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Delege borsası ve siyasi rüşvet yargıda! CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davasında ilk duruşma... Çok sayıda itiraf mahkeme tutanağında

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı üzerine şaibe ve para trafiği gölgesi düştü. Kurultay sürecinde bavul bavul dolarlar, lüks telefonlar ve oy karşılığı makamlar dağıtıldığı bizzat CHP'liler tarafından itiraf edildi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP delegeleri kurultayın iptali için başvuru yaptı. Davalar Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirildi. İlk duruşma bugün yapılacak. Bursa'dan Hakkari'ye Bitlis'ten Erzurum'a çok sayıda itirafçının ifadeleri mahkeme tutanaklarında yer alıyor.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 09:56 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 10:17
Delege borsası ve siyasi rüşvet yargıda! CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davasında ilk duruşma... Çok sayıda itiraf mahkeme tutanağında

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için bizzat CHP'liler tarafından dava açıldı. Partinin İstanbul Kongresi'ne de "şaibe" iddia ve itiraflarıyla inceleme başlatıldı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bavul bavul dolarlar, tablet, telefonlar oy karşılığı verildi ve bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucu değiştirildi" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle mahkemeye başvurdu.

Lütfü Savaş ve bazı CHP delegeleri kurultayın iptali için dava açtı (Takvim.com.tr)Lütfü Savaş ve bazı CHP delegeleri kurultayın iptali için dava açtı (Takvim.com.tr)


CHP İzmir kurultay delegesi Hatip Karaaslan, kendisine "Özgür Özel'i destekle, istediğin kadar para verelim" denildiğini anlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bizzat başvurup tanık olarak ifade verdi. Kurultayın iptali için dava açtı.

CHP delegesi Levent Çelik de iptal başvuru yaptı.
CHP'nin şaibeli kurultayında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)CHP'nin şaibeli kurultayında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)


İLK DURUŞMA BUGÜN

Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi. İlk duruşma bugün yapılacak.

CHP'nin davalara ilişkin cevabını mahkemeye sunduğu öne sürüldü.
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SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Öte yandan kurultayla ilgili soruşturma derinleşti.

Para trafiğine konu olan dövizcilerden kamera kayıtları istendi. Bursa'dan Hakkari'ye Bitlis'ten Erzurum'a çok sayıda CHP delegesi itirafçı olarak ifade vermeye gitti.

Savcılık SGK'dan kurultay sonrası il, ilçe belediyeleri ve belediye iştiraki şirketlerde işe başlatılanların SGK kayıtlarını içeren detaylı rapor istedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden de şüphelilerin 1 yıllık süreçteki tüm tapu kayıtlarını talep etti.
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Son olarak Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 86 kişi "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

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