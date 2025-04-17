Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz indirimi gelecek mi? Beklentiler ne yönde?

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"Piyasada genel olarak Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeyeceği beklentisi hakim olsa da bazı kuruluşlar daha şahin yorumlar yapmakta ve bankanın faizleri artırabileceğini açıklamaktadırlar.

Dolayısıyla Merkez Bankası'nın üzerinde faiz artırma baskısı oluşturmaya çalışıyorlar. Burada kritik konu Merkez Bankası'nın net rezervleridir. Eğer rezerv düşüşü devam ederse TCMB faiz artırmak zorunda kalabilir. Ancak bu pek de istenen bir durum değil. Çünkü bu durum enflasyon ve büyüme hedeflerini olumsuz etkileyecektir. Beklentimiz şimdilik sürpriz yapmaması ve global resesyon kaygılarını dikkate alarak faizleri değiştirmemesidir.