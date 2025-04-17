Delege borsası ve siyasi rüşvet yargıda! CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davasında ilk duruşma... Çok sayıda itiraf mahkeme tutanağında

Lütfü Savaş ve bazı CHP delegeleri kurultayın iptali için dava açtı (Takvim.com.tr)

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için bizzat CHP 'liler tarafından dava açıldı. Partinin İstanbul Kongresi'ne de "şaibe" iddia ve itiraflarıyla inceleme başlatıldı.Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle mahkemeye başvurdu.CHP İzmir kurultay delegesi Hatip Karaaslan, kendisinedenildiğini anlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bizzat başvurup tanık olarak ifade verdi. Kurultayın iptali için dava açtı.CHP delegesi Levent Çelik de iptal başvuru yaptı.