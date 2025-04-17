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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz indirimi gelecek mi? Beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak. 6 Mart'taki toplantıda 250 baz puanlık indirime giden Merkez Bankası'nın bu ayki kararı büyük merak konusuyken bazı uzmanlar faizlerin sabit tutulacağını bazıları da yükselteceğini öngörüyor. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? İşte uzman değerlendirmeleri...

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 08:27 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 08:32
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz indirimi gelecek mi? Beklentiler ne yönde?

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Kredi çekecekler, mevduat, borsa veya döviz yatırımı olanlar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Saatler 14.00'ü gösterdiğinde nisan ayı faiz kararı açıklanmış olacak.

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BEKLENTİLER BANKANIN POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTMASI YÖNÜNDE
Uzmanlar, Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasını öngörüyor. Kurul 6 Mart'taki toplantısında politika faizinde 250 baz puanlık indirime gitti.

Faizi yüzde 45'ten yüzde 42 buçuğa çekti. 20 Mart'ta ise sürpriz bir şekilde ara toplantı yaptı. Borç verme faizini de yüzde 46'ya çıkarmıştı.

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Karar metninde, enflasyon gelişmeleri ve politika duruşuna dair yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Merkez Bankası 22 Mayıs'ta yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıklayacak. Bir sonraki faiz kararı ise 19 Haziran'da belli olacak.

İŞTE PİYASANIN FAİZ BEKLENTİSİ

Peki Merkez Bankası'ndan beklentiler ne? Faizde bir sürpriz olur mu? Karar sonrası kredi ve mevduat faizlerinde yükseliş sürecek mi? Borsa için beklentiler neler? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Milliyet'e değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:

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"Piyasada genel olarak Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeyeceği beklentisi hakim olsa da bazı kuruluşlar daha şahin yorumlar yapmakta ve bankanın faizleri artırabileceğini açıklamaktadırlar.

Dolayısıyla Merkez Bankası'nın üzerinde faiz artırma baskısı oluşturmaya çalışıyorlar. Burada kritik konu Merkez Bankası'nın net rezervleridir. Eğer rezerv düşüşü devam ederse TCMB faiz artırmak zorunda kalabilir. Ancak bu pek de istenen bir durum değil. Çünkü bu durum enflasyon ve büyüme hedeflerini olumsuz etkileyecektir. Beklentimiz şimdilik sürpriz yapmaması ve global resesyon kaygılarını dikkate alarak faizleri değiştirmemesidir.

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"YÜKSEK MEVDUAT FAİZLERİ DEVAM EDECEK"

Karar faizin değişmemesi yönünde gelirse piyasada oranlarda bir oynama olmayacaktır. Ancak TCMB piyasayı ekside tutmaya gayret ediyor. Böylece kurlarda oynaklığı da engellemeye çalışıyor. Bu nedenle de yüksek mevduat faizlerinin devam edeceğini düşünüyoruz.

KREDİ FAİZLERİ DAHA DA ARTAR MI?

Merkez Bankası piyasayı ekside tuttuğu sürece kredi şartları zorlaşacaktır. O yüzden kredi faizlerinde şu anda bir düşüş beklemiyorum. Sıkılaştırmanın etkisiyle kredi tahsisinde de bankalar sıkı davranacaktır. Kredi verirken mümkün olduğunca faizleri yukarıda tutmaya çalışacaklardır. Eğer geleceğe yönelik beklentiler bozulursa o zaman kredi faizlerinde yükselişleri görebiliriz. Şu an için mevcut seviyelerde yatay şekilde hareket edebilir. Ben mevcut faizlerle devam edileceğini düşünüyorum.

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"FAİZLER DEĞİŞMEZSE BORSA TEPKİ VERMEZ"

Faizler değişmezse borsa buna bağlı bir tepki vermeyecektir. Aksine düşüşe karşı daha dirençli olacaktır. Ancak faiz artırımı borsa için bir düşüşü tetikleyebilir. Şimdilik faiz indirimi gündemde değil. Çünkü haftalık repo ihalelerine henüz başlanmadı ve TCMB borç verme faiz oranı 46'lar seviyesinde. Bunlar değişmediği sürece faiz indirimi beklemiyoruz."

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2025 YILINDA HANGİ TARİHLERDE TOPLANACAK?

TCMB'nin yayımladığı 2025 Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre yılın geri kalanında PPK şu tarihlerde toplanacak:

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

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