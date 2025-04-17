MSB'den Yunanistan'ın adımına sert tepki: "Uluslararası hukuka aykırıdır" | İsrail ile görüşme normalleşme değil

Bu kapsamda yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aktürk, "8 Ocak 2025'te başlayan 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 66, Münbiç bölgesinde ise 55 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. Bölgedeki mayın/el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir." dedi.

Aktürk, Suriye'deki harekat bölgelerinde kalıcı barış, huzur ve istikrar ortamının tesisi ile Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 7 Temmuz 2022'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ve tüm aramalara rağmen ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına 25 Mart'ta ulaşıldığını, şehidin 15 Nisan'da Erzurum'da defnedildiğini hatırlatan Aktürk, şehide Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete başsağlığını diledi.

Geçen hafta Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu kaydeden Aktürk, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin tamamen sıfırlanması için bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirtti.

Türk askeri (AA)

"ULUSLARARASI TOPLUM İSRAİL'E BASKIYI ARTIRMALI"

Hudutlarda son bir hafta içerisinde, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 93 kişinin yakalandığını aktaran Aktürk, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 1465 olduğunu bildirdi.

Aktürk, son bir haftada engellenen 2 bin 351 kişi ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının 23 bin 709'a ulaştığını kaydetti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın 21-22 Nisan'da da Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Ankara'da bir araya geleceğini belirten Aktürk, "Anzak Günü Törenleri" kapsamında 23-25 Nisan arasında Birleşik Krallık ve Avustralya Deniz Kuvvetleri Komutanlarının Çanakkale'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Aktürk, İsrail'in Filistin'de giderek artan saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellemesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Bu durumun bölgedeki insani trajediyi daha da arttırdığına işaret eden Aktürk, şunları ifade etti:

"Uluslararası toplumun, bugüne kadar işe yaramayan tutumunu değiştirmesi ve temel insani değerlere saygı duyması için İsrail'e baskıyı artırması gerekmektedir. Bölgemizde istikrarın sağlanması için kalıcı ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması her zamankinden daha elzemdir."

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ VE ULUSLARARASI GÖREVLER

Tuğamiral Aktürk, Kara, deniz, hava, uzay ve siber alanda daha etkin, caydırıcı ve hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri için eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"8-15 Nisan tarihleri arasında Orta Akdeniz'de düzenlenen Mare Aperto/Italian Minex tatbikatına katılım sağlanmıştır. 14-25 Nisan tarihleri arasında yerinden katılım ile Millî Anadolu Kartalı Eğitimi icra edilmekte, 21 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde Desert Flag Tatbikatı'na katılım sağlanması, 24-30 Nisan tarihleri arasında ise 13 ülkenin katılımı ile Doğu Akdeniz'de Kurtaran tatbikatının icra edilmesi planlanmaktadır."

Hava Kuvvetlerine bağlı Uzay Komutanlığı personeli ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk astronotu olan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı ile Yarbay Emrah Çınar'ın 7-10 Nisan tarihleri arasında ABD'de düzenlenen 40'ıncı Uzay Sempozyumu'na katılarak Türkiye'yi temsil ettiğini anımsatan Aktürk, Çanakkale Kara Muharebeleri Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında 24-25 Nisan'da SOLOTÜRK tarafından Çanakkale'de (Şehitler Abidesi) gösteri uçuşları yapılacağını bildirdi.

SAVUNMA SANAYİSİ VE ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Yerli, milli ve modern savunma sanayinin ürettiği silah ve sistemlerle TSK'nın güç ve etkinliğini arttırma çalışmalarının sürdürüldüğünü dile getiren Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, MİLKED Elektronik Destek Sistemi ile 5,56 milimetre Piyade Tüfeği (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığını söyledi.

Aktürk, yapılan planlamalara uygun şekilde yürütülen personel ve asker öğrenci alım ile temin işlemlerine ilişkin 24 Mart'ta başlayan 2025 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri yarın sona ereceğini ifade etti.

Bakanlık olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:

"Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak, SOLOTÜRK tarafından 23 Nisan'da Çanakkale'de, Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından 19 Nisan'da Hatay'da, 20 Nisan'da Mersin'de ve 23 Nisan'da Antalya'da gösteri uçuşları, 23 Nisan'da Kayseri ve Aksaray'da uçak geçişleri, Bakanlığımız kadro ve kuruluşunda bulunan bandolar tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılına atfen yurt geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilköğretim okullarında 105 konser icra edilecektir. Yine '23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Etkinlikleri' kapsamında 21-25 Nisan tarihleri arasında Kosova'da Mehteran Birlik Komutanlığımız tarafından konserler düzenlenecektir. 24 Nisan'da Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde Gelibolu'da şehitlerimizi anmak ve onların aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirleyeceği farklı il ve yaş gruplarından 400 gencimizin katılımıyla ülkemizin millî gururu ve en büyük gemisi olan TCG Anadolu'nun inşa edildiği Tuzla'dan başlayacak ve destansı mücadele verdiğimiz Gelibolu'da sonlanacak 'Mavi Vatanda Çanakkale Yolculuğu' faaliyetinin icra edilmesi planlanmaktadır."