Beylikdüzü Belediyesi'nden getirdiği isimlerle Saraçhane'de suç örgütü kurmakla suçlanan eski İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Florya'daki başkanlık konutunu, iş insanlarından toplanan paraların saklandığı merkez haline getirdiği yolsuzluk soruşturma dosyasına girdi.
GÖRGÜ TANIKLARI RÜŞVETİN MERKEZİNİ ANLATTI
İmamoğlu'nun kasası olduğu ileri sürülen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bu konutu ofis olarak kullandığı, iş insanlarının buraya davet edilerek tehdit ve baskıyla komisyon adı altında rüşvet alındığı görgü tanıkları tarafından anlatıldı.
KAMERALAR İNCELENİYOR
Tanıkların verdiği en çarpıcı bilgi ise paraların 2 metre uzunluğunda 1 metre eninde dev çelik bir kasada muhafaz edildiği, ancak o kasanın geçtiğimiz aralıkta vinç yardımıyla konuttan alınarak apar topar başka bir yere götürüldüğü yönünde.
KÜÇÜK KASA BULUNDU
Nitekim soruşturma kapsamında yapılan aramada bu büyük kasa yerine içerisinde 5 milyon lira nakit para olan küçük bir kasa bulundu. Soruşturma ekibi, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.
DEV KASA ARANIYOR
Söz konusu dev kasanın nereye götürüldüğü tespit edilmeye çalışılıyor. Florya'daki başkanlık konutu geçmişte İBB'yi yönetenlerin ve ilçe başkanlarının kullanımına sunulmuştu. Göreve gelir gelmez 'güya halka açtık' diyerek Florya'yı adeta suç örgütünün karargâhına çeviren İmamoğlu burayı kasası Keleş'in kullanımına tahsis edip kendisi Rumelihisarı'ndaki müze vasıflı "Hisar Üstü Konağı"nı amacı dışında ailesinin kullanımına açtı.
PARA KULESİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Tutuklu Fatih Keleş, para kuleleri görüntüleriyle de gündeme gelmişti. Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın alımı için deste deste paraların dizildiği görüntülerde de başroldeydi.
ARADAKİ FARKI MAKAM ŞOFÖRÜ İLE Mİ GÖNDERİYORDU?
Öte yandan yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren tanıklar, İBB'deki ihalelerden sorumlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olan Arif Gürkan Alpay'ın organize ettiği ve sahte faturalarla şişirilen ihaleleri alan Turhan Bulak ve oğlu Mustafa Bulak'ın aradaki farkı makam şoförleriyle Florya'daki resmi konuta gönderdiği iddia edildi.
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasına giren tanık ifadelerine göre, Alpay'ın Rize Fındıklı'dan memleketlisi işadamları Turhan Bulak ve oğlu Mustafa Bulak'ın hayali ödemeler ve faturalarla sistematik bir soyguna imza attığı iddia edildi. Kendilerine ait Birtam A.Ş. ve Bulak İnşaat üzerinden aldıkları ihaleleri düzmece belgelerle hakedişinin yüzde 20'sinden fazla gösteren baba ile oğul Bulak'ın, aradaki farkı Ataşehir'deki Mor Döviz Bürosu'nda dolara çevirip Florya'daki İBB özel konuta çantalarla teslim ettiği belirtildi.