın'ın yazdığı Yarısı adlı oyunla sahneye çıktı. Dostlar Tiyatrosunda ise 1983 yılında Bertolt Brecht'in Galileo Galilei oyununda rol aldı.

Sanatçı, 1977 senesinde Türk sinemasının unutulmaz komedi filmi Hababam Sınıfı Tatilde'de Bıyıklı Edebiyat Öğretmeni Avni rolüyle geniş çevreler tarafından tanındı. 1987 yılında Tapulu Irgat filminde Cengiz Durmaz ve Muhsin Bey filminde "Erdinç Üstün", "Hacer Ana ve Oğulları" filminde "Yusuf Çetin" karakterlerini seslendirdi.

MAAİLE OYUNCULAR Başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken Avni Yalçın'ın ailesi de merak edildi. Avni Yalçın, ilk evliliğini kendisi gibi oyuncu Ayşegül Devrim ile yaptı.