Aile yılı kapsamında kadınlara ve annelere yönelik birçok proje ve destek hayata geçirilirken ev hanımları için de önemli bir proje daha gündemde. Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında yer alan yeni proje hayata geçtiğinde ev kadınları sosyal güvence ile birlikte emeklilik hakkını da kazanacak. Üstelik primlerin üçte birini de devlet karşılayacak. İşte yeni sistemin detayları...
KİMLER BU HAKTAN YARARLANACAK?
Daha önce sigortası olsun ya da olmasın şu anda çalışmayan ya da emekli olmayan 18 yaşını tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm ev kadınlarına sistem açık olacak. Bu sisteme başvuracak ev kadınlarının Türkiye sınırları içinde ikamet etmeleri gerekecek.
SOSYAL GÜVENCE NASIL SAĞLANACAK?
Söz konusu proje ilk etapta sosyal güvence sağlayacak. Bunun için başvuruda bulunan ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile kayıtlı olacak.
SİGORTANIN İÇERİĞİNDE NELER OLACAK?
Takvim Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre; Söz konusu sigorta Bağ-Kur kapsamında sayılacak. Hem emeklilik primleri ödenecek hem de sağlık primleri yatırılacak. Bu sebeple ev kadınları ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları da sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.
ÖDEME MİKTARLARI NASIL BELİRLENECEK?
Lİsteğe bağlı sigorta primleri en az asgari ücretin üçte ikisi kadar yapılacak. 2025 yılı için aylık ödeme 8 bin 321 lira 76 kuruş olarak uygulanıyor. Bunun yüzde 20'si emeklilik için ödenirken yüzde 12'si de sağlık primi olarak alınıyor.
DEVLET DESTEĞİ NASIL OLACAK?
Ödenecek aylık primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Bu oran sistem devreye girdikten sonra daha da artabilecek. Bu yıl için ödenecek aylık primin üçte biri 2 bin 773 lira 92 kuruş olacak. Emeklilik için gerekli 15 yıllık (5400 gün) ödemede devlet desteği bu günkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.
NASIL EMEKLİ OLUNACAK?
Sadece isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin en az 5.400 gün (15 yıl) prime ihtiyaçları bulunuyor. Daha önce çalışması olanlar ise eksik kalan primlerini yine isteğe bağlı sigorta ile tamamlayabilirler. Örneğin EYT'den emeklilik için 5.375 güne ihtiyacı olan bir sigortalının 5100 günü olsun.
Kalan 275 günü çalışmadan isteğe bağlı ile ödeyerek yaşa bakılmadan emekli olabilir. Bir başka sigortalının hiç çalışması yoksa isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödeyerek yaş şartı ile emekli olabilir.
ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN OLABİLECEK Mİ?
Söz konusu paket kapsamında hem ev kadınlarına hem de çalışan anneler için Fiili Hizmet Zammı (yıpranma) benzeri bir destek ile hem prim eklenmesi hem de yaş şartının düşürülmesi gündemde olacak. Örneğin 4 yıl çalışan anneye her yıl için bir yıl prim eklenerek 5 yıllık prim geçerli sayılacak.
DOĞUM BORÇLANMASI DEĞİŞECEK Mİ?
Bu kapsamda yüzbinlerce annenin uzun zamandır beklediği sigortadan önceki doğumların borçlanması sistemi de gündeme gelecek. Bugün doğum borçlanması sadece sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için yapılabiliyor ve anneler bu sayede 6 yıl yani 2160 gün kazanabiliyor. Ancak sigorta olmadan önce dünyaya gelen çocuklar için borçlanma yani prim satın alma yapılamıyor.