DEM Parti'den açıklama geldi! İmralı Heyeti - Adalet Bakanlığı görüşmesine "Sırrı Süreyya Önder" ertelemesi

DEM Parti İmralı heyeti
nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilmesi sonrası Adalet Bakanlığı ile de bir görüşme planlanıyordu.
Bakanlık kaynakları görüşmenin 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 14.00'te olacağını duyurdu. Ancak İmral Heyeti'nde bulunan Sırrı Süreyya Önder
geride bıraktığımız gün ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirdi.
Aort damarı yırtılan ve 12 saat ameliyat masasında kalan Önder'in hayati riski devam ediyor.
DEM PARTİ: GÖRÜŞME ERTELENDİ
Bu gelişme sonrası DEM Parti
, Adalet Bakanlığı ile yapılacak görüşmenin ertelendiğini duyurdu.
DEM Parti'den yapılan açıklamada "Cuma günü Adalet Bakanı ile İmralı Heyeti'nin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ve partimizin bütün yöneticilerinin hastanede olması nedeniyle ertelendi"
ifadelerine yer verildi.
Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çelik, Önder'in Terörsüz Türkiye sürecindeki kararlı duruşuna dikkat çekerek, "Sırrı Bey'in verdiği katkı çok kıymetli ama eminim onun da en büyük arzusu sürecin akamete uğramadan hedeflere ilerlemesi olacaktır." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN YAKIN TAKİPTE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiği, iki kez Pervin Buldan'ı arayarak bilgi aldığı ve "Ne gerekiyorsa yapılacak" dediği belirtildi.
Öte yandan Erdoğan, Önder'in kızı Ceren Önder'i de arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.