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CHP'li İBB'ye yolsuzluk soruşturması: Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş tutuklandı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş de tutuklandı.

Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 21:41 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 21:41
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: Fatih Keleş’in kardeşi Zafer Keleş tutuklandı!

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş de tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, örgüte ait paraları dosyadaki şüphelilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Zafer Keleş'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ZAFER KELEŞ TUTUKLANDI
Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Zafer Keleş, cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasının ardından tutuklaması talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe yeniden sorgulanan Zafer Keleş'in tutuklanmasına karar verildi.

CHPli İBBye yolsuzluk soruşturması: Fatih Keleşin kardeşi Zafer Keleş gözaltına alındıCHPli İBBye yolsuzluk soruşturması: Fatih Keleşin kardeşi Zafer Keleş gözaltına alındı
CHP'li İBB'ye yolsuzluk soruşturması: Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş gözaltına alındı

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