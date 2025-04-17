Beylikdüzü Belediyesi'nden getirdiği isimlerle Saraçhane'de suç örgütü kurmakla suçlanan eski İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Florya'daki başkanlık konutunu, iş insanlarından toplanan paraların saklandığı merkez haline getirdiği yolsuzluk soruşturma dosyasına girdi.

GÖRGÜ TANIKLARI RÜŞVETİN MERKEZİNİ ANLATTI İmamoğlu'nun kasası olduğu ileri sürülen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bu konutu ofis olarak kullandığı, iş insanlarının buraya davet edilerek tehdit ve baskıyla komisyon adı altında rüşvet alındığı görgü tanıkları tarafından anlatıldı.

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Tanıkların verdiği en çarpıcı bilgi ise paraların 2 metre uzunluğunda 1 metre eninde dev çelik bir kasada muhafaz edildiği, ancak o kasanın geçtiğimiz aralıkta vinç yardımıyla konuttan alınarak apar topar başka bir yere götürüldüğü yönünde.

KÜÇÜK KASA BULUNDU Nitekim soruşturma kapsamında yapılan aramada bu büyük kasa yerine içerisinde 5 milyon lira nakit para olan küçük bir kasa bulundu. Soruşturma ekibi, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.