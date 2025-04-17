Kuzey Afrika'dan çöl havası geliyor! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri uyardı: Fas ve Tunus üzerinden ülkemize ulaşacak
Bu yıl Nisan ayı Türkiye genelinde alışılmadık bir şekilde serin ve yağışlı geçti. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde soğuk hava etkisini gösterirken bazı yüksek kesimlerde kar yağışı dahi görüldü. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-8 derece altına kadar geriledi. Ancak bu serin tablo uzun sürmeyecek. Peki bugün hava nasıl olacak? Sıcaklar ne zaman artacak? İşte 17 Nisan hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 07:06