Kuzey Afrika’dan çöl havası geliyor! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri uyardı: Fas ve Tunus üzerinden ülkemize ulaşacak

Ege ve Akdeniz kavrulacak, 30 dereceler kapıda

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesi, bu sıcaklık artışından en net şekilde etkilenecek. Aydın, Manisa, Antalya gibi illerde termometrelerin 30 dereceyi göstermesi bekleniyor. Adil Tek, "Sahil kentlerinde deniz suyu hala serin olduğu için sıcaklıklar biraz daha mutedil hissedilebilir. Ancak iç kesimlerde ciddi bir ısınma yaşanacak. Özellikle çiftçiler ve açık alanda çalışanlar dikkatli olmalı" dedi.