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Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Ezgi Mola, Berkay Ateş, Nur Sürer, Salih Bademci gibi isimleri bir araya getiren Başka Bir Gün dizisinde Haluk karakterini canlandıran Avni Yalçın'ın hayatı merak konusu oldu. Uzak Şehir dizisinde avukat Erol'u canlandıran Barış Yalçın'ın babası olan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. İlk evliliğini meslektaşı Ayşegül Devrim ile yapan Yalçın'ın ikinci eşi de oyuncu çıktı. Bakın Avni Yalçın'ın Bizimkiler dizisinde de rol alan eski eşi kim...

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 12:15 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 12:15
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Başka Bir Gün dizisinde Haluk karakterini canlandıran usta oyuncu Avni Yalçın'ın hayatı merak konusu oldu.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

AVNİ YALÇIN KİMDİR?

1 Ocak 1947'de İstanbul'da dünyaya gelen Avni Yalçın, İBB Şehir Tiyatrosunda ilk olarak 1967 yılında Bekir Büyükarkın'ın yazdığı Yarısı adlı oyunla sahneye çıktı. Dostlar Tiyatrosunda ise 1983 yılında Bertolt Brecht'in Galileo Galilei oyununda rol aldı.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Sanatçı, 1977 senesinde Türk sinemasının unutulmaz komedi filmi Hababam Sınıfı Tatilde'de Bıyıklı Edebiyat Öğretmeni Avni rolüyle geniş çevreler tarafından tanındı. 1987 yılında Tapulu Irgat filminde Cengiz Durmaz ve Muhsin Bey filminde "Erdinç Üstün", "Hacer Ana ve Oğulları" filminde "Yusuf Çetin" karakterlerini seslendirdi.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

MAAİLE OYUNCULAR

Başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken Avni Yalçın'ın ailesi de merak edildi. Avni Yalçın, ilk evliliğini kendisi gibi oyuncu Ayşegül Devrim ile yaptı.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Oyuncu çifttin bu evlilikten Barış Yalçın ve Devrim Yalçın adlarında iki evladı oldu. Barış Yalçın ve Devrim Yalçın, anne-babalarının izinden giderek meslek olarak oyunculuğu seçti.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Yalçın'ın 1994-2001 yılları arasında evli kaldığı ikinci eşi de çok ünlü bir oyuncu çıktı.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

İşte Avni Yalçın başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Nur Sürer

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Nur Sürer ve Bülent Kayabaş

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Türkan Şoray

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Türkan Şoray ve Cihan Ünal

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

İbrahim Tatlıses

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Şener Şen

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Perran Kutman

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Perran Kutman ve eski eşi Hüseyin Kutman

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

AVNİ YALÇIN

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

AVNİ YALÇIN VE AYŞE KÖKÇÜ

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

AVNİ YALÇIN VE AYŞE KÖKÇÜ

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

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Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

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Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Yavuz Bingöl

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

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Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

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