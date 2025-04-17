İstanbul Havalimanı’na 3’lü pist! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: En üst lige yükseldik

İstanbul Havalimanı tarihe geçen bir hizmete imza atıyor.
AYNI ANDA 3 UÇAK İNİP KALKACAK
Aynı anda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş ya da kalkış yapabileceği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" bugün itibarıyla hayata geçiriliyor. Dünyada sadece ABD'de uygulanan üçlü bağımsız pist operasyonu İstanbul Havalimanı ile bilrikte Avrupa'da ilk olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.
İstanbul Havalimanı'ndan ʺeş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuʺ başladı (Fotoğraf: AA)
İSTANBUL HAVALİMANI EN ÜST LİGDE
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Artık İstanbul Havalimanı küresel havacılığın en üst ligine yükseldi.
İstanbul Havalimanı'ndan ʺeş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuʺ başladı (Fotoğraf: AA)
Detaylar gelecek...