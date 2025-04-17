DEM Parti'den açıklama geldi! İmralı Heyeti - Adalet Bakanlığı görüşmesine "Sırrı Süreyya Önder" ertelemesi

Bu gelişme sonrası DEM Parti , Adalet Bakanlığı ile yapılacak görüşmenin ertelendiğini duyurdu.DEM Parti'den yapılan açıklamadaifadelerine yer verildi.

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Çelik, Önder'in Terörsüz Türkiye sürecindeki kararlı duruşuna dikkat çekerek, "Sırrı Bey'in verdiği katkı çok kıymetli ama eminim onun da en büyük arzusu sürecin akamete uğramadan hedeflere ilerlemesi olacaktır." ifadelerini kullandı.