Kadraj Galeri Kadraj İkon Kuzey Afrika'dan çöl havası geliyor! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri uyardı: Fas ve Tunus üzerinden ülkemize ulaşacak

Kuzey Afrika'dan çöl havası geliyor! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri uyardı: Fas ve Tunus üzerinden ülkemize ulaşacak

Bu yıl Nisan ayı Türkiye genelinde alışılmadık bir şekilde serin ve yağışlı geçti. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde soğuk hava etkisini gösterirken bazı yüksek kesimlerde kar yağışı dahi görüldü. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-8 derece altına kadar geriledi. Ancak bu serin tablo uzun sürmeyecek. Peki bugün hava nasıl olacak? Sıcaklar ne zaman artacak? İşte 17 Nisan hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 17.04.2025 07:06 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 07:06
Kuzey Afrika’dan çöl havası geliyor! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri uyardı: Fas ve Tunus üzerinden ülkemize ulaşacak

Nisan ayında baharı bekleyen vatandaşlar yeniden kışlık montlara sarıldı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son veriler, bu soğuk günlerin artık geride kalacağını gösteriyor.

Kuzey Afrika’dan çöl havası geliyor! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri uyardı: Fas ve Tunus üzerinden ülkemize ulaşacak

HAVA SERİN BAŞLADI ISINIYOR
2025 Nisan ayı, Türkiye genelinde alışılmışın dışında bir atmosferle açılış yaptı. Özellikle ayın ilk haftası, bahardan çok kış mevsimini andıran bir serinlikle geçti. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça altına indi. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bile görüldü. Ancak ikinci haftadan itibaren tablo değişmeye başladı. Hava sıcaklıkları yavaş yavaş artarken, doğa da uyanışa geçti.

Kuzey Afrika’dan çöl havası geliyor! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri uyardı: Fas ve Tunus üzerinden ülkemize ulaşacak

ADİL TEK UYARDI: "SICAKLIKLAR ARTIYOR, AFRİKA'DAN ÇÖL TOZU GELİYOR"
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'e göre, ısınma süreci artık net biçimde başlamış durumda. Tek, "Soğuk hava dalgası dün itibarıyla Doğu bölgelerimizden çıkmaya başladı. Batı kesimlerde ve İç Anadolu'nun bazı şehirlerinde ılık hava etkisini hissettirmeye başladı bile. Perşembe gününden itibaren ise Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğiz. Bu dalga, sıcaklıkları mevsim normallerinin 1-2 derece üzerine taşıyacak" dedi.

Kuzey Afrika’dan çöl havası geliyor! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri uyardı: Fas ve Tunus üzerinden ülkemize ulaşacak

Ege ve Akdeniz kavrulacak, 30 dereceler kapıda
Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesi, bu sıcaklık artışından en net şekilde etkilenecek. Aydın, Manisa, Antalya gibi illerde termometrelerin 30 dereceyi göstermesi bekleniyor. Adil Tek, "Sahil kentlerinde deniz suyu hala serin olduğu için sıcaklıklar biraz daha mutedil hissedilebilir. Ancak iç kesimlerde ciddi bir ısınma yaşanacak. Özellikle çiftçiler ve açık alanda çalışanlar dikkatli olmalı" dedi.

Kuzey Afrika’dan çöl havası geliyor! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri uyardı: Fas ve Tunus üzerinden ülkemize ulaşacak

Geceler de ısınıyor
Sıcak hava yalnızca gündüzleri etkilemeyecek. Gece sıcaklıkları da artış eğilimine girdi. Önceki günlerde 4-5 dereceye kadar düşen gece sıcaklıkları, artık 9-10 derece civarında seyrediyor. Gelecek hafta itibarıyla ise geceleri 11 ila 13 derece arasında değişen değerler göreceğiz. Bu durum, doğanın ritmine uygun olarak baharın artık tam anlamıyla başladığını gösteriyor.