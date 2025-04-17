Delege borsası ve siyasi rüşvet yargıda! CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davasında ilk duruşma... Çok sayıda itiraf mahkeme tutanağında

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için bizzat CHP
'liler tarafından dava açıldı. Partinin İstanbul Kongresi'ne de "şaibe" iddia ve itiraflarıyla inceleme başlatıldı.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
, "Bavul bavul dolarlar, tablet, telefonlar oy karşılığı verildi ve bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucu değiştirildi"
ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle mahkemeye başvurdu.
Lütfü Savaş ve bazı CHP delegeleri kurultayın iptali için dava açtı (Takvim.com.tr)
CHP İzmir kurultay delegesi Hatip Karaaslan, kendisine "Özgür Özel'i destekle, istediğin kadar para verelim"
denildiğini anlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bizzat başvurup tanık olarak ifade verdi. Kurultayın iptali için dava açtı.
CHP delegesi Levent Çelik de iptal başvuru yaptı.
CHP'nin şaibeli kurultayında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)
İLK DURUŞMA BUGÜN
Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi. İlk duruşma bugün yapılacak.
CHP
'nin davalara ilişkin cevabını mahkemeye sunduğu öne sürüldü.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Öte yandan kurultayla ilgili soruşturma derinleşti.
Para trafiğine konu olan dövizcilerden kamera kayıtları istendi. Bursa'dan Hakkari'ye Bitlis'ten Erzurum'a çok sayıda CHP
delegesi itirafçı olarak ifade vermeye gitti.
Savcılık SGK'dan kurultay sonrası il, ilçe belediyeleri ve belediye iştiraki şirketlerde işe başlatılanların SGK kayıtlarını içeren detaylı rapor istedi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden de şüphelilerin 1 yıllık süreçteki tüm tapu kayıtlarını talep etti.
Son olarak Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 86 kişi "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.