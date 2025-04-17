İstanbul Havalimanı’na 3’lü pist! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: En üst lige yükseldik

İstanbul Havalimanı tarihe geçen bir hizmete imza atıyor.

AYNI ANDA 3 UÇAK İNİP KALKACAK

Aynı anda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş ya da kalkış yapabileceği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" bugün itibarıyla hayata geçiriliyor. Dünyada sadece ABD'de uygulanan üçlü bağımsız pist operasyonu İstanbul Havalimanı ile bilrikte Avrupa'da ilk olacak.