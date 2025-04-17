ÖDEME MİKTARLARI NASIL BELİRLENECEK?

Lİsteğe bağlı sigorta primleri en az asgari ücretin üçte ikisi kadar yapılacak. 2025 yılı için aylık ödeme 8 bin 321 lira 76 kuruş olarak uygulanıyor. Bunun yüzde 20'si emeklilik için ödenirken yüzde 12'si de sağlık primi olarak alınıyor.

DEVLET DESTEĞİ NASIL OLACAK?

Ödenecek aylık primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Bu oran sistem devreye girdikten sonra daha da artabilecek. Bu yıl için ödenecek aylık primin üçte biri 2 bin 773 lira 92 kuruş olacak. Emeklilik için gerekli 15 yıllık (5400 gün) ödemede devlet desteği bu günkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.

NASIL EMEKLİ OLUNACAK?

Sadece isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin en az 5.400 gün (15 yıl) prime ihtiyaçları bulunuyor. Daha önce çalışması olanlar ise eksik kalan primlerini yine isteğe bağlı sigorta ile tamamlayabilirler. Örneğin EYT'den emeklilik için 5.375 güne ihtiyacı olan bir sigortalının 5100 günü olsun.

Kalan 275 günü çalışmadan isteğe bağlı ile ödeyerek yaşa bakılmadan emekli olabilir. Bir başka sigortalının hiç çalışması yoksa isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödeyerek yaş şartı ile emekli olabilir.